Ecco perché dovresti andare in vacanza senza cellulare

Per la maggior parte di noi pensare a un’intera giornata senza neanche un controllo veloce ai social network, un messaggio o una foto sembra pressoché impossibile. Gli smartphone sono ormai onnipresenti e ci accompagnano anche in vacanza. E se vi dico che stare connessi anche in viaggio

significa perdere tutto ciò che abbiamo sognato per mesi e che abbiamo pagato? Ecco alcuni dei motivi per cui dovresti lasciare il telefono a casa e goderti davvero le tue vacanze.

Per un relax totale

Uno studio del 2012 di Shochat ha esaminato l’impatto della tecnologa sulla quantità e qualità del sonno, mostrando come l’uso costante ed eccessivo della tecnologia,soprattutto prima di andare a dormire o in camera da letto, peggiori notevolmente il sonno.

Per concentrarsi su ciò che è importante

Ogni giorno siamo sottoposti ad un eccesso di informazioni, come riportato da Weil in The Routledge Handbook of Health Tourism. Ignorare tutti gli aggiornamenti dei social media mentre siamo in vacanza ci permetterà di riporre l’attenzione necessaria per vivere appieno le esperienze e creare connessioni emotive con ciò che accade intorno a noi.

Per godere dell’atmosfera

Ti trovi in mezzo alla campagna toscana, in un’isola tropicale o in una vivace città. Come puoi pensare di vivere un’esperienza autentica e di sentire addosso l’atmosfera del luogo se sei sempre attaccato al tuo smartphone?

Per ascoltare e parlare con gli altri

È sempre Weil in The Routledge Handbook of Health Tourism che ci ricorda che nelle esperienze turistiche l’interazione tra le persone gioca un ruolo fondamentale. Le conversazioni con i tuoi compagni di viaggio o con i locali che non sono interrotte da bip incessanti saranno più lunghe e più profonde e tu sarai più felice.

Per conoscere davvero un luogo

È vero, Google Maps può essere molto utile per raggiungere un luogo, ma spesso significa seguire le indicazione perdendo ciò che ci circonda, senza imparare davvero dove si trovano le cose e perdendo anche l’occasione di parlare con la gente del posto e di praticare una lingua straniera.

Per non perdere tempo prezioso

Pensa a quanto ci metti a pubblicare un post su Facebook o una foto su Instagram. In vacanza ogni minuto è prezioso e c’è sempre qualcosa di meglio da fare: condividi i tuoi ricordi quando torni a casa.

La tecnologia in vacanza ci allontana dal presente e limitano le emozioni positive che possiamo provare solo in viaggio. Per aiutarti a vivere una vacanza digital detox abbiamo selezionato le migliori destinazioni in giro per il mondo.

Senza scarpe e senza tecnologia nel sud della Spagna





A qualche minuto dall’oceano, con vista sulle montagne. Attorno solo natura. Questa struttura completamente off-grid propone cibo biologico, energia solare, nonché la possibilità di staccare completamente dalla tecnologia e vivere una vacanza unica, immersi nella natura.

Una vacanza autentica nelle isole di Capo Verde





Le isole di Capo Verde, a 500 chilometri dalla costa del Senegal, sono davvero uniche e indimenticabili. Presso la Casa das Ilhas potrai assaggiare i sapori locali, scoprire una natura sorprendere e tuffarti in un’altra cultura. Ti dimenticherai perfino di avere uno smartphone, non penserai nemmeno per un secondo ai social network.

Vacanza digital detox in Australia





Eco Shelter, situato nel sud-ovest dell’Australia e costruito utilizzando materiali riciclati, è il luogo ideale per gli appassionati della natura e dell’avventura. Da qui potrai esplorare i dintorni, scoprendo la storia degli aborigeni, avvicinarti a degli amichevoli canguri, guardare le stelle e vivere nuove esperienze.

Tra gli alberi dell’India





Una casa di legno circondata dagli alberi, davanti un fiume che scorre, che attraversi su un carrello per raggiungere l’alloggio. Una vacanza originale, senza tecnologia ma con tanta natura, selvaggia e incredibile. Potrai gustare un pasto autentico, cucinato con i prodotti della fattoria.

Ai piedi del Parco Naturale Adamello Brenta





A cosa ti serve la TV o internet se sei immerso nella natura e puoi sperimentare nuove cose? È questa la filosofia dell’agriturismo biologico Maso Pertener, situato a Comano Terme, in una delle valli più belle e ridenti del Trentino. Qui potrai rilassarti, gustare i sapori della montagna o partecipare alle attività quotidiane della fattoria.