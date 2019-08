Un viaggio lento all’insegna della meditazione e dei bei paesaggi? Ecco tre itinerari in treno sulle linee storiche italiane da non perdere

Amanti della velocità, questo post non è per voi: qui si parla di lunghe strade ferrate che attraversano lentamente zone remote della nostra penisola regalando viste su vulcani, lande selvagge e il mare.

Per chi ama e sogna viaggi lenti in cui riappropriarsi del tempo e scoprire zone poco frequentate, ecco le proposte di Ecobnb per le vostre prossime vacanze sulle line storiche d’Italia …e c’è persino un “treno patrimonio Unesco”.

Circumetnea: sulle tracce delle camicie rosse

La linea ferroviaria Circumetnea collega Catania a Riposto, piccolo villaggio sulla costa ovest della Sicilia, correndo lungo le pendici dell’Etna per circa 110 km.

Non è esattamente un’attrazione turistica per cui non aspettatevi né depliant né servizi di audioguide, anzi la linea è proprio quella che studenti e lavoratori prendono regolarmente per spostarsi da casa a lavoro/scuola e per tornare, poi, a casa.

Un ‘ottima chance di unire la conoscenza del paesaggio a quella della vita quotidiana in questa zona della Sicilia.

Il viaggio da Catania a Riposto dura circa 3 ore e per tornare dovrete verificare gli orari delle corse di ritorno da Riposto a Catania.

Se però non vi interessa raggiungere Riposto e effettuare l’intero percorso, potrete decidere di fermarvi a Bronte, una piccola cittadina a meno di 30 km da Catania che è nota per la triste vicenda della strage di Bronte: durante la marcia delle “Camicie rosse”, l’esercito guidato dal generale Giuseppe Garibaldi che liberò il Sud Italia dalla dominazione spagnola per congiungere questo territorio al nascente stato italiano, i cittadini di Bronte si sollevarono chiedendo una più equa distribuzione delle terre e delle risorse.

Spaventati dalla veemenza della rivolta, una parte delle milizie garibaldine guidate da Nino Bixio sedarono nel sangue la ribellione degli abitanti di Bronte.

Non lontano da Bronte sorgono il Museo e il Castello di Horatio Nelson: l’ammiraglio inglese fu insignito del ducato di Bronte con la relativa assegnazione di terre nei pressi della cittadina da Ferdinando I di Borbone per l’aiuto offerto nel domare la rivolta di Napoli nel 1799.

Nel museo degna di nota è un’icona bizantina che la leggenda vuole essere stata dipinta dall’evangelista San Luca.

Info: Itinerario consigliato

Orari Circumetnea: http://www.circumetnea.it/linee_orari.php

Prezzo biglietto: € 7.50

Durata intero percorso: 3 ore

Il trenino verde della Sardegna: da Alghero a Palau, un coast to coast in Sardegna

Dal glamour della Costa Smeralda alla bianca cittadina di Alghero, dalle chiare tracce catalane, il trenino verde corre in lande selvagge su una linea ferroviaria con soluzioni ingegneristiche ardite come il tunnel a spirale che penetra nella montagna in località Bortigiadas o il ponte sopra il fiume Coghinas.

Attenzione: il trenino non corre tutti i giorni e a tutte le ore, per cui è fondamentale verificare gli orari per pianificare in anticipo.

Ma se proprio non trovate il treno giusto per voi, magari potete crearlo: ebbene sì, se volete potete riservare il servizio del trenino verde solo per voi e per la vostra azienda o per la vostra famiglia in un’occasione speciale. Basta contattare il centro di servizio della società che gestisce il trenino, indicare la data, la tratta e il numero delle persone che comporranno il vostro gruppo per definire un tour esclusivo.

Info: Itinerario consigliato

Orari trenino verde: http://www.treninoverde.com/calendario/

Solo andata: € 13.50

Andata e ritorno:€ 19

Servizio esclusivo trenino tariffe e condizioni su richiesta.

Il trenino rosso del Bernina: lassù dove volano le aquile

Da Tirano, piccolo centro in Valtellina, fino alla famosa St. Moritz, nel Cantone dei Grigioni in Svizzera, il trenino rosso sbuffa ormai dal lontano 1910: ben 105 anni di servizio.

Per premiare questo primato, oltre alla bellezza dei paesaggi attraversati e l’avveniristico sforzo ingegneristico, il trenino e la sua tratta sono “Bene del Patrimonio Unesco” dal 2008.

Il trenino rosso, sia d’inverno che d’estate, raggiunge diversi centri montani tra l’Italia e la Svizzera toccando quote altissime tra cui il punto più alto raggiunto da una ferrovia in Europa, ovvero i 2.253 metri della fermata Ospizio Bernina.

La tratta è percorribile in un giorno, ma perché non regalarsi un week end lento con sosta nei piccoli B&B della zona e visita alle varie attrazioni come “Il Giardino dei Ghiacciai” a Cavaglia, un giardino aperto da maggio a Ottobre in cui ammirare larghe conche dalle forme bizzarre scavate da ghiaccio, sabbia e acqua.

Info: Itinerario

Orari trenino rosso del Bernina: https://www.rhb.ch/it/home

Solo andata: CHF 33/55

Andata e ritorno:CHF 62/110

Nota importante: il trenino vi porterà dall’Italia alla Svizzera e ritorno. Assicuratevi di avere sia Euro che Franchi svizzeri. In Svizzera l’Euro è comunemente accettato, ma spesso il vostro resto sarà in Franchi svizzeri.

Ora, se avete voglia di un lungo viaggio per lasciare vagare il vostro sguardo sulle coste, sulle praterie sarde o sui picchi delle Alpi svizzere e italiane, sapete su quali itinerari in treno potete puntare.

Aspettiamo i vostri racconti.

Cover image: Trenino Rosso del Bernina, Photo by Andreas Stutz on Unsplash