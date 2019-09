DynaMob 2.0, per Viaggiare in Bici dal Molise al Salento

#DynaMob 2.0 è il progetto mobilità sostenibile che collegherà il Molise al Salento. Con la nuova pista ciclabile di 400 km potremo viaggiare in bicicletta da Campobasso a Copertino.

Tutti gli appassionati di cicloturismo sono consapevoli dell’importanza di affrontare un viaggio in bicicletta. È impressionante notare come la maggior parte delle persone che effettuano una vacanza in bici abbiano delle esperienze positive e costruttive. Spesso è stato affermato che il cicloturismo abbia il potere di far vivere una situazione di vero benessere fisico e mentale, nonostante lo sforzo. Il cicloturismo permette di poter passare una bellissima vacanza all’aria aperta, allontanandosi così dal caos della quotidianità cittadina. Inoltre, non dimentichiamo che affrontare un viaggio in bici è un ottimo modo per risparmiare e collaborare alla salvaguardia dell’ambiente. Un altro aspetto positivo che bisogna sottolineare è la possibilità di poter ammirare la bellezza delle località intermedie, ma soprattutto lontani dalle solite autostrade e dai disagi a esse correlati.

#DynaMob 2.0: in bicicletta dal Molise al Salento

Il progetto DynamicMOBILITization 2.0 (#DynaMob 2.0) renderà possibile il collegamento ciclabile da Campobasso (Molise) a Copertino (Lecce, Puglia) tramite una pista lunga circa 400 chilometri.

Il progetto, che è stato discusso e pianificato in dettaglio, vede come organizzatore principale il Comune di Copertino, ed ha lo scopo di promuovere forme di trasporto smart ed eco-sostenibili nelle aree interessate.

“Il progetto intende migliorare le infrastrutture pubbliche, come le colonne di ricarica per le auto elettriche, e gli eco-servizi come il bike sharing, introdurre tecnologie ecoinnovative nel trasporto tradizionale a basso impatto, promuovere una rete tra comuni e pubbliche amministrazioni e aumentare la consapevolezza dei cittadini sulla mobilità intelligente e verde. Il risultato sperato è quello di rendere le città più attraenti e sostenibili”.

Creare itinerari green favorisce il cambiamento delle abitudini dei cittadini e dei turisti, ed incentiva soluzioni di trasporto alternative a quelle che stanno degradando gli ecosistemi.

Le 4 tappe del progetto DynaMob 2.0

Le 4 azioni principali attraverso le quali si realizzerà il progetto di collegamento ciclabile tra Molise e Salento sono:

Realizzazione di Dyn-APP, un’applicazione per gli smartphone che permetterà di monitorare il traffico e ricevere informazioni utili per turisti e cittadini sulla viabilità; verranno pubblicate le piste ciclabili attive e funzionali in zona; si riceveranno aggiornamenti meteo. Stesura di Piano per la creazione di soluzioni di trasporto smart ed efficienti Realizzazione dei percorsi green e sensibilizzazione delle soluzioni sostenibili Installazione di postazioni di bike-sharing e ricarica auto-elettriche.

La conclusione dei lavori è prevista per la prossima primavera.

Non vedete l’ora di poter viaggiare in bici dal Molise al Salento? Se doveste cimentarvi in un’avventura del genere, vi consigliamo di non perdervi le meraviglie del Parco Nazionale del Gargano, Polignano a Mare, Ostuni e concludere con la bellezza delle marine leccesi.