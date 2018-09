La prossima meta del nostro viaggio è… Valencia! La terza città più grande di Spagna, dove il sole risplende tutto l’anno e le spiagge sono incantevoli. E poi c’è la sorprendente Città delle Arti e delle Scienze, una tappa obbligatoria, soprattutto per chi ama l’ecologia. Anche le strutture ricettive eco-friendly non mancano. Partiamo insieme verso la scoperta dei luoghi più belli, delle eco-ospitalità e dei negozi eco-sostenibili di Valencia.

Valencia ha tanto da offrire. È famosa per suoi Giardini del Turia, che si estendono per 9 km e sono quindi perfetti per chi ama correre, andare in bici, passeggiare o semplicemente rilassarsi. Ma anche per le sue stupende piazze, le spiagge infinite e i rigeneranti paesaggi verdi.

E come dimenticare poi la bontà della Paella Valenciana, l’odore degli aranceti in fiore, la ceramica e la “horchata”, tipica bevanda locale. Per finire, la ciliegina sulla torta: con circa 150 km di pista ciclabile, Valencia si lascia agevolmente scoprire anche in bici. Sicuramente una grande opportunità per viaggiare in maniera ecologica e rispettosa dei luoghi di questa splendida città.

I posti migliori dove dormire a Valencia? Eccoli!

Valencia è abituata all’ospitalità, per questo offre un’ampia scelta di hotel e appartamenti. E non solo in centro. Anche nei dintorni, infatti, è possibile riposare in totale tranquillità.

The Westin Hotel

Va bene, non è l’ hotel più economico della città. Su questo siamo d’accordo. Al The Westin Hotel però, l’accoglienza è quella che si potrebbe tranquillamente riservare ad un re o di una regina. Questo edificio, impressionante per bellezza, è stato costruito nel 1917 e, in pratica, ha tutto ciò di cui potremmo avere bisogno. Un centro benessere, piscina, ristorante e tanto altro. Inoltre, in questo hotel tutto il servizio al cliente è orientato anche verso l’ambiente. I rubinetti ad esempio sono a flusso ridotto. Persino la vernice usata per rivestire i mobili è ecologica.

Guest House Kasa Katia Eco

Nel centro della città, vicino a Piazza del Ayuntamento e al quartiere El Carmen: è qui che si trova Guest House Kasa Katia Eco. Una casa comoda e pulita, dove ci si sente letteralmente a proprio agio. Katia e Daniele sono i due proprietari (italiani!) che lavorano duro per tenere vivo l’imprescindibile concetto della sostenibilità urbana. L’uso di energia elettrica da fonti rinnovabili o la colazione a Km 0 e con pane fatto in casa sono un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta in questa bellissima ospitalità green.

Hotspot a Valencia

A Valencia esistono già diversi posti dove la parola d’ordine è ecologia. È quasi un sentimento. Il risveglio di emozioni sopite, dimenticate, ma adesso sempre più chiare e mature nel cuore degli abitanti di questa bellissima città mediterranea.

Grupo Copenhagen

Tre ristoranti, un idea. È cosi che il Gruppo Copenhagen vuole creare un luogo accogliente in cui tutti possano conoscere le potenzialità della cucina vegetariana. Una cucina mediterranea, moderna, creativa e fatta anche di influenze…scandinave! Due ristoranti del Gruppo sono situati nei pressi dell’incantevole quartiere di Ruzafa; il terzo si trova nel centro storico, El Carmen. I tre ristoranti offrono prodotti ecologici e bio e danno un significativo sostegno alla promozione di prodotti artigianali e ai giovani imprenditori. In somma, Gruppo Copenhagen è la scelta perfetta per chi predilige le sane abitudini.

RAWCOCO

Il ristorante RAWCOCO ha recentemente aperto i battenti nel centro di Valencia. Un particolare concetto di cucina fatto di alimenti 100% crudi e da prodotti freschi ed ecologici. Consigliatissimi i deliziosi frullati, i sapori dei crostini di pomodoro e avocado o gli sfiziosissimi hamburger vegani. Per non perdersi nulla di questo nuovo e sorprendente ristorante, è bene stare sempre concentrati su ogni dettaglio!

Botteghe e negozi ecologici

Non ti fidi dei ristoranti? Ami cucinare per te e gli altri? Nessun problema. Valencia è piena di botteghe o negozi dove poter comprare cibi biologici o prodotti con metodi eco-sostenibili. Il primo passo verso una cena sana…e da ricordare!

Ecorganic Ecomarket

Ecorganic Ecomarket è uno di quei posti dove comprare prodotti ecologici è molto facile. Ecorganic è diffuso ovunque in Spagna e solo a Valencia ne esistono tre. I prodotti qui sono eco-compatibili, i prezzi si basano sul valore reale della merce e gli alimenti non sono trattati né con ormoni né con antibiotici.

Pan Creativo Artesano

In Via Bolsería (Calle Bolsería) nel famoso quartiere El Carmen, ad attenderci c’è la panetteria Pan Creativo Artesano, sinonimo di creatività e… 100% ecologica! Gli unici ingredienti utilizzati sono quelli strettamente necessari per fare il pane.: farina, acqua, lievito madre naturale e sale. E in più, qui, oltre al pane, si possono trovare anche torte e crostate deliziose. Ma forse non ho fatto bene a dirvelo. Beh, a questo punto, approfittatene!

Foto di copertina, di Juan Gomez, via Unsplash

