Vacanza verde? I consigli di Ecobnb in Liguria e Toscana

Laura ci ha scritto perché non riesce a trovare una destinazione per la sua vacanza verde che abbia le carte in regola. Un luogo in cui possa arrivare, respirare aria buona, di mare magari, sgranchirsi le gambe, e far sgranchire le zampe alla sua cagnolona, far divertire la figlia e scoprire i gusti locali. Cibo a KM 0? Magari.

Non è stata una ricerca facile, ma siamo riusciti a trovare un paio di destinazioni che hanno un’ottima possibilità di diventare il luogo prescelto per le vacanze di Laura, e per le vostre.





Liguria: vacanza verde nel Parco Naturale Regionale del Beigua

Stretto tra monti e mare, il parco del Beigua, in Liguria, offre la possibilità di entrare in contatto con una varietà incredibile di ambienti naturali: dalla prima fascia quasi costiera, alle colline fino alle montagne passando per alcune zone umide.

Per raggiungere il parco:

Auto: l A10 fino a Arenzano o Varazze o Albissola.

Treno: dalla stazione di Genova prendere un treno per Ventimiglia e scendere a Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure o Albisola

Bus: prendere a Genova un autobus della linea ATP direzione Stura Valley e Alta Val d’Orba www.atpesercizio.it

Eco hotel:

Agriturismo Monterosso a Rossiglione (Genova)

Immerso nel verde del Parco del Beigua, riciclano 80% dei loro rifiuti e adorano far assaggiare i prodotti locali.

Sembra perfetto per Laura e famiglia

Piccoli cani accettati

Attività:

Mare: il mare è a circa 30 minuti

Parco: birdwatching, percorsi per biciclette, arrampicata e “orienteering” sono alcune delle attività nel parco.

Mai fatto “orienteering”? E’ il momento giusto; iniziate chiedendo allo staff del parco le mappe per esercitarvi in contesti urbani, più facile, e poi passate al livello superiore: fate “orienteering” nelle zone verdi del parco.

L’orienteering migliorerà le vostre capacità aerobiche oltre che la vostra logica e il senso dell’orientamento e non ve ne accorgerete neppure.

Extra bonus: il parco ha 500 km di percorsi e 5 “Sentieri di Natura” completi con pannelli che illustrano dati storici, culturali e naturali dei luoghi per non perdere nulla.





Toscana: vacanza verde nel Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli

Il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli si stende con i suoi 24.000 ettari lungo la costa del Tirreno. Un ‘occasione perfetta per unire un soggiorno verde al blu del nostro mare in un ambiente protetto.

Qui i punti salienti per organizzare la tua vacanza, Laura:

Per raggiungere il parco:

Auto: A12 Genova – Rosignano uscita Pisa Nord o Pisa Centro

A11 direzione Firenze – Mare uscita Pisa Nord

A1 fino a Fidenza, e di seguito A15 per La Spezia e A12 direzione sud per Pisa centro.

Treno: stazione di Pisa

Eco hotel:

B&B Arsella a Viareggio (Lucca)

Perfetto perché a due passi dal mare ma anche dalle due pinete della costa note come Pineta di Ponente e Pineta di Levante entrambe attrezzate con aree per giochi bimbi e per svago dei cani.

Il B&B Arsella accetta, su richiesta, i cani (chiedere della signora Lucia per definire il soggiorno dell’amico a quattro zampe)

Attività:

Mare e spiaggia davvero vicinissimi al B&B Arsella

Parchi: oltre alla Pineta di Levante e alla Pineta di Ponente , il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli è a soli 30 min di auto e nasconde gemme impensabili. e i cani, al guinzaglio, sono i benvenuti.

Da non perdere le dune che vanno da Viareggio a Calambrone oppure una visita guidata alle zone umide di San Rossore per scoprire flora e fauna.

Extra bonus: solo qui, Laura, potrai gustare il miele di edera e il miele di spiaggia.

Direi che è una destinazione perfetta

Laura aspettiamo le tue impressioni e le tue scoperte!





Foto di copertina: Toscana con mare sullo sfondo, foto di Jeff King via unsplash

