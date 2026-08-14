C’è un angolo d’Inghilterra dove la vivacità delle città incontra la quiete della campagna, dove antichi villaggi in pietra si alternano a boschi, colline e vallate attraversate da fiumi. È il Gloucestershire, una contea capace di unire storia e natura, cultura e vita all’aria aperta, offrendo tanti modi diversi di viaggiare lentamente.
Qui le celebri colline delle Cotswolds incontrano la verde Foresta di Dean e la valle del Severn; città come Gloucester e Cheltenham aggiungono musei, architettura, festival e giardini a un territorio prevalentemente rurale. Il risultato è una destinazione sorprendentemente varia, dove è possibile trascorrere una giornata camminando tra i cottage color miele, pedalare attraverso i boschi, visitare una cattedrale medievale e concludere la giornata in un piccolo pub di paese.
Per chi ama il turismo sostenibile, il Gloucestershire offre un vantaggio prezioso: non serve inseguire una lunga lista di attrazioni. Il vero piacere nasce dal modo in cui si attraversa il territorio, scegliendo sentieri, biciclette, trasporti pubblici, piccoli villaggi e strutture ricettive attente all’ambiente, lasciando che sia il paesaggio a scandire il ritmo del viaggio.
Tra le colline delle Cotswolds: i villaggi più belli del Gloucestershire
Una parte importante dell’identità del Gloucestershire è legata alle Cotswolds, un paesaggio di dolci colline, prati, siepi e piccoli centri costruiti nella caratteristica pietra calcarea color miele. La varietà del territorio è notevole. Il Gloucestershire County Council identifica ben 38 diversi tipi di paesaggio all’interno della contea, una diversità legata alla sua particolare geologia e alla storia dell’insediamento umano.
È soprattutto nei villaggi che questo paesaggio diventa più riconoscibile. Bibury è forse il più famoso, grazie soprattutto ad Arlington Row, una fila di cottage affacciati sul fiume Coln. Il modo migliore per apprezzarlo, però, è allontanarsi per un momento dal punto più fotografato e seguire il corso d’acqua, lasciandosi guidare dal paesaggio.
A poca distanza, Bourton-on-the-Water è attraversato dal Windrush e deve proprio al suo rapporto con il fiume parte del suo fascino. Piccoli ponti in pietra, case color miele e strade che seguono l’acqua compongono uno dei paesaggi più riconoscibili delle Cotswolds.
Per chi cerca un’atmosfera più tranquilla, meritano una deviazione Lower Slaughter e Upper Slaughter, due piccoli villaggi collegati anche da un percorso pedonale. A Lower Slaughter l’antico mulino e il piccolo corso d’acqua contribuiscono a creare uno degli scorci più suggestivi della zona. Mentre Upper Slaughter conserva un carattere ancora più rurale.
Poi ci sono le market town, come Stow-on-the-Wold, con la sua grande piazza del mercato e le antiche costruzioni in pietra, e Chipping Campden, uno dei centri storici più interessanti delle Cotswolds e punto di partenza del Cotswold Way. Questo lungo itinerario attraversa le colline delle Cotswolds per circa 100 miglia, fino a Bath. Non è necessario affrontarlo per intero, naturalmente, ma anche una singola tappa può trasformarsi in una bella giornata a contatto con il paesaggio.
Scegli tu se visitarli tutti o solo alcuni, ma in ogni caso prenditi il tempo necessario e lasciati sorprendere da deviazioni e soste inattese.
Dalla Foresta di Dean a Gloucester: un territorio da vivere lentamente
A sud-ovest delle Cotswolds il paesaggio cambia. La Foresta di Dean è una delle tre grandi aree paesaggistiche che caratterizzano il Gloucestershire insieme alle Cotswolds e alla Severn Vale. È una zona di boschi, sentieri e spazi naturali dove il viaggio può assumere un ritmo ancora più lento.
Qui camminare e pedalare diventano parte stessa dell’esperienza. La foresta offre numerosi percorsi e il Forest of Dean Cycle Centre è dedicato in particolare alla mountain bike. Anche il vicino Wye Valley aggiunge possibilità per esplorare il territorio all’aria aperta.
Per chi desidera ridurre l’uso dell’automobile, la Forest of Dean non è del tutto isolata: Lydney è servita da una stazione ferroviaria e alcune aree sono raggiungibili grazie al Robin, un servizio di autobus a chiamata. Non è possibile arrivare ovunque con i mezzi pubblici, ma questa rete consente comunque di costruire itinerari flessibili, combinando treno, autobus, bicicletta e camminate.
Le città
Proseguendo verso nord-est si arriva a Gloucester, capoluogo della contea, dove il paesaggio rurale lascia gradualmente spazio a un patrimonio storico sorprendentemente ricco. La maestosa cattedrale medievale è il simbolo più noto della città, ma merita tempo anche l’area dei Gloucester Docks, l’antico porto fluviale oggi riqualificato, con i suoi magazzini vittoriani e georgiani affacciati sull’acqua.
Gloucester è interessante proprio perché permette di cambiare ritmo senza cambiare destinazione: dopo una giornata tra sentieri e villaggi, si può passeggiare nel centro storico, dove le strade strette e gli edifici in pietra raccontano un passato medievale ancora ben leggibile, visitare la cattedrale con le sue volte gotiche e i chiostri resi celebri anche da alcune scene cinematografiche, e poi raggiungere a piedi i moli, seguendo un percorso che attraversa secoli di storia urbana, dal cuore religioso e commerciale della città fino alla sua vocazione industriale e portuale. L’atmosfera è quella tipica delle città di provincia inglesi: tranquilla ma viva, con caffè indipendenti, mercati locali e spazi riqualificati che convivono con l’eredità storica. La città è inoltre ben collegata con autobus e treno, con la stazione ferroviaria e quella degli autobus situate una di fronte all’altra e a breve distanza dal centro.
Un’altra tappa da inserire in un viaggio nel Gloucestershire è Cheltenham, famosa per la sua elegante architettura Regency, i viali alberati e i curati giardini che le valgono il soprannome di “Garden Town of England”. Ma ciò che la rende davvero vivace è il suo calendario di festival, che anima la città durante tutto l’anno: dal celebre Cheltenham Literature Festival, uno dei più antichi e prestigiosi al mondo, agli eventi dedicati alla scienza, alla musica jazz e classica, fino al Cheltenham Science Festival che trasforma piazze e teatri in spazi di divulgazione e incontro. A questi si aggiungono le emozionanti corse ippiche del Cheltenham Festival, che richiamano visitatori da tutto il Regno Unito e rendono la città particolarmente dinamica.
Ma anche qui la natura non è lontana. Cheltenham dispone di numerosi parchi e giardini, tra cui Pittville Park, Imperial Gardens e Montpellier Gardens. Sette spazi verdi della città hanno ottenuto il Green Flag Award.
È questa alternanza tra campagna e città a rendere il Gloucestershire così interessante: non bisogna scegliere tra una vacanza culturale e una fuga nella natura selvaggia e incontaminata. Le due esperienze possono convivere nello stesso viaggio.
Esperienze eco-friendly nel Gloucestershire
Il modo più sostenibile per scoprire il Gloucestershire non è aggiungere esperienze “green” a un itinerario già fitto, ma rallentare e lasciarsi guidare dal paesaggio.
Camminare è la scelta più naturale per esplorare le Cotswolds. Il Cotswold Way attraversa colline e villaggi da cartolina, mentre nella Foresta di Dean i sentieri si addentrano tra boschi fitti e silenziosi, perfetti per entrare davvero in contatto con la natura.
Anche la bicicletta cambia il ritmo del viaggio: tra un villaggio e l’altro si percepiscono distanze, saliscendi e stagioni in modo più autentico.
Quando possibile, treno e autobus aiutano a viaggiare in modo più leggero. Gloucester è ben collegata, Lydney è una porta d’accesso alla Foresta di Dean e in alcune aree rurali esistono servizi a chiamata.
Anche la destinazione stessa sta guardando con sempre maggiore attenzione al futuro del turismo. Nel 2026 è stato avviato il percorso per un nuovo piano decennale dedicato alla gestione e alla crescita sostenibile del turismo nelle Cotswolds e nel Gloucestershire, con l’obiettivo di valorizzare le economie locali proteggendo al tempo stesso paesaggi e comunità.
Dove dormire in modo sostenibile nel Gloucestershire
Dopo una giornata trascorsa tra sentieri, villaggi e boschi, anche il luogo in cui dormire può diventare parte dell’esperienza. Su Ecobnb è possibile trovare diverse strutture ecosostenibili nel Gloucestershire, distribuite tra le Cotswolds e le altre aree della contea.
Una soluzione particolarmente interessante ed economica è Cotswold Terrace Room, a Woodmancote: una camera matrimoniale si affaccia direttamente sul bosco. Nei dintorni è possibile passeggiare e andare in bicicletta, mentre la struttura adotta diverse pratiche di sostenibilità, tra cui pannelli solari per l’acqua calda, lampadine a basso consumo e recupero e riuso delle acque. L’alloggio è inoltre accessibile senza auto e non dispone di televisione, per chi desidera trasformare il soggiorno in una piccola pausa digitale.
Tra le altre possibilità c’è Four Seasons Cottage – in the Cotswolds, ai piedi di Bredon Hill. L’alloggio è stato ricavato da un antico studio d’arte e combina il carattere di un piccolo cottage con un’attenzione molto concreta alla sostenibilità: energia rinnovabile al 100%, pannelli solari per l’acqua calda, recupero e riuso delle acque, prodotti per la pulizia ecologici, raccolta differenziata e cibo biologico. La struttura offre inoltre itinerari di ecoturismo e ricarica per veicoli elettrici.
Ecobnb propone altre strutture ecosostenibili in Gloucestershire, permettendoti di scegliere il soggiorno in base alla zona, alle caratteristiche dell’alloggio e alle tue esigenze di viaggio.