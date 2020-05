Tutti Pazzi per le Vacanze in Yurta! 11 Yurte da provare in Italia

Ecologica e immersa nel verde, la Yurta piace sempre di più. Ideale per chiunque abbia voglia di una vacanza assolutamente nuova e unica nel suo genere.

Ricca di simbologia e di “positive vibes“, la Yurta (o gher) tenda di origine Mongola, è perfetta per godere della natura a pieno. Un nuovo modo di vivere la vacanza: a contatto con il legno caldo del pavimento, i colori accesi della tenda e la cultura che traspare in ogni dove. Se siete avventurieri o cercate un viaggio indimenticabile, date un’occhiata a queste 11 splendide Yurte in Italia!

1. Una Yurta immersa negli ulivi e nei profumi del Lago di Garda

Molto più della solita Yurta etnica, si può parlare di vero e proprio Glamping nella moderna Yurta nell’Uliveto. I suggestivi colori e profumi degli ulivi circondano la vostra Yurta, immergendovi in una favola. Tuttavia, gli arbusti non tolgono la splendida vista sul Lago di Garda di cui godrete. Svegliatevi in un paradiso e gustatevi la colazione biologica a buffet!

2. Vacanza Detox e lontana dalla tecnologia nella Maremma

Un vero toccasana per chi ha bisogno di staccare la spina. Lontani dai rumori della città, potrete godere di un vero soggiorno detox, aiutato sia dalla natura sia dalle tante attività Magnetic Healing proposte dalla struttura. Inoltre, se volete buttarvi a capofitto in un’esperienza memorabile, all’Antica Terra si tengono tanti incontri culturali e artistici, per dare alla vostra vacanza un tocco in più.

3. Yurta del tuo colore preferito nel Pisano

I proprietari di Fattoria la Prugnola amano chiamarla un Agri-eco-campeggio, all’interno del quale non mancherà la possibilità di un unico soggiorno in una Yurta. Cos’hanno di diverso? Ne hanno tante e di diversi colori, così da poter scegliere di svegliarvi circondati del colore che più amate. A vostra disposizione tavoli e giardini privati. A metà tra mare e tutti i servizi della città, senza dimenticare però i migliori comfort. Ad esempio, la tipicità, il cibo locale, la natura e la tranquillità.

4. Cene vegane, degustazioni e attività nella natura del Piemonte

Benvenuti nella Yurta che risponde al nome di Om. La simbologia qui ha un’importanza elevata, tanto che troverete tutte le più curiose spiegazioni all’interno di questa splendida Yurta, curata in ogni dettaglio. Su richiesta saranno preparate per voi e per gli altri ospiti cene vegetariane e vegane. Una vera occasione per conoscersi meglio a tavola, ma non esitate a cercare intimità nella natura per gustare le loro delizie. Sicuramente non ci si può annoiare in Valchiusella, tra attività all’aperto, sportive, degustazioni e sentieri per tutti.

5. Vacanze di lusso nella prima Yurta d’Italia, con piscina!

L’Abruzzo culla le tende di questa splendida Yurta, dall’accattivante nome Lucciole e Fichi. Vanta il primato di essere la prima esperienza in Yurta in Italia, che ha saputo reinventarsi e migliorarsi nel tempo, abbellendo il tutto – che già risultava incantevole – con una rilassante piscina per due all’aperto.

6. Una famiglia internazionale sceglie la Puglia per questo alloggio caratteristico

Una famiglia internazionale, dopo tanti viaggi, decide di stabilirsi in Puglia per offrirvi un’esperienza unica a Trullo Cicerone & Yurt. Un soggiorno all’insegna dell’amore per l’ambiente e per la tradizione. La proprietaria, con alle spalle una carriera di cuoca, vi vizierà con ricette storiche di ingredienti a km zero. Ma, come potete vedere, la Yurta stessa vi stupirà con i colori accesi e un’atmosfera unica.

7. Un agriturismo stravagante tra Alpaca, Ulivi e una Yurta completa di tutto

Alpaca Country House propone una Yurta veramente bellissima. Colorata di azzurro e di bianco per incentivare al relax. Avrete la vostra intimità, tra il silenzio delle campagne, ma soprattutto perché questa Yurta ha un’eccezione rispetto alle altre. Quale? Sono due: il bagno è all’interno della struttura; inoltre, presenta un piccolo angolo cottura. Non vi mancherà nulla. La Toscana vi regala relax, paesaggi unici ma soprattutto un delizioso cibo locale che potrete sia degustare sia cucinare voi stessi.

8. Una Yurta costruita a mano con amore sugli Appennini

La Yurta di Cason dell’Alta è una Yurta ricca d’amore. Costruita a mano dai proprietari e dolcemente protetta da pini e alberi da frutto, che lasciano però uno squarcio sulle bellissime viste degli Appennini. Oltre alla natura, tanta storia: si trova sulla storica Linea Gotica. I gatti, ma soprattutto i cani dei proprietari, sapranno accogliervi calorosamente all’arrivo.

9. Soggiorno di puro relax, immersi nei sentieri dei boschi

Il Casale di Montondo si trova tra i panorami mozzafiato della Toscana e propone un’esperienza unica in una Yurta immersa nella natura. Ma l’unicità è data dal sentiero che porta all’alloggio… potete usufruire della Jeep messa a disposizione degli ospiti, o scegliere l’alternativa delle favole e arrivare anche a cavallo. O perché non godersi i freschi boschi con una camminata, per poi godersi il relax nella vostra Yurta?

10. Lontani dalla vita frenetica. Vacanza slow nella natura piemontese

Una vacanza nella Yurta proposta da Bric dei Galli, nello splendore e unicità delle Langhe piemontesi. Un’esperienza immersa nella natura e nella voglia di condivisione. Per chi ama le vacanze alternative. Vivrete il vostro piccolo sogno tra il delizioso cibo locale e la compagnia di tanti animali.

11. Nel bosco, con vista su Torino

Yurta Soul Shelter e Yurta Om sono due bellissime gher, tende di origine mongola, con bagno privato e doccia Jacuzzi. Nel verde nel bosco, a meno di un chilometro dal centro storico di Grassinio Torinese, puoi vivere una vacanza all’insegna della sostenibilità, del relax e del silenzio. Il luogo offre una terrazza naturale con vista mozzafiato sulle Alpi e su Torino.

Le foto parlano da sole, una vacanza così è esattamente quello che si immagina quando si dice “vacanza da sogno“. Non ci credo che non vi sia salita un’irresistibile curiosità e voglia di provarle.

Avete mai vissuto la magia di soggiornare in una Yurta? Quali di queste provereste per prima? Fatecelo sapere, e buon viaggio!