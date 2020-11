Sydney: Modello di Sostenibilità e Chiave per la Ripresa Economica

Nuovo record per l’energia rinnovabile in Europa: nel 2016 si tocca quasi quota 90% per la nuova energia prodotta nel continente. Precisamente, l’86% della nuova energia prodotta in Europa proviene da fonti rinnovabili, specialmente dal vento. Secondo l’ultimo dossier di Wind Europe infatti, l’energia eolica ha superato, come produzione annuale, il carbone. E così adesso dal […]