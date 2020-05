Marketing: come promuovere il tuo parco naturale durante il Coronavirus?

Durante la crisi dovuta al Coronavirus, c’è molta incertezza nel settore dei viaggi. Come comportarsi con il marketing digitale durante questo periodo difficile e come prepararsi per quello che verrà? Segui questi pratici consigli di marketing per promuovere il tuo parco naturale o la tua destinazione green.

L’importanza dei parchi naturali

La natura lavora in ogni momento per dare rifugio agli animali, generare aria fresca e acqua pulita. I parchi naturali sono fondamentali per la salute e il benessere. È essenziale mostrare i servizi ecosistemici offerti da questi luoghi al fine di promuovere il comportamento ecosostenibile dei visitatori.

La giornata europea dei parchi

La Giornata europea dei parchi si celebra il 24 maggio, con l’obiettivo di avvicinare le persone alla natura attraverso attività ed eventi nelle aree protette attraverso la rete della Federazione europea dei parchi (Europarc). Quest’anno possiamo incontrarci virtualmente online per festeggiare l’importanza dei parchi per la salute di milioni di cittadini europei.

Linee guida per i parchi

La Federazione Europarc ha deciso che il tema per il 2020 è “parchi in salute – persone in salute” per concentrarsi sull’impatto positivo della natura sulla salute umana.

Anche se quest’anno, a causa della quarantena, non sarà possibile organizzare eventi nei parchi naturali, sarà comunque possibile informare, emozionare e ricordare alle persone l’importanza del parco utilizzando gli strumenti disponibili online. Mostra l’importanza della natura per la nostra salute attraverso i social media come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Inoltre, puoi anche utilizzare la pagina web del tuo parco naturale. Ricorda di aggiungere l’hashtag #ParksforHealth ai tuoi post.

Il video della Federazione Europarc

La Federazione Europarc raccoglierà tutti i post con l’hashtag #ParksForHealth, e realizzerà un video con immagini e suoni raccolti dai parchi europei per mostrare lo spettacolare patrimonio naturale europeo. Il video sarà online il 24 maggio.



Partecipa inviando immagini e video alla Federazione Europarc per far vedere quanto è speciale il tuo Parco Naturale!

Messaggi chiave da inviare dal tuo Parco Naturale

I messaggi chiave relativi alle aree protette e alla salute sono questi:

L’immersione nella natura è essenziale per una buona salute fisica e mentale I parchi svolgono servizi ecosistemici, sequestro del carbonio e filtraggio dell’aria Il contatto con la natura porta un senso di benessere e promuove uno stile di vita attivo Rimanere in contatto con la natura promuove la tranquillità e riduce lo stress Il contatto con la natura rafforza la coesione della comunità riducendo l’isolamento sociale

Consigli di green marketing per i Parchi Naturali

Al fine di far comprendere l’importanza del Parco per la salute dei suoi utenti è possibile organizzare visite guidate, passeggiate nella natura, attività sportive, attività educative, conferenze e seminari online.

Ecco alcuni esempi:

Descrivi le attività del parco in grado di motivare uno stile di vita sano Mostra le risorse fornite dal parco, come cibo e acqua Avvicina le persone all’educazione ambientale offerta dal parco per far capire loro come contribuisce al benessere fisico e mentale Spiega come le persone possono beneficiare del parco Dimostra come il Parco contribuisce alla salute umana e come le persone possono renderlo parte della loro vita quotidiana Spiega come viene gestito un parco per garantire benefici per la salute, attraverso domande e risposte dal vivo con un ranger sui social media o realizzando un video Mostra come il parco cattura il carbonio e supporta la regolazione del rumore

La maggior parte dei consigli di cui sopra richiede di investire quotidianamente del tempo nel parco. Utilizza questo tempo realizzando un pratico piano di marketing, seguendo i punti sopra indicati come linee guida. Resta al sicuro, sano e positivo verso il futuro.

Foto di copertina: Parco Nazionale Triglav via Ales Zdesar. Fonte: Slovenia.info