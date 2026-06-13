A pochi chilometri dal confine italiano, Nizza è una destinazione perfetta per una fuga di qualche giorno all’insegna del relax, del mare e della natura. Affacciata sulle acque turchesi della Costa Azzurra, questa elegante città francese capoluogo delle Alpi Marittime è facilmente raggiungibile anche in treno. Grazie al suo clima mite e soleggiato quasi tutto l’anno, è piacevole da esplorare anche in bassa stagione. Dal 2021 Nizza è iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale come “Winter Resort Town of the Riviera”.

Nonostante sia una delle principali città francesi, Nizza è facilmente visitabile a piedi o in bici, grazie ai suoi numerosi percorsi pedonali e ciclabili. Ecco quindi un itinerario per scoprire al meglio Nizza, a piedi o in bici, in maniera sostenibile e autentica.

Cosa vedere a Nizza a piedi: dalla Place Masséna alla Collina del Castello

Uno dei punti panoramici più belli di Nizza: dalla Collina del Castello si ammira la Vieux Nice e il cuore della città. Photo via Canva PRO

Potreste iniziare ad esplorare la città dalla Piazza Masséna, piazza principale di Nizza, famosa per la sua pavimentazione a scacchiera, per i palazzi dalle facciate rosse e per la Fontaine du Soleil. Scendendo verso il mare arriverete sulla celebre Promenade des Anglais, un percorso pedonale e ciclabile lungo 7 km, che vi permetterà di osservare la città senza mai perdere di vista il Mediterraneo. Lungo il percorso troverete le caratteristiche sedie blu, perfette per concedersi un po’ di riposo e, di sera, osservare dei magnifici tramonti sul mare.

Proseguendo lungo il lungomare verso est, raggiungerete il Porto Lympia, caratterizzato dalle sue facciate color pastello e dalle imbarcazioni ormeggiate lungo le banchine.

Potrete a questo punto perdervi nelle stradine della città vecchia, osservare le tipiche case gialle e rosse e salire fino alla collina del castello. Da qui potrete ammirare uno dei panorami più belli della Costa Azzurra, con una vista che abbraccia la Baia degli Angeli, il centro storico e il porto.

Se avete più tempo, potete fare una deviazione verso la Cattedrale ortodossa russa di San Nicola, uno degli edifici religiosi più sorprendenti di Nizza, ispirato all’architettura delle chiese di Mosca.

Alcuni dei simboli di Nizza: i vicoli colorati della città vecchia, il tramonto sulla Baia degli Angeli e le celebri sedie blu della Promenade des Anglais. Foto di Margherita Biancalani.

Piccola curiosità: se a mezzogiorno vi trovate nei dintorni della Collina del Castello, potreste sentire un forte boato. È il tradizionale colpo di cannone di mezzogiorno, legato alla figura dello scozzese Thomas Coventry-More e a un’usanza nata nella seconda metà dell’Ottocento.

Questo itinerario può essere seguito anche in bici, in quanto la Promenade des Anglais è sia pedonale che ciclabile. La città dispone di una rete ciclabile sempre più estesa (ben oltre 100 km di itinerari ciclabili) e di numerose aree di sosta per le biciclette.

Per noleggiare una bici in libero servizio è possibile usare le app degli operatori Lime e Pony, attivi a Nizza e in altri comuni della Métropole Nice Côte d’Azur. Vengono proposti anche vari percorsi, per diversi livelli di difficoltà, facilmente accessibili, che vi permetteranno di girare al meglio la città in bici.

Scheda itinerario green a Nizza Punto di partenza Place Masséna Tappe principali Promenade des Anglais, Porto Lympia, Vieux Nice, Collina del Castello Durata a piedi Circa mezza giornata, con soste panoramiche e pause nei mercati Durata in bici 2-3 ore, a ritmo tranquillo Difficoltà Facile lungo la Promenade des Anglais e nel centro; media se si sale fino alla Collina del Castello Periodo consigliato Primavera, autunno e giornate miti d’inverno, quando la città è meno affollata Ideale per Chi vuole visitare Nizza senza auto, alternando mare, centro storico, mercati locali e punti panoramici Consiglio green Raggiungete Nizza in treno e muovetevi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici, riducendo l’impatto ambientale del viaggio

Dove mangiare a Nizza: mercati locali e cucina del territorio

Foto di Rosanna Delpiano (via Wikimedia)

Per uno spuntino o una pausa pranzo sostenibile potrete valutare diverse opzioni. Nella vecchia Nizza, e molto vicino alla Promenade des Anglais, troverete il Mercato di Cours Saleya, aperto dal martedì alla domenica. Una parte, il Marché aux Fleurs, è, come si intuisce dal nome, dedicata ai fiori. Poco più avanti troverete però dei banchi nei quali poter acquistare prodotti biologici, come frutta, verdura, pane e molto altro.

Tra le specialità di Nizza da assaggiare assolutamente c’è la Socca, una sottile crêpe a base di farina di ceci, l’insalata nizzarda e la pissaladière, una pizza rustica a base di crema di cipolle caramellate, acciughe e olive nere. In città ci sono inoltre numerosi ristoranti vegetariani e vegani, che propongono piatti a base di prodotti locali.

Dove dormire a Nizza: hotel e alloggi eco-friendly

Scegliere una struttura attenta alla sostenibilità permette di ridurre l’impatto ambientale del viaggio e allo stesso tempo vivere un’esperienza più autentica. Su Ecobnb è possibile trovare hotel, bed & breakfast e appartamenti che adottano pratiche ecologiche e valorizzano il territorio locale.

I parchi più belli di Nizza per una pausa nella natura

La Promenade du Paillon vista dall’alto: un grande parco urbano nel cuore di Nizza, con aree verdi, fontane e spazi pedonali tra Place Masséna e il centro storico. Photo via Canva PRO

Nizza non è solo mare e architettura: la città offre anche numerosi spazi verdi ideali per una pausa rilassante tra una visita e l’altra. Qui la natura si inserisce perfettamente nel contesto urbano, creando angoli di tranquillità a pochi passi dalle principali attrazioni.

Uno dei luoghi più iconici è la Promenade du Paillon, un grande parco urbano che attraversa il centro città per circa 12 ettari. Con le sue fontane, le aree ombreggiate e le installazioni per bambini, è un punto di ritrovo molto amato sia dai residenti che dai visitatori.

A pochi passi dal centro storico si trova il Jardin Albert Ier, uno dei giardini pubblici più antichi di Nizza, che collega Place Masséna alla Promenade des Anglais. È perfetto per una passeggiata tranquilla tra palme, aiuole fiorite e installazioni artistiche.

Per chi desidera un’esperienza più immersiva nella natura, il Parc Phoenix, nei pressi dell’aeroporto, offre serre tropicali, giardini tematici e una ricca biodiversità in un unico grande spazio verde.

Infine, anche il Jardin du Monastère de Cimiez, situato sulle alture della città, merita una visita: meno frequentato e più silenzioso, regala una splendida vista su Nizza e un’atmosfera particolarmente rilassante.

Questi spazi verdi raccontano un volto più lento e autentico della città, perfetto per chi vuole esplorare Nizza seguendo un ritmo sostenibile e lontano dal traffico urbano.

Perché Nizza è una città sostenibile

Nizza si distingue già da alcuni anni per il suo approccio sostenibile, anche al turismo. Negli ultimi anni la città ha investito nell’estensione delle piste ciclabili, nel potenziamento della rete tranviaria e nella riqualificazione di numerosi spazi verdi urbani.

Secondo un’analisi di Kermap, tra le grandi città francesi (con più di 200.000 abitanti), Nizza risulta la città più verde, con una copertura arborea del 33% e 53 mq circa di superficie alberata per abitante.

Foto di Margherita Biancalani

Visitare Nizza senza auto significa scoprire la città con un ritmo diverso, più lento e consapevole: passeggiare tra i vicoli colorati della Vieux Nice, pedalare lungo il mare, perdersi tra i mercati locali e concedersi una pausa nei suoi numerosi spazi verdi.

Che si esplori a piedi, in bicicletta o semplicemente lasciandosi guidare dall’atmosfera mediterranea, Nizza rivela il suo volto più autentico: una città elegante e vivace, dove mare, cultura e sostenibilità si incontrano in perfetto equilibrio.