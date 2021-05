Weekend Green tra le Fioriture più belle d’Italia.

Un weekend tra le fioriture più belle d’Italia: immergetevi tra i profumati campi foriti e divertirvi con qualche picnic, rigorosamente bio e plastic free.

Con la primavera sono iniziate le prime fioriture, migliaia di fiori sono sbocciati e hanno colorato con tinte variopinte la natura. Intorno a noi possiamo notare alberi fioriti, sentire l’avvolgente profumo dei fiori colorati e ammirare la bellezza che questi elementi conferiscono al paesaggio.

Trascorrere un fine settimana all’aria aperta non è mai stato così importante come in questo ultimo periodo. Per questo, oggi vi consigliamo 6 mete ideali per godersi i colori della natura in primavera, tra le fioriture più belle del nostro paese.

1. Weekend tra i fiori di Ciliegio, Emilia

Questa fattoria a conduzione familiare che porta avanti da anni un’agricoltura rigorosamente biologica. È situata a pochi passi dal centro di Vignola (Modena) in prossimità del Fiume Panaro, circondata dalle meravigliose colture di Ciliegio. La colazione offerta è costituita dalla frutta fresca appena colta, che viene utilizzata anche per preparare delle ottime marmellate. Soggiornando in questo B&B immerso nella natura puoi facilmnete raggiungere diverse località interessanti, tra cui la città di Modena. Una meta perfetta per un soggiorno di vacanza o di lavoro, in cui godersi delle bellissime passeggiate tra i frutteti bio dell’azienda.

Info: Agriturismo I Toschi

2. Tra Montagne di Tarassaco, Veneto

Un luogo meraviglioso, nel cuore dell’Altopiano dei Sette Comuni tra Asiago e Bassano del Grappa. Questo eco-bnb, immerso nella natura, ti accoglierà con i suoi scorci davvero suggestivi e panoramici. È un ottimo punto di partenza per delle escursioni o delle visita alle città limitrofe, come ad esempio Bassano del Grappa. La ricca colazione è a base di prodotti locali, e potrai gustarla nel porticato che affaccia sul giardino. Inoltre troverai numerosi servizi: dal noleggio di mountain bike al servizio di baby-sitting. Cosa aspetti? Trascorri un weekend di primavera tra i colori e i profumi dell’Altopiano dei 7 Comuni!

Info: La Giardinetta BnB

3. Tra le Fioriture dei Meli della Val Di Non

Questo Hotel eco-sostenibile nel cuore delle Dolomiti da fuori assomiglia più un villaggio di montagna. Si tratta di una struttura a condizione familiare, costituita anche da diversi eco-chalet in legno. Durante il vostro soggiorno sarete avvolti dalla natura del Trentino: la struttura è infatti circondata da una passeggiata di circa un’ora tra i frutteti dell’hotel. Un luogo perfetto anche per esplorare la bellissima Val di Non attraverso camminate o itinerari in mountain bike. Per non parlare della cantina vino, in cui fare dalle ottime degustazioni, o del centro benessere.

Info: Pineta Natural Chalet

4. Le Fioriture di Castelluccio d’Orcia

Un antico casolare ristrutturato da cui si è riusciti a ricavare questo agriturismo nel cuore dei Monti Sibillini. Un’azienda agricola biologica circondata dalla tranquillità e il verde della natura. Potrete svolgere numerose attività, partecipare alle attività agricole e ai laboratori di autoproduzioni che organizza la struttura, come per esempio la panificazione a lievitazione naturale. È possibile, inoltre, organizzare passeggiate a piedi o a cavallo, scoprire i borghi medievali delle colline marchigiane o il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. È interessante sapere che tra la fine di maggio ed i primi giorni di luglio di ogni anno la piana di Castelluccio si trasforma in un dipinto ricco di sfumature variopinte, grazie alla stupenda fioritura della stessa piana.

Info: Agriturismo Amargi

5. Tra i Campi di Lavanda

Un agriturismo biologico non lontano da Cuneo immerso tra i castagneti e gli alberi da frutto, una struttura realizzata in perfetta armonia con l’ambiente. Verrete accolti da prodottti locali e biologici e dalle verdi colline cervaschesi. Precisamente ci troviamo tra le Valli Grana e Stura. Gli splendidi panorami di queste valli piemontesi ricordano un po’ quello della provenza, in Francia. Qui infatti ogni anno sbocciano spontaneamente campi di lavanda, o di “izòp”, come viene chiamata in occitano.

Info: Agriturismo Doremi B&B Farm Cuneo

6. Tra le fioriture della Sicilia

Ci spostiamo a sud, in Sicilia. Qui troviamo un B&B ecosostenibile situato alle pendici dell’Etna e a pochi chilometri da Taormina e Catania. È un alloggio circondato da un ampio giardino che, nei mesi primaverili, si riempie di colori e profumi. Troverete frutteti e particolari tipi di gerani. Per la colazione sarà possibile provare prodotti sicialini locali, dolci fatti in casa e frutta di stagione a km zero. Su richiesta è possibile anche trovare prodotti vegani o vegetariani, senza glutine o senza lattosio. Avrete a disposizione numerosi servizi, dalla piscina agli itinerari e le visite guidate nelle zone limitrofe.

Info: B&B Le Antiche Cisterne

Prenota subito e trascorri un soggiorno fuori città in una di queste strutture, ti sentirai parte di un mosaico ricco dei colori della natura.

Immagine di copertina: fioriture a Castelluccio, Photo by Ernesto Scarponi on Unsplash