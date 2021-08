Pianifica la tua prossima vacanza green in Toscana, e scopri i tesori segreti della bellissima città medievale di Montepulciano.

Montepulciano è una bellissima cittadina medievale in provincia di Siena, arroccata sulla cima di un colle. Il centro storico vanta stupendi palazzi rinascimentali, antiche piazze e vastissimi panorami naturali che si affacciano sulla Val d’Orcia. Tra verdi valli, bellissimi edifici e sapori unici, Montepulciano è la meta perfetta per la tua prossima vacanza green.

Segui i nostri 5 consigli per organizzare al meglio la tua vacanza eco-friendly nel cuore della Val d’Orcia!

1. Passeggia nel Centro Storico di Montepulciano e Ammira le Bellissime aree Verdi Circostanti

Montepulciano è sicuramente famosa per le sue bellezze architettoniche rinascimentali e le vedute naturali da favola. Non a caso, è stata scelta come location principale per diversi generi di film, dal romantico Sotto il sole della Toscana, al fantasy New Moon di Twilight.

Passeggiare a piedi nel cuore di Montepulciano è sicuramente il modo migliore, e quello più eco-friendly, di visitare la città. Potrai ammirare numerose viste mozzafiato della campagna circostante, completamente ricoperte di vigneti. Assicurati di portare la tua fotocamera: troverai sicuramente lo sfondo perfetto per la tua prossima foto-vacanza!





Inizia da Piazza Grande e raggiungi a piedi il Museo Civico Pinacoteca Crociani e l’Accademia di Palazzo Ricci. Lungo la strada troverai tantissime bellezze architettoniche e verdi angoli segreti che caratterizzano questa stupenda cittadina famosa in tutto il mondo.

2. Visita al Lago di Montepulciano: un Paradiso per chi ama le vancanze Active e Outdoor

Ami le vacanze active e outdoor? Allora non puoi assolutamente perderti il lago di Montepulciano, un vero paradiso durante la tua vacanza green in Toscana. Il lago di per sè è mozzafiato, ma è sicuramente situato in una posizione strategica per esplorare al meglio le aree circostanti. Da qui, potrai davvero visitare il cuore autentico della Toscana, immergendoti in maniera del tutto slow e sostenibile nel territorio.

Si tratta del luogo perfetto per passeggiare e rilassarsi o anche per praticare attività come il trekking, le gite in mountain bike o il bird watching. Portai anche fare una gita sul battello ecologico sul lago. Se ti piacciono i sentieri immersi nella natura e le oasi verdi, questo posto fa proprio al caso tuo. E la cosa migliore? si trova ad un solo passo dalle mura del centro storico!

3. Relax Green alle Terme Naturali di Montepulciano

La Toscana è ricca di spa naturali con acque sulfuree, Montepulciano incluso. Visita le terme di Montepulciano e rilassati tra percorsi benessere, massaggi, aromaterapia e bagni nell’iconica Grotta Lunare.

L’acqua termale ha molti benefici sul fisico e sulla salute. Ad esempio, la presnza di molti minerali, rende queste acque molto indicate per la cura dell’udito, delle infezioni delle vie respiratorie, dell’apparato muscolare e per i disturbi artoreumatici e vascolari. Senza contare i trattamenti estetici e gli effetti di prevenzione per il benessere della pelle!

Le terme di Montepulciano sono sicuramente il luogo ideale per curare il proprio benessere fisico e psicologico, e renderanno la tua esperienza in Toscana davvero energizzante. Questa è l’esperienza perfetta per ripartire più carichi di prima una volta rientrati alla propria routine.

4. Assapora l’Anima della Toscana: Assaggia i Vini e le Ricette Tradizionali Locali

Se vuoi vivere Montepulciano come una persona del posto, assaggia i molti vini e le ricette tradizionali che rendono questa città famosa in Italia e all’estero.

Prova il vino Nobile di Montepulciano, il Rosso di Montepulciano e il Vin Santo: solo così capirai perchè si parla di eccellenza enologica toscana. Potresti decidere di visitare le cantine e le aziende vitivinicole locali, per ascoltare le storie della più antica tradizione di Montepulciano e capire davvero come il territorio toscano riesca a creare un equilibrio unico tra gusti, colori e profumi del territorio.

Alcune delle ricette più gustose sono la Panzanella, e il Panforte. La prima è un tradizionale piatto di pane raffermo spezzettato, pomodori freschi, cipolle, olio extravergine di oliva e basilico: perfetto in una calda giornata estiva. Il secondo è un dessert di origini molto antiche, un morbido insieme di frutta e frutta secca – tra cui scorze di arancia e cedro, mandorle e spezie.

5. Dormire Green a Montepulciano: Scegli Fattoria San Martino

Se cerchi la perfetta struttura green a Montepulciano, scegli Fattoria San Martino, una bellissima fattoria eco-friendly dove le esperienze naturali e quelle sensoriali renderanno il tuo soggiorno toscano davvero unico. Non si tratta solo di una struttura in pieno stile luxury: è anche il luogo perfetto per una vacanza slow e sostenibile in una villa toscana del ‘700. Troverete Fattoria San Martino sulla cima di una collina privata, circondata dalla Val di Chiana. Cosa può esserci di meglio?

Inoltre, troverai un ristorante 100% vegetariano/vegano, dove vengono utilizzati solo prodotti appena raccolti, a km0 e biologici. Ogni piatto sarà freschissimo, e pieno di gusti e sapori tipici del territorio toscano.

Hai mai visitato Montepulciano? Segui questa lista per organizzare la migliore vacanza green in una delle più belle aree della Val D’Orcia! Non ti resta che scegliere tra la grande varietà di aree da vedere e cose da fare. Avrai solo l’imbarazzo della scelta.

Featured image via Wikimedia