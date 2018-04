Ferrovia Faentina, viaggio treno sulle orme di Dante

Lungo i luoghi dell’esilio di Dante, la Ferrovia Faentina ci invita a scoprire i paesaggi incontaminati dell’Appennino Tosco Romagnolo, viaggiando fa Firenze a Faenza.

Ogni viaggiatore rimarrà incantato dai panorami che si susseguono in questo viaggio così suggestivo, in quello che è chiamato anche il treno di Dante. In poco meno di due ore, si vive una piccola vacanza esclusiva, lontano dalle corse in autostrade e dai treni veloci, immersi in una natura incredibile.

Da Faenza a Firenze, si attraversano le valli del Lamone, del Mugello e della Sieve, passando prima attraverso la campagna con le sue vigne, gli ulivi e le case coloniche, poi tra i boschi dove la natura diventa selvaggia (si passa anche all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi), ed infine tra le colline che ci guidano verso la meravigliosa città di Firenze. Tra le numerose fermate, alcuni borghi ricchi di tradizione, con i loro palazzi signorili e pievi, da non perdere come Marradi, Fiesole e Borgo San Lorenzo.

Non è un viaggio come gli altri, quello sul treno di Dante. Non si ha fretta di arrivare e lo sguardo non si allontana mai dal finestrino, per non perdere niente di questi luoghi e della loro bellezza incontaminata. Rimane anche la suggestione legata alla vita del poeta che in qualche modo questi luoghi ci raccontano: Dante attraversò queste terre, per poi immortalarle nelle sue opere, da quando nel 1302 fu esiliato da Firenze, iniziando un viaggio solitario tra la Toscana, la Romagna, l’Emilia, le Marche e il Veneto.

Prezzi, orari e informazioni sulla Faentina

Il servizio è gestito da Trenitalia ed è possibile fare il biglietto anche online. Le corse giornaliere sono 8, quindi è possibile organizzare più fermate. Il costo del biglietto di sola andata da Faenza a Firenze (Stazione centrale) è di 9,50€ a testa. A questo link trovi tutti gli orari. È possibile portare a bordo del treno la propria bicicletta.

Dove dormire green a Faenza

Prima di partire sulla ferrovia Faentina, puoi soggiornare in una vecchia casa colonica recentemente restaurata a Faenza. L’agriturismo Ca’ San Giovanni è circondato da un bosco e offre la possibilità di partecipare alle attività agricole dell’azienda.

Dove dormire eco-friendly a Firenze

Quando il treno di Dante si fermerà a Firenze, vi aspettano 3 strutture ricettive eco-sostenibili tra cui scegliere. Eddi’s Home si trova nel cuore della città, nel quartiere tipico di Ognissanti dove respirare l’autentica atmosfera fiorentina. A metà strada ra il Duomo e la stazione di Santa Maria Novella, si trova invece l’Hotel Kursaal & Ausonia, che unisce la modernità con il calore di una conduzione familiare. In un’antica casa medievale nasce invece il B&B Casa dei Tintori, una residenza raffinata e di charme.

