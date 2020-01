Abruzzo da scoprire, tra natura, borghi e sapori

Abruzzo: terra di vini, paesaggi selvaggi, dolci colline, montagne e mare incontaminato. Se non avete ancora visitato l’Abruzzo é il momento di farlo. Partiamo per un viaggio sostenibile alla scoperta del cuore verde dell’Italia, capace di sorprendere per la ricchezza dei paesaggi, la magia dei suoi antichi borghi e le sue antiche tradizioni.

In una terra così ricca di storia e natura come l’Abruzzo, c’è sempre qualcosa da fare e vedere, che decidiate di trascorrere nella regione solo un weekend o un’intera vacanza. Oggi esploriamo alcuni dei tanti gioielli che l’Abruzzo può regalarci, visitando in particolare la provincia di Chieti.

Chieti, tra le più antiche città d’Italia

Fondata secondo la leggenda da Achille, che la chiamò Teate in onore di sua madre, Chieti conserva tutta la meraviglia e magia dell’epoca romana e medievale.

Chieti è una piccola città monumentale, circondata dalla macchia boschiva, che racchiude in sé numerose bellezze squisitamente italiane. È una destinazione perfetta per una vacanza sostenibile, i suoi vicoli suggestivi, l’Anfiteatro Romano e tutto il Parco Archeologico, l’antichissima e solenne Cattedrale di San Giustino, Piazza Gian Battista Vico e tutte le altre meraviglie della cittadina si possono scoprire con calma e lentezza, a piedi.

Pollutri, un antico e suggestivo borgo

Pollutri rappresenta l’anima più rilassata e antica della regione. Il borgo antico, che ha mantenuto la sua struttura tipicamente medievale, sorprende con i suoi caratteristici sottoportici, le suggestive scalinate e i suoi numerosi vicoli ciechi. Qui la vita scorre più lenta, forse più autentica.

Riserva Naturale Bosco di Don Venanzio, uno degli ultimi boschi planiziari

A pochi minuti dal borgo di Pollutri, si trova il bosco di Don Venanzio, uno degli ultimi lembi di foresta planiziaria della costa adriatica. È una destinazione adatta a tutti, perfetta per rilassarsi nella natura. I percorsi della riserva permettono di inoltrarsi nel bosco, raggiungendo angoli suggestivo e scoprendo alberi che raggiungono 25 metri di altezza e orme di volpi e tassi.

Cibi e sapori dell’Abruzzo

Così come è vario il suo territorio e la sua cultura, la cucina d’Abruzzo ha tante anime. Piatti poveri e gustosi, una colta cucina contadina, fino alla cucina marinara, ricca di sapore: tutto realizzato con materie prime di qualità, provenienti da questo territorio generoso. Tra i prodotti tipici della regione c’è l’aglio rosso di Sulmona, il Caciocavallo di Pescocostanzo e il Cece di Navelli (Presidio Slow Food). Chi passa da queste parti non può certo andarsene prima di aver gustato i tipici arrosticini.

Dove dormire in Abruzzo





Per chi cerca un posto dove dormire in Abruzzo, che sia rispettoso dell’ambiente ma che sia anche qualcosa in più, il B&B Abruzzo nel cuore è sicuramente la destinazione perfetta. Gli host, Annarita e Andrea sono sempre a disposizione degli ospiti per accompagnarli alla scoperta dei luoghi e dei sapori d’Abruzzo, condividendo conoscenze e racconti.

La casa è realizzata interamente in legno, immersa nelle campagne di Pollutri, e dispone di pannelli solari per l’acqua calda e di pannelli fotovoltaici per generare energia. L’orto e il giardino vengono irrigati mediante acqua piovana recuperata in serbatoi riciclati. La vostra permanenza in questo luogo sarà ad impatto ambientale molto ridotto.

L’Abruzzo è una regione che permette di fare un bagno al mare e scalare la vetta più alta dell’Appenino in una sola giornata, è un territorio ricco che sa sorprendere in ogni suo angolo. Un weekend certo non basta per scoprire le sue montagne, i suoi trabucchi, la sua cultura millenaria, i suoi immensi parchi. Per oggi vi abbiamo voluto raccontare alcune gemme ancora poco conosciute, ma presto torneremo in Abruzzo per parlarvi di tutto ciò che ha da offrire.