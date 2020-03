15 Modi Creativi per Seguire la Moda Riutilizzando i tuoi Vestiti Usati

Tante idee eco-friendly per dare una seconda vita ai tuoi vecchi abiti, e ridurre l’impatto del tuo guardaroba sull’ambiente. Scopri l’idea giusta per seguire la moda e riutilizzare i tuoi vestiti usati senza doverli gettare via.

Quella della moda è una delle industrie che più inquina al mondo, contribuendo in modo importante alle emissioni di gas serra. Nel nostro piccolo, ciascuno di noi può fare qualcosa per ridurre l’impatto ambientale dell’industria del fast fashion. Come? Limitando gli acquisti di vestiti nuovi e utilizzandoli più a lungo, acquistando abiti di seconda mano, riciclando in modo creativo i vecchi abiti e riutilizzando i vestiti usati.

Quante volte ti è capitato di dover dire addio alla tua maglietta preferita o ad un capo che ti faceva impazzire ma che ormai non puoi più usare? Tutti noi abbiamo gli armadi pieni di roba a cui non possiamo rinunciare, anche se ormai è rovinata. Probabilmente perché abbiamo un legame emotivo con quel particolare vestito o semplicemente perché ci piace troppo. Vecchie magliette, pantaloni ormai larghi, camicie rovinate? Ogni capo può essere riutilizzato con il giusto pizzico di fantasia!

1. Gonna alla moda partendo da un paio di jeans

Indossare pantaloni per molte donne è il massimo del comfort ma, tante volte, si vorrebbe trovare una alternativa che permetta di restare comode ma che sia più alla moda. Con un paio di forbici, taglia all’altezza che preferisci il paio di pantaloni, cuci la parte centrale aperta ed ecco qui la tua comoda gonna.

2. Da vecchi jeans strappati a ballerine fashion

L’ennesimo paio di jeans si è strappato. L’avevi comprato da poco e non vuoi buttarlo via. Nessuna preoccupazione, taglialo, procurati delle solette e dai vita al tuo paio di ballerine in jeans.

3. Da t-shirt a cardigan

Tagli nel modo giusto una vecchia maglia per poi ricucirla e crea un cardigan super trendy da abbellire con una cinta in vita o con delle spille.

4. Decora la tua camicia

Involontariamente hai strappato una manica della tua camicia? Non preoccuparti, tagliando entrambe le maniche e aggiungendo come dettaglio un centrino vicino le spalle, donerai alla tua camicia un nuovo look romantico.

5. Dai di nuovo vita alla tua vecchia giacca

La tua vecchia giacca si è rovinata ma ti piace troppo e non vuoi sostituirla? Dalle di nuovo vita eliminando le parti rovinate e sostituendole con pezzi di stoffa colorati.

6. Camicia maschile? No, vestito alla moda per uscire

C’è quella festa importante ma non hai nulla di carino e innovativo da utilizzare? Prendi una camicia da uomo, abbottona solo alcuni bottoni e fai un fiocco legando in vita le due maniche. Otterrai il vestito più creativo presente alla festa.

7. Costume all’ultimo grido

La moda dei costumi interi è tornata in voga? Riutilizza il tuo vecchio paio di leggins. Tagliandolo in lunghezza e cucendo le due parti tagliate delle gambe alla parte superiore, otterrai un costume super trendy.

8. Brrr, il freddo sta tornando

L’inverno è alle porte e per questa stagione avrai bisogno di un caldo paio di guanti? Prendi un paio di vecchi calzini rovinati monocolore o, se vuoi essere originale, dei calzini a fantasia con colori sgargianti. Taglia la loro punta e la parte che copre il tallone e voilà, dei caldissimi guanti sono pronti per te.

9. Borsa in denim per non essere mai fuori moda

Bellissimo quel paio di jeans che hai comprato lo scorso inverno. Peccato che adesso non calzi più bene. Buttarlo? Non è considerata nemmeno un’opzione quando puoi trasformarlo in una bellissima borsa denim. Segui i consigli su come tagliarli al punto giusto e trasformarli.

10. Da t-shirt a sacca portatutto

Hai una vecchia t-shirt che non utilizzi perché la taglia è diventata ormai piccola? Taglia la sua parte superiore, inserisci delle cordicine che colleghino la parte inferiore a quella superiore. La tua sacca capiente è pronta.

11. Coloratissimo elastico per capelli

Sembra che la tua maglia colorata sia ormai irrecuperabile dopo quella grande macchia sul suo davanti? Ecco una soluzione per te. Con delle forbici taglia alcuni fili dalla maglia, intrecciali seguendo le indicazioni nel video. La tua acconciatura sarà molto più originale con questo trucchetto.

12. Vestitino alla moda per la vostra bambina

Tuo marito ha rovinato l’ennesima camicia, macchiandola o strappandola? Nessun problema. Tagliando le maniche e la parte superiore e ricucendo la parte anteriore con quella posteriore, otterrai un vestitino molto carino per la tua bambina. Per renderlo più bello, un’idea sarebbe di cambiare bottoni e aggiungerne alcuni colorati che hai in casa.

13. Alla moda anche in cucina

Il nostro armadio è pieno di camicie a fantasia… scozzese, a righe, a pois. Perché non dare seconda vita a quella camicia ormai rovinata? Alcune modifiche e il tuo grembiule da cucina sarà pronto all’uso.

14. Tappeto di mille colori

Hai fatto il cambio di stagione e la tua busta di vestiti usati da gettare è ormai piena di vecchie t-shirt? Riutilizzale tutte, tagliandole a fili in modo da creare una rete colorata. Alla fine, taglia le estremità inutilizzate e fai un nodo. Il nuovo tappeto darà un look originale alla tua stanza.

15. Dai un nuovo look al tuo divano

Hai una vecchia maglia con una bellissima fantasia che si intona al tuo nuovo divano? Forbici, ago e filo e delle nuove e originali federe per il tuo cuscino saranno pronte.

Rutilizzare i tuoi vecchi vestiti e seguire la moda non è poi così difficile. Quale idea ti ha colpito di più? Fallo sapere commentando l’articolo!

Immagine di copertina: foto di Kris Atomic, via unsplash