Vacanze Senza Allergie: 5 Eco-Hotel Allergy-Free

Le allergie non vanno in vacanza. Lo sanno bene i milioni di italiani che ne soffrono e che si trovano a soggiornare spesso in hotel non idonei. Trovare una struttura che pensi alla salute e il benessere delle persone allergiche, infatti, non è facile. Ma qualcosa sta cambiando, e sono sempre di più gli hotel che offrono ai propri ospiti degli spazi completamente privi di allergeni, così da ostacolare l’insorgenza della sintomatologia, prevenire la comparsa di malattie allergiche e in generale favorire in genere il sonno e la sua azione benefica sull’organismo. Qui puoi trovare alcune di queste strutture, che oltre ad essere compatibili al 100% con le specifiche esigenze di chi soffre di allergie sono anche eco–sostenibili. Ora potrai finalmente partire per le vacanze senza pensieri!

Una vacanza senza allergie in Trentino

Mondinovo è un Bed&Breakfast di Levico Terme, costruito in legno massiccio certificato, con intonaci d’argilla e finiture di pino cimbro. L’arredamento e gli impianti seguono le indicazioni della bioarchitettura. Il risultato è un edificio totalmente anallergico e privo di inquinamento elettromagnetico. Qui un sonno rigenerante è garantito per tutti.

Un agriturismo tra Verona e il Lago di Garda

Una particolare attenzione all’ambiente, con pannelli solari e cappotti termici, ma anche alla salubrità degli ambienti: l’Agriturismo Cà Giulietta a Sommacampagna, ubicato a metà strada dalla città di Verona e il Lago di Garda, mette a disposizione dei suoi ospiti lenzuola in cotone naturale e un set di cortesia certificato anallergico e privo di parabeni.

Tra le montagne dell’Austria

Nella Perla Alpina di Neukirchen am Großvenediger si trova l’Hotel Steiger, una struttura eco-friendly a conduzione familiare immersa in una natura idilliaca. L’albergo mette a disposizione numerose camere in pino con un arredo moderno proprio per chi soffre di allergie e una biancheria da letto anallergica. L’Hotel Steiger attribuisce inoltre grande importanza sulla cucina regionale e la sostenibilità.

La tua camera anallergica in Slovenia

Il Boutique Bio Hotel St. Daniel è un bio hotel immerso nel verde, un centro olistico e un luogo per sentirsi bene, mangiare e bere bene, dormire bene e caricarsi di pensieri positivi. Le camere, le suite e gli appartamenti della struttura del Carso propongono un arredamento rustico in legno riciclato, nonché biancheria da letto in lino, cuscini e coperte ipoallergenici in puro cotone BIO e cosmetici naturali.

Soggiorno senza allergie in Piemonte

Il B&B Da Chocho’s ti dà il benvenuto a Chivasso, cittadina a pochi chilometri da Torino. La struttura domotica, dove vengono anche allevati lama, alpaca e asini, mette a disposizione dei suoi ospiti delle camere dotate di depuratori d’aria e ionizzatore; camere che vengono pulite con prodotti naturali e anti-allergeni.

