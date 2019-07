Imperia green: la tua vacanza tra ulivi, vigne e mare

Incastonata, come il resto della regione, tra mare e monti, Imperia è una città dai due volti, capace di regalare scorci inaspettati. La città, un tempo industriale e adesso più turistica, nasce dalla fusione di Oneglia e Porto Maurizio, due territori storicamente e geograficamente distinti che ancora oggi mostrano alcune differenze. Potrai sentire dei dialetti leggermente diversi, gustare specialità gastronomiche preparate secondo ricette differenti, scoprire un ambiente più residenziale da una parte e uno più popolare dall’altro, sentendo aneddoti irridenti l’uno e l’altro rione. Tutto è doppio: due centri storici, due porti, due stazioni.

Oneglia

Oneglia mantiene ancora oggi la sua vocazione marinara, che si respira nel porto e tra i vicoli caratteristici. Il porto, che ospita principalmente pescherecci e navi mercantili, è delimitato dai meravigliosi portici di Calata Cuneo e dalle pittoresche abitazioni tipicamente ligure. La sera il borgo si accende: da una parte ci sono gli eleganti negozi di Via Bonfante per lo shopping, dall’altra i ristorantini e i locali lungomare, fulcro della movida di Imperia.

Sulla prima collina di Oneglia si trova una delle maggiori attrazioni di Imperia: Villa Grock. È un luogo magico e misterioso, uno degli edifici più particolari e bizzarri della Riviera dei Fiori. Fu fatta costruire da Adrien Wettach, clown di fama mondiale conosciuto come Grock. Questo eclettico artista conobbe Imperia per caso, rimanendone talmente colpito da trasferirsi qui, fino al 1959. In quell’anno Grock morì, ma la casa e il giardino rimangono a testimoniare la sua anima malinconia e giocosa. La villa è definita anche come “Circo di pietra” per gli innumerevoli richiami al mondo circense che si fondono con lo stile Liberty e le influenze del gusto di artisti contemporanei a Grock come ad esempio Dalì, Picasso e Gaudì.

Porto Maurizio

Il centro di Porto Maurizio è situato un promontorio che si protende verso il mare, chiamato Parasio. È emozionante percorrere i suoi tradizionali carruggi, salire le sue scale fino alle Logge di Santa Chiara, da cui si gode una splendida vista, e poi arrivate fino al Duomo, costruito in stile neoclassico. Ai piedi del Parasio c’è l’altro porto della città e il lungomare di Porto Maurizio, chiamato Borgo Marina.

I dintorni di Imperia

Chi decide di trascorrere una vacanza a Imperia non solo potrà scoprire una città incantevoli e i suoi panorami mozzafiato, ma anche degli incredibili dintorni e una natura sempre sorprendente. È possibile ad esempio raggiungere sia a piedi che in bicicletta il Santuario di Montegrazie, in splendida posizione panoramica e immerso tra gli ulivi, nella completa tranquillità. Da non perdere anche un bellissimo percorso per bici che attraversa alcuni dei paesi dell’entroterra di Imperia, tra gli ulivi e terrazzamenti tipici di queste zone. Adatto alle persone più allenate, il percorso ad anello parte da Dolcedo, dove è possibile scoprire i Laghetti di Lecchiore, e attraversa Vasta, Pantasina, Poggio, Villa Talla e Valloria.

I sapori di Imperia

La scoperta di un luogo passa anche attraverso il gusto: ecco allora che chi vuole vivere davvero Imperia deve assaggiare anche i suoi prodotti tipici, dall’olio di oliva ai vini Pigato, Rossese e Vermentino, dalla farinata con le cipolline alla sardenaira (focaccia con pomodori e acciughe), dal coniglio alla ligure al brandacujun, tipico piatto a base di stoccafisso e patate.

In città trovi anche il Museo dell’Olivo, che illustra la storia di ciò che per secoli ha rappresentato la principale risorsa dell’economia locale e la cui presenza caratterizza tuttora il paesaggio della Riviera di Ponente.

Un soggiorno sostenibile a Imperia





Ti abbiamo dato un’idea delle tante cose che Imperia può regalarti, dal mare al verde, dagli eleganti edifici ai panorami mozzafiato. Ora non ti resta che scoprire da te quanto altro ci sia, organizzando una vacanza green in questa città della Liguria. A 3 chilometri dal mare, troverai una bellissima casa ecologica immersa tra le vigne, perfetta per una vacanza di puro benessere, inaturale e digital detox! L’alloggio, che si affaccia su un suggestivo vigneto di proprietà, è realizzato secondo i principi della bioedilizia e può accogliere sino a 6 persone. Internet è bandito, ma non ci penserai neanche. Ti sveglierà il gallo, potrai scoprire questo angolo di Liguria e poi rilassarti all’ombra di un pergolato di uva o nei comodi lettini da esterno.

Immagine di copertina: foto di Jakob Ibrom on Unsplash