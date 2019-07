Nascere Mamma, la rivista dei nuovi genitori, parla di Ecobnb e delle vacanze in glamping. Un modo di viaggiare affascinante e sempre più di moda.

Quando si parla di viaggiare green, l’elemento che non può mancare è proprio la natura. Tra le esperienze più autentiche, immerse nel verde, ci sono sicuramente le notti in tenda. Ma quando tutta la famiglia è in vacanza, accamparsi per una settimana in tenda può diventare un’impresa complessa, che richiede molta organizzazione e un’automobile molto spaziosa.

Per rispondere a queste esigenze è nato il glamping, un “mix tra glamour e camping”.

Una soluzione che permette di fare un’esperienza “selvaggia“, senza rinunciare ai comfort di un normale alloggio. Dalle tende canadesi, alle case sull’albero, dalle yurte alle capanne con il tetto aperto per osservare le stelle… le possibilità sono tante.

L’articolo uscito sulla rivista Nascere Mamma, firmato da Laura Sciolla, suggerisce alcuni dei glamping più belli d’Italia, che con Ecobnb sono anche rispettosi dell’ambiente, dei luoghi e delle comunità locali.

In vacanza con tutta la famiglia, immersi nel verde

Oltre ad essere rispettosi dell’ambiente, i glamping di Ecobnb sono immersi nella natura, progettati in equilibrio con l’ambiente e con il paesaggio in cui sono ospitati.

In un paragrafo dell’articolo pubblicato sulla rivista Nascere Mamma, la giornalista Laura Sciolla precisa:

“Sul sito www.ecobnb.it è possibile scoprire mete, itinerari e strutture per vivere una vacanza all’insegna del turismo responsabile, rispettoso dell’ambiente, dell’economia e delle comunità locali. Le famiglie ameranno i B&B 100% energia rinnovabile, le case sugli alberi, il borgo trasformato in albergo diffuso. E le tante esperienze di turismo green riportate sul blog “per contribuire a un mondo migliore”

I glamping family friendly suggeriti dalla rivista Nascere Mamma:





















Per scaricare l’articolo completo di Nascere Mamma in formato PDF, CLICCA QUI

Per leggere tutta la rassegna Stampa di Ecobnb