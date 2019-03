Immagina un’esperienza di viaggio diversa da quelle che propongono le classiche agenzie di viaggio. Un’esperienza autentica, immersiva ed eco-sostenibile. E’ quello che propone Britt Voorsmit con Imtrex Travel. Dopo la Laurea in International Tourism Management alla Breda University of Applied Sciences (Olanda), con una tesi che ha esplorato le esperienze degli Ecobnb nella campagna Veneta, Britt ha già aperto la sua agenzia viaggi e ha lanciato il suo nuovo progetto “Imtrex Travel”.

“Imtrex Travel offre servizi di viaggio esclusivi one-to-one.” – Mi racconta Britt. “Esperienze di viaggio immersive e sostenibili in Veneto e nord Italia“. E’ proprio qui, infatti, che Britt ha deciso di trasferirsi a vivere. Attratta dai paesaggi della Laguna Veneta, dalla cultura e natura unica dell’Italia, e dall’amore, che ha incontrato nel nostro paese. Per costruire i suoi itinerari Britt collabora con gli Ecobnb e con le migliori realtà eco-sostenibili, che incontra personalmente. Conosciamola meglio in questa breve intervista:

Ciao Britt, da dove viene la tua grande passione per i viaggi? E come è nato il progetto Imtrex Travel?

Questa passione è iniziata già quando ero giovane. La mia famiglia ama viaggiare molto e ho sviluppato lo stesso amore per la scoperta di luoghi diversi. L’Italia era una delle mie mete preferite, sia per la cultura, che per il cibo unico, e per la “bella vita” che si respira. Quando ho iniziato lo studio di Bachelor in Management e consulenza turistica e ho scelto la specializzazione in lingua italiana.

Durante gli anni di università ho avuto modo di conoscere meglio l’Italia, e ho cercato di conoscerla sempre più a fondo. Il risultato è stata la mia tesi di laurea, durante la quale ho conosciuto e intervistato i proprietari di piccole imprese turistiche locali (agriturismi, Bed & Breakfast, ecc.). Da questo studio è nato il progetto Imtrex Travel. Ho scoperto che volevo lavorare con questi proprietari di piccole strutture ricettive e imprese turistiche locali, proponendoli ai viaggiatori che sono alla ricerca di un’esperienza di viaggio significativa.

Qual è la tua idea di viaggio sostenibile?

Viaggiare in modo sostenibile per me significa viaggiare con consapevolezza. Sii consapevole di dove sei, sii consapevole di ciò che le persone locali fanno, sii consapevole della natura in cui ti trovi, sii consapevole di tutte le tue percezioni e sensazioni. Credo il resto sia semplicemente una conseguenza. Ogni persona individualmente sa come vorrebbero agire su come si sente. Al giorno d’oggi ci sono molti suggerimenti su come comportarsi, cosa si può fare e cosa non si può fare per essere eco-sostenibili in vacanza e fare la cosa giusta. Questo a volte può confondere le idee. Un esempio di viaggio consapevole è ascoltare la storia delle persone che incontri durante il viaggio. Come quando gli host di ecobnb ti raccontano le loro scelte green durante la colazione. Viaggiare sostenibile è essere aperti alla comprensione, agli altri e alle novità. Con Imtrex Travel cerco di offrire a ogni viaggiatore un’esperienza di viaggio immersiva autentica e su misura. Metto i viaggiatori in collegamento con le piccole realtà locali che possono garantire questo tipo di esperienza unica. Così facendo spero di contribuire a costruire una possibilità di viaggio sostenibile. Semplicemente contribuisco ispirando le persone a cercare un’esperienza di viaggio significativa, non solo nel Nord Italia e in Slovenia, ma ovunque!





Che tipo di esperienza possono vivere coloro che fanno affidamento su Imtrex Travel?

Lavoro a stretto contatto con i viaggiatori per creare itinerari “su misura” per loro. Ho scelto di appoggiarmi a piccole strutture ricettive. Questo perché voglio che voglio che chi viaggia possa sperimentare lo scambio culturale. L’attenzione e la cura che gli ospiti ricevono da un piccolo bed & breakfast è molto diversa da quella di un grande hotel. Questa connessione host – viaggiatori fa sentire le persone “arricchite” dopo il loro viaggio.

Cosa ti ha affascinato di più dell’Italia e vuoi trasmettere a chi la visita per la prima volta?

Dell’Italia mi affascina la ricchezza e la grande varietà di natura, arte, architettura e storia. Ad esempio, è sorprendente come sia possibile combinare paesaggi diversi in un unico itinerario. Nel 2018 ho visitato l’Italia insieme a mio padre e mia sorella e in soli 4 giorni siamo passati da una giacca leggera a Venezia, alle montagne innevate in abbigliamento da sci!

Inoltre, i viaggiatori nord-europei rimarranno stupiti dalla varietà di abitudini, dialetti e costumi tradizionali, spesso poco conosciuti ed esplorati. Queste tradizioni in combinazione con la ricchezza paesaggistica sono affascinanti. Ogni viaggio in Italia offre un’esperienza unica.

Perché hai scelto Ecobnb come tuo partner? Cosa ti ha colpito delle sistemazioni verdi che hai visitato?

Ecobnb è un progetto bello e stimolante perché è diverso da tutte le altre piattaforme generaliste di prenotazione online, in cui la competizione si basa solo sui prezzi. Quando poi ho iniziato a visitare gli alloggi Ecobnb e a conoscere di persona i proprietari ho scoperto che grazie a Ecobnb avrei potuto incontrare persone fantastiche. E’ con loro che voglio condividere il mio lavoro!

Quindi, se sei interessato a prenotare un Ecobnb ma desideri ulteriore assistenza con la pianificazione e l’organizzazione della tua esclusiva esperienza di viaggio immersiva, allora opta per ImtrexTravel e contatta Britt!

