Rotzo. Trekking e Ospitalità Green nell’Altopiano dei 7 Comuni

Tra muretti a secco e campi coltivati a patate, camminiamo su antiche mulattiere alla scoperta di villaggi preistorici, sapori a km zero e antiche parole nella lingua Cimbra. Così conosciamo Rotzo e l’Altopiano dei Sette Comuni insieme a Federica, proprietaria del BnB ecofriendly Hémmara.

Hémmara è il nome di un fiore – l’Elleboro – nell’antica lingua cimbra. Chi erano i Cimbri? Erano boscaioli, contadini e allevatori di origine bavarese, che intorno al Mille furono chiamati dai vescovi vicentini a colonizzare l’Altopiano dei Sette Comuni (in provincia di Asiago). Così questa lingua di impronta germanica, era parlata anche a Rotzo, il più antico dei comuni dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Il nostro weekend alla scoperta dell’Altopiano dei Sette Comuni parte da qui, da un’antica casa di Rotzo trasformata in un bellissimo bed & breakfast eco-friendly che ha lo stesso nome cimbro Hémmara.

– Ho scelto di chiamare il mio B&B Hémmara – ci racconta Federica Capriz, la proprietara – perché questo piccolo fiore che sboccia in inverno mi piace particolarmente, ed è diventato anche il logo della mia ospitalità.

Hemmara è anche il nome di una piccola località nell’Altopiano dei Sette Comuni, dove i prati a dicembre sono ricchissimi di questi fiori. La toponomastica di questi luoghi ci racconta una sedimentazione di lingue e civiltà diverse, molto affascinante. Rotzo, ad esempio, significa “roccia, rupe, scoglio”, e deriva dal termine “Rotz” nell’antica lingua Cimbra.

Rotzo è un piccolo borgo immerso nel verde dell’Altopiano dei Sette Comuni, dove si intrecciano tante storie e tante lingue, e che viene davvero voglia di scoprire.

Dal B&B Hémmara partiamo così a piedi, camminando tra sentieri e antiche mulattiere immerse nella campagna dell’altopiano dei Setti Comuni.

Un magnifico paesaggio fatto di prati verdi e terrazzamenti di pietra bianca, punteggiati quà e là da paesi con alti campanili. Su queste verdi ondulazioni comprese tra gli 800 e i 1000 metri di quota si coltivano patatate squisite, le famose “patate di rotzo”. Vengono festeggiate ogni anno nella prima domenica di settembre con la “Festa della Patata di Rotzo“ – ci racconta Federica.

Anche il paesaggio coltivato porta i segni dell’antica civiltà cimbra che lo ha abitato per secoli. Lastre di pietra chiara delimitano le poprietà dei campi. Muretti a secco formano terrazzamenti per addolcire le pendenze e bordano i numerosi percorsi pedonali e ciclabili.

Passeggiamo attraverso i campi seguendo le stradine fino ad arrivare al Villaggio di Bostel, che risale al periodo celtico-retico-veneto. Qui è sono stati scoperti i resti di un abitato dell’età del Ferro, e ogni primavera riprendono gli scavi archeologici dell’Università per portare alla luce nuovi preziosi reperti.

Nel villaggio di Bostel è possibile visitare il modello di un‘abitazione alpina dell’età del ferro, che è stata costruita sulla base delle scoperte archeologiche condotte. Pareti in legno e tetto di paglia, l’antica abitazione è davvero suggestiva ed attira subito la curiosita di tutti, bambini compresi. E’ possibile entrare nella casa e immergersi nell’atmosfera della vita preistorica.

Al Bostel di Rotzo storia e paesaggio si intrecciano e ci regalano una vista incredibile sulle montagne e sulla Valle dell’Astico. Ma non solo. Il villaggio di Bostel è anche una tappa enogastronomica da non perdere per chi ama scoprire la cucina tipica e i sapori autentici.

Federica ci invita così ad assaggiare le prelibatezze della Baita del Bostel. Pochi ingredienti, e a chilometro zero, ricette antiche e piatti rivisitati grazie alla fantasia del cuoco, ci portano alla scoperta dei sapori e profumi dell’Altopiano dei 7 Comuni.

Nei piatti troviamo quello che la stagione propone. Il tarassaco è stato raccolto sui prati dal cuoco e accompagna tutti i piatti del menù del giorno. Le patate sono state coltivate dallo stesso ristorante, che è anche azienda agricola, e servite sotto forma di gnocchi, mezzalune ripiene o strugolo, un piatto tipico della tradizione contadina. Poi ci sono i formaggi di malga, le carni degli animali allevati sui prati dell’Altopiano… Assaggiamo anche la considera, una polenta chiara tipica del luogo, preparata con patate, farina, strutto, cipolla e un po’ di latte. Deliziosa!

Intervista a Federica del BnB Hémmara

Durante il pranzo, tra i profumi e i sapori della Baita del Bostel, Federica di racconta come è nato il suo Bed & Breakfast eco-friendly. Ma anche quali sono gli itinerari e i trekking da non perdere nell’Altopiano dei Sette Comuni… Ecco cosa ci ha rivelato:

Come è nato il B&B Hémmara?

Il B&B Hemmara è nato qualche anno fa dalla ristrutturazione di un edificio storico nell’antico borgo di Rotzo. Su consiglio del mio tecnico, che all’epoca era anche il mio fidanzato, ho scelto di recuperare l’edificio con grande attenzione alla bio-architettura e all’identità del luogo.

Inizialmente pensavo di farne una casa vacanza, ma poi ho optato per il Bed & Breakfast. Questa scelta si è rivelata migliore, perché mi dà la possibilità di entrare in contatto diretto con i miei ospiti, di conoscerli durante la colazione, di vivere con loro momenti di scambio e condivisione.

Quali attenzioni eco-sostenibili avete adottato?

Nel B&B Hemmara cerchiamo di mettere in atto diverse strategie per migliorare la sostenibilità. Faccio la raccolta differenziata e invito i miei ospiti a farla (per questo, l’ho scritto un po’ dappertutto).

Ho preso una lavatrice a doppio ingresso, in questo modo anche per il bucato posso utilizzare l’acqua calda riscaldata dal sole, attraverso i pannelli solari. Ho anche una caldaia a risparmio energetico che utilizza l’acqua pre-riscaldata dai pannelli solari.

Quando ho ristrutturato l’edificio ho inserito un cappotto importante, di 12 centimetri, e scelto le finestre con doppi vetri. In questo modo riesco a ridurre enormemente le dispersioni termiche della casa. Quando spendo il riscaldamento, la temperatura interna si mantiene abbastanza costante per alcuni giorni.

Ho eliminato i monodose e le confezioni monouso. Le marmellate sono in vasi di vetro. In bagno ci sono i dosatori a parete dei saponi e degli shampoo. In questo modo ho ridotto tantissimo i rifiuti prodotti.

Scelgo saponi con ingredienti naturali e biologici. Per la colazione preferisco acquistare prodotti locali, ad esempio yogurt, latte, formaggi, ricotta, del caseificio Pennar.

Penso che nelle piccole cose si possa fare la differenza!

Cosa significa per te essere Eco bnb?

Essere un eco-bnb è avere una marcia in più. Mi sono accorta che fare scelte green non è così difficile: si tratta ad esempio di impegnarsi di acquistare un prodotto rispetto ad un altro. Gli ospiti notano le scelte, le apprezzano e questo mi da grandi soddisfazioni.

Il turismo può avere un grosso in patto sull’ambiente, per questo penso sia fondamentale fare scelte responsabili. A noi non ci costa molto, ma l’effetto globale sul Pianeta può essere davvero importante.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Creare una piccola zona benessere al B&B Hémmara, con una sauna a raggi infrarossi. E poi, realizzare uno spazio attrezzato per la riparazione e deposito biciclette per i nostri ospiti che arrivano su due ruote

Quali sono i luoghi che consigli maggiormente a chi viene da voi?

Con i nuovi percorsi di mobilità dolce, è bellissimo camminare attraverso tutta la campagna dell’Atopiano dei Sette Comuni. Sono itinerari adatti a tutti, anche alle famiglie con passeggini e bambini piccoli.

Un percorso bello che consiglio a tutti è l’Altar Knotto, un grande masso di pietra in bilico su uno strapiombo che guarda la val d’Astico. E’ una passeggiata suggestiva che regala un panorama magico.

Altro trekking da non perdere è quello alle Cascate del Pach, bellissime da vedere in primavera con il disgelo.

Consiglio anche di partire alla scoperta delle tracce della prima guerra mondiale al Forte di Campolongo e Forte Verena. Da qui si domina tutto il paesaggio. Proseguendo il tragitto si può visitare anche la voragine naturale del Sciason, una caverna con una profonda e suggestiva fenditura nella roccia, raggiungibile in 20 minuti di cammino dalla malga di Forte Campolongo.

Poi ci sono tutti i percorsi “alti” dell’altopiano di Asiago. Qui si può camminare di malga in malga tra prati verdissimi e mucche al pascolo, vedere la lavorazione del formaggio, assaggiare i prodotti a chilometro zero delle fattorie.

Il Parco del Sojo, a Covolo di Lusiana, è stupendo per chi ama la natura e la land-art. Entrati nel bosco selvaggio si possono osservare tantissime installazioni e opere d’arte realizzate con diversi materiali, dal legno, alla pietra, dal metallo, alla ceramica.

Grazie Federica per l’intervista!

Se non avete ancora visitato Rotzo e l’Altopiano dei Sette Comuni, cosa aspettate ad organizzare il vostro weekend green al B&B Hémmara?

Foto di Copertina: Altopiano dei Sette Comuni in primavera, foto via facebook