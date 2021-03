5 Borghi Eco-Friendly nella Natura per Lavorare Smart

Sino a poco tempo fa, la smart working non sapevamo bene cosa fosse e i nomadi digitali erano quei pochi millennial, fortunati e un po’ spericolati, che erano riusciti a cambiare vita. Ora è tutto diverso: tutti conosciamo i vantaggi e i dolori del lavoro da remoto e portare avanti la propria professione spostandosi verso mete vicine o lontane non sembra poi così difficile. La pandemia, infatti, ha sì avuto numerosi effetti negativi alle nostre vite, ma ha anche velocizzato alcuni processi di cambiamento e innovazione che, se gestiti bene, potrebbero migliorare notevolmente la qualità delle nostre vite.

Verso un lavoro flessibile e smart

Durante la scorsa estate in molti hanno deciso di allungare il proprio soggiorno nella località di vacanza, riprendendo così a lavorare in smart working lontano da casa, per lo più in borghi immersi nella natura, nelle seconde case sul mare, in alberghi diffusi tra le colline, insomma in luoghi dove potersi sentire sicuri grazie a un più facile distanziamento sociale, ma anche dove ritrovare una dimensione più autentica e sostenibile. E sembra proprio che quello che è successo tra la prima e seconda ondata non fosse altro che una prova generale per quella che sarà la nostra vita post Covid-19.

Non necessariamente una vita in viaggio, ma la possibilità di scegliere dove vivere in base alle proprie esigenze e ai propri desideri, senza per questo rinunciare al proprio lavoro e alla propria carriera grazie allo smart working. Gli spostamenti potranno essere permanenti o per periodi più o meno lunghi, magari il tempo necessario per staccare dalla vita cittadina ritrovando la connessione con la natura e con gli altri. In questo scenario, infatti, assumono un ruolo fondamentale i piccoli borghi, gioielli inestimabili del nostro Paese che potrebbero attirare sia gli italiani che smart workers da tutto il mondo.

Pensando a cosa fare, dove vivere e cosa sperimentare nei prossimi mesi, abbiamo scovato 5 bellissime strutture perfette per lo smart working in natura.

Tra mare e montagna sulle pendici dell’Etna





Bagolarea è una struttura suggestiva, ideale sia per brevi che per lunghe permanenze, che ha fatto della sostenibilità la sua missione. All’interno di questa azienda agricola biologica potrai soggiornare fra le terrazze in pietra lavica, nel verde di agrumi e ulivi. Sono presenti antiche masserie recuperate, casette in legno e caravan, tutti dotati di angolo cottura e WiFi per lavorare smart!

Smart working vista mare

Agrilunassa ti accoglie nel verde della campagna ligure, a pochi passi dalla spiaggia più grande di Bordighera. Le camere hanno ingresso indipendente e bellissimi bagni privati, nonché un’incredibile vista mare. Potrai lavorare qui o nella sala comune, ricavata nella vecchia stalla. È presente anche una sala per eventi e per praticare yoga.

Il tuo appartamento ecologico e lussuoso nelle Marche





Casal Dei Fichi è un’antica casa colonica ristrutturata in chiave ecologica, con un occhio di riguardo al comfort e al lusso. Qui potrai soggiornare in un bellissimo appartamento con soggiorno, angolo cottura, terrazzo o giardino privato. E durante la pausa pranzo potresti fare un tuffo in piscina… Riesci a pensare a qualcosa di meglio?

Smart working nel cuore verde della Romagna





C’è chi ha già scelto di lavorare in Italia, innamorato della sua bellezza. Come i proprietari olandesi di Casa Calénc, una bellissima struttura immersa nella campagna della Romagna, a 30 km dal mare Adriatico, ai piedi degli Appennini a 525 metri di altitudine. Qui sono presenti due appartamenti indipendenti, arredati con cura, e una bellissima piscina privata.

In un agriturismo biologico lombardo





Galbusera Bianca è un Agriturismo bio di charme in un borgo del ‘300, all’interno di un’Oasi WWF per la biodiversità in provincia di Lecco. L’agriturismo biologico ha 11 stanze con bagno e 1 appartamento con 6 letti e bagno. Ogni stanza offre un’esperienza completamente diversa dall’altra: puoi dormire ad esempio sul fieno, su un letto ad amaca, o immerso nei colori delle peonie. È presente anche un’osteria. Perfetto per chi ha la necessità di raggiungere periodicamente e in poco tempo.

