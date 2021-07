10 Bellissimi Hotel Eco-Friendly con Vasca Idromassaggio in Camera

Certe volte non senti anche tu il bisogno di immergerti una vasca e lasciarti coccolare dall’acqua, magari ammirando il paesaggio o ascoltando un po’ di buona musica? A me, devo ammettere, succede spesso e quindi ho iniziato a sognare un hotel che offrisse una vasca idromassaggio, in camera, nella SPA o all’esterno. C’è forse qualcosa di più rilassante? Ho deciso allora di cercare degli eco-hotel che offrissero questa esperienza ed ecco pronta la lista dei migliori. Partiamo!

Una calda tinozza tra i colori della natura toscana





Il BioAgriturismo Il Poderaccio si affaccia sulle montagne di Vallombrosa, alle pendici del Chianti. In un ambiente tanto bucolico quanto affascinante potrai soggiornare in una casa colonica del ‘700, all’interno di bellissimi appartamenti, partecipare a corsi di panificazione e soprattutto rilassarti nella vasca in legno idromassaggio esterna. Mentre ti rilassi nella tinozza, che si può anche riscaldare, potrai sorseggiare un bicchiere di Chianti biologico. Un’esperienza di puro relax!

Una dimora storica ed eco nel Parco Naturale Adamello Brenta





L’Albergo Palazzo Lodron Bertelli è una dimora storica recuperata in modo eco-sostenibile nel Borgo storico di Caderzone Terme, piccolo Comune all’interno del Parco Naturale Adamello-Brenta. Alcune camere hanno la vasca idromassaggio, tutte sono caratterizzate da un ambiente intimo ed elegante.

Una spa esclusiva tra le Langhe





Una visita a Roero e Langhe, rimanendo però in un luogo tranquillo. Rocche di Montexelo ti offre la vista sul meraviglioso castello di Monticello e una spa da prenotare in esclusiva con chi vuoi tu. Non solo la vasca, ma anche doccia emozionale, sauna finlandese, bagno turco e cromoterapia.

Vasca idromassaggio in camera tra le montagne del Trentino





L’Hotel Vittoria è dal 1922 sinonimo di ospitalità e buona cucina. In questa struttura green situata tra il Parco Adamello Brenta e quello dello Stelvio, potrai soggiornare in bellissime camere con vasca idromassaggio privata. Un bel bagno dopo una giornata in montagna è quello che ci vuole!

Vasca con vista sulle cime delle Odle





Il maso Unterkantioler Hof si trova in Alto Adige e mette a disposizione anche un appartamento luxury dotato di vasca idromassaggio panoramica. Il cestino per la colazione, l’ampio giardino col profumo delle erbe aromatiche e la natura incontaminata intorno completano l’esperienza!

Il fascino del legno in un hotel di charme





Bragard Hotel si distingue per la bellezza degli interni caratterizzati dalla presenza del legno e per tipica atmosfera alpina, ma anche per la presenza di vasca idromassaggio in ogni stanza. Un vero lusso eco-sostenibile!

Hot Tub nel cuore della Lunigiana





Due poderi in pietra lungo la riva del fiume: ecco l’Agriturismo Di là dall’Acqua. Questa struttura dal fascino unico offre da quest’anno anche una vasca esterna con idromassaggio e cromoterapia. Da provare sotto le stelle!

Suite con vasca idromassaggio nella Maremma Toscana

Relais Villa Acquaviva è un romantico agriturismo di charme a pochi minuti dalle terme di Saturnia. Qui avrai a tua disposizione un ottimo ristorante, una cantina dove gustare il vino e suite con la vasca idromassaggio.

Camere romantiche con vasca idromassaggio





La prossima struttura eco-friendly della lista è un accogliente B&B in legno nel cuore del Parco del Gran Paradiso. Ideale per una fuga romantica tra natura e benessere, Relais du Paradis offre delle camere arredate con legno di avete e larice con vasca idromassaggio.

Suite da sogno in un bike-hotel di Cesenatico





Per un soggiorno indimenticabile, sostenibile e con vasca in camera ti consiglio anche il bike-hotel più bello di Cesenatico. L’Hotel Lungomare è in una posizione perfetta per scoprire i dintorni ed è sempre pronta a coccolarti con piccole attenzioni.

Quali tra questi hotel eco-friendly con vasca idromassaggio è il tuo preferito?