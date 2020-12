8 Materiali Naturali da Costruzione per la tua Casa Ecologica

Stai ristrutturando la tua casa e vuoi trovare delle alternative sostenibili al cemento o ai materiali chimici? In questo articolo potrai approfondire alcuni dei migliori materiali naturali da costruzione, ideali per realizzare un’abitazione ecologica.

Utilizzare materie prime eco-sostenibili nella costruzione della tua casa o della tua struttura ricettiva è vantaggioso, sia dal punto di vista economico, che da quello del benessere delle persone e del Pianeta. Continua a leggere per scoprire perché

1. Legno

Questo materiale naturale ha tantissimi usi nelle costruzioni, così come nell’arredamento della casa. Tuttavia non dimenticare di acquistare legno coltivato e raccolto in maniera sostenibile. Il legno può essere utilizzato per la struttura dell’edificio, per le pareti, i solai e il tetto, ma anche per i rivestimenti, le cornici, i pavimenti e le finiture. Inoltre, una volta terminato il utilizzo, puoi trovarne uno nuovo: travi di legno antiche, vecchie porte, ecc. possono trovare una nuova vita nella tua casa.

Vantaggi:

Oltre ad essere eco-sostenibile e facilmente riutilizzabile, il legno offre un’ottima coibentazione termica e protezione dal rumore. Inoltre, offre una buona flessibilità in fase progettuale, costi bassi e tempi brevi di realizzazione. Il legno è antisismico e resistente al fuoco. Infine, questo materiale da costruzione contribuisce a migliorare la qualità dell’aria della casa regolando naturalmente l’umidità, e offre una buona schermatura naturale contro le radiazioni elettromagnetiche.

2. Terra

Fin dai tempi antichi la terra è stata utilizzata per costruire abitazioni, e rappresenta forse il materiale da costruzione più antico e più sostenibile che ci sia. Attualmente, la terra cruda può essere utilizzata per le finiture e per completare gli involucri degli edifici. Ad esempio, la terra può essere utilizzata insieme ad altri materiali naturali e vegetali, per creare intonaci igro-termici particolari

Vantaggi:

La terra aderisce in maniera ottimale a qualsiasi supporto. Inoltre, è in grado di regolare l’umidità come pochi altri materiali ed è in grado di dare maggiore protezione contro il fuoco. I mattoni in terra cruda rispetto a quelli in terra cotta, permettono di consumare meno energia primaria, mantenendo bene la temperatura raggiunta e quindi il calore. Anche lo smaltimento è semplice, dal momento in cui, se unita a materiali naturali, può essere riutilizzata.

3. Adobe

L’Adobe è uno dei materiali da costruzione più utilizzati sia in tempi passati che adesso. In sintesi essa è costituito da terra mixata con acqua e a volte anche con altre sostanze, per permettere una maggiore resistenza. Per essere precisi esso viene messo al sole e fatto essiccare. Successivamente gli si dà la forma desiderata creando dei mattoni che, insieme a fango e malta, andranno a formare un muro.

Vantaggi:

L’Adobe è un materiale riciclabile per un numero molto elevato, quindi non è dannoso per l’ambiente. Oltretutto ha notevoli particolarità termiche ed è estremamente malleabile. Anche l’architetto Zaha Hadid lo ha utilizzato per l’interno del Messner Mountain Museum. Anche la Cappella della Conciliazione a Berlino è costruita interamente con l’Adobe.

4. Cob

Quando parliamo di costruzioni in Cob, parliamo di costruzioni in argilla e sabbia, ma anche terra e sabbia. Le case di terra infatti, sono composte dal mix di questi materiali che creano un composto il quale poi verrà poggiato ad esempio su delle fondamenta di pietra. I massi hanno la forma dell’impasto del pane e si tratta di un tipo di costruzione presente soprattutto nelle Marche e in Abruzzo negli anni ’60.

Vantaggi:

Il vantaggi nell’utilizzare il cob come materiale da costruzione sono in primis il fatto che esso è particolarmente resistente. In Nuova Zelanda ad esempio è molto utilizzato contro i forti terremoti; numerosi edifici sono sopravvissuti oltre 500 anni nonostante le intemperie. Oltretutto il Cob viene adoperato nelle zone più fredde e chi ha una casa costruita con questo materiale riceve benefici per la sua inerzia termica.

Foto di Lucio De Marcellis – personale, CC BY-SA 3.0

5. Bamboo

Il bamboo è un materiale eco-sostenibile davvero efficace! Infatti esso viene utilizzato in molte applicazioni edili per via della sua resistenza. Oltretutto è usato anche e soprattutto in sostituzione del calcestruzzo. Lo chiamano anche “l’acciaio vegetale” per la sua grande resistenza e flessibilità. Viene impiegato anche come materiale per realizzare pavimentazioni interne per edifici; infatti il bamboo è particolarmente durature e resiste perfino ai graffi.

Vantaggi:

Il bamboo è un materiale molto resistente nel tempo, ma non solo! Esso è anche morbido e contiene un agente anti-batterico non fastidioso per la pelle. Esso riduce il dissesto idrogeologico e riduce l’effetto serra. Oltretutto riduce l’inquinamento atmosferico e ha un’ottima capacità di assorbimento dell’acqua.

Foto da Pixabay

6. Materiali di recupero

Utilizzare materiali di recupero è importante, per dare una seconda vita a queste materie prime e ridurre i rifiuti. Infatti, purtroppo, ad oggi le costruzioni moderne producono enormi quantità di rifiuti. Alcuni materiali che possono essere recuperati e riutilizzati sono: porte, travi di legno, pezzi di cemento, tubazioni, serramenti e finestre. Utilizzare materiali di recupero significa in primo luogo ridurre l’impatto ambientale delle costruzioni, cosa che ad oggi è un dovere imprescindibile.

Vantaggi:

Si possono riciclare fino al 70% di materiali di recupero, riducendo anche il gas serra. In Italia, Trento è una delle città da prendere in esempio, in quanto ha pubblicato un capitolato in cui vengono spiegati quali sono i migliori materiali di riciclo, con le schede tecniche e l’elenco dei prezzi. I materiali di recupero possono essere utilizzati nelle costruzioni post sisma ed anche il prezzo è un fattore importante e determinante in senso positivo.

7. Muratura

La muratura è un materiale di costruzione molto antico che comprende mattoni e pietre utilizzati per le fondazioni, passaggi pedonali, muri, pavimenti e per altri elementi legati al decoro paesaggistico. Anche se l’ingegneria strutturale si è interessata più seriamente a questo materiale solo in tempi recenti, il suo impiego sta avendo riscontri perlopiù positivi.

Vantaggi:

Anche in questo caso abbiamo a che fare con un materiale particolarmente resistente e flessibile. Rispetto ad altri materiali è di facile utilizzo ed è molto versatile, adattandosi a qualsiasi tipo di idea che si vuole realizzare. Particolarmente isolante, riesce a ridurrei gli sprechi energetici. Oltretutto è stabile ed economico.

8. Balle di Paglia

Le costruzioni in balle di paglia sono diffuse perlopiù nel territorio sud americano. Spesso la balla di paglia viene utilizzata come riempimento della struttura in legno, ma anche come base portante per reggere il tetto.

Vantaggi:

Le balle di paglia hanno proprietà isolanti molto elevate, sono resistenti al fuoco e facilmente riciclabili. Le balle di paglia hanno ottime proprietà di isolamento termico, circa 3 volte i materiali tradizionali. Sono molto spesse e questo può essere un vantaggio e soprattutto richiedono poca energia per essere fabbricate. Possono durare fino a 100 anni e bruciano molto più lentamente del legno.

A questo punto ci sembra chiaro che utilizzare materiali naturali per costruire la propria abitazione o qualsiasi altro tipo di edificio, sia la scelta migliore. Non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico e di benessere personale. E tu conoscevi queste valide alternativa? Scopri un mondo nuovo ricco di alternative ecosostenibili e scopri qual è la soluzione migliore per te!