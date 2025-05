La Lombardia e i suoi percorsi lenti tutti da scoprie

Tra natura, borghi e panorami: cammini e sentieri per riscoprire la Lombardia a passo lento

La Lombardia è una regione che sorprende sempre. Non solo metropoli e laghi iconici, ma anche una fitta rete di sentieri ciclabili e pedonali che si snodano tra colline, montagne, fiumi e borghi dimenticati. Un patrimonio verde da vivere con lentezza, a piedi o in bici, per respirare a pieni polmoni la bellezza autentica del territorio.

In questo articolo ti proponiamo alcuni tra i percorsi più suggestivi della regione, perfetti per chi ama camminare, pedalare e lasciarsi ispirare dalla natura, dalla storia e dalle tradizioni locali.

La Via delle Sorelle

Foto Fonte Canva Pro

La Via delle Sorelle è uno degli ultimi percorsi nati in Lombardia e qui si può , così, fare un viaggio tra natura, arte, storia e fede. Questo percorso vede la sua nascita nel 2023 in occasione de “Bergamo / Brescia Capitale della Cultura”.

Il percorso si sviluppa per 130 chilometri su 6 tappe tuttavia va detto che è possibile percorrerlo anche solo una parte in base al tempo che si ha a disposizione e alla proprie capacità personali. Il percorso si snoda per lo più tra le zone collinare della bergamasca e del bresciano in cui si possono anche ammirare delle installazioni artistiche.

Questo percorso della lombardia attraversa un meraviglioso polmone verde e permette di scoprire dei borghi meno noti, così come tradizioni e prodotti tipici locali.

Per maggiori informazioni: La Via delle Sorelle

Il Sentiero del Viandante

Fonte Canva Pro

Il Sentiero del Viandante è uno dei percorsi che si sono (ri)scoperti più di recente. Va, per lo più, tutto quanto a mezza costa sulla sponda di Lecco del Lago di Como.

Il tragitto inizia da Abbadia Lariana fino a Morbegno. Si tratta di un percorso davvero molto panoramico che si sviluppa in 5 tappe per 60 chilometri.

Il Cammino di San Colombano

Foto Fonte Canva Pro

Il Cammino di San Colombano è interamente immerso nel verde e nella natura. Si tratta del percorso terminale di un tragitto, ben più lungo, che fece l’abate irlandese con i suoi compagni tra il VI e VII secolo per l’Europa.

Ma non è un tragitto, solo, a tema religioso in quanto vi sono svariate attrattive paesaggistiche, ambientali, enogastronomiche che si sviluppa tra Lombardia ed Emilia Romagna.

Si sviluppa, per la precisione, per 300 chilometri su 18 tappe (le ultime 5 sono, come accennato, in Emilia Romagna) tra le Alpi e Bobbio che è in provincia di Piacenza.

Per maggiori informazioni: Il Cammino di San Colombano

Il Cammino del Lago Maggiore

Foto Fonte Canva Pro

Il Cammino del Lago Maggiore è stato completato da pochissimo tempo, giusto ai primi di aprile. E’ stato disegnato dall’Associazione Tracciaminima che ha tra i suoi scopi quello di rigenerare i territori, le aree un po’ sottovalutate così da farne mete di turismo lento.

E’ un tragitto ad anello di 240 chilometri che passa per la Lombardia, la Svizzera e il Piemonte così da fare un bel giro tutto intorno al Lago Maggiore.

Per maggiori informazioni: Il Cammino del Lago Maggiore

La Via Valeriana

Fonte Canva Pro

La Via Valeriana si sviluppa, per intero, nella provincia di Brescia e passa per il lago d’Iseo e la Valle Canonica che è famosa per le incisioni rupestri.

Il percorso ha una lunghezza di 140 chilometri per 8 tappe di media difficoltà e lo segnalo in quanto in alcuni tratti ci sono delle salite che non sono proprio alla portata di tutti.

Per maggiori informazioni: La Via Valeriana

Il Sentiero Verde dell’Oglio

Fonte Canva Pro

Il Sentiero Verde dell’Oglio, come facilmente si può intendere dal nome, si sviluppa lungo l’omonimo fiume.

Lungo delle belle strade campestri e per boschi dove si possono ammirare dei meravigliosi scorci naturalistici davvero degni di una cartolina di altri tempi, ma non per questo meno bella anzi al contrario!

Il percorso parte da Sarnico e Paratico che dividono la sponda del lago d’Iseo da Bergamo a Brescia per 6 tappe per 100 chilometri circa e si arriva così a Ostiano.

Per maggiori informazioni: Il Sentiero Verde dell’Oglio

Ogni cammino in Lombardia è un’esperienza che va oltre lo spostamento fisico: è un modo per rallentare, osservare, ascoltare. È l’occasione per scoprire una regione da una prospettiva nuova, più intima e sostenibile. Che tu scelga un breve tratto o un’intera avventura a tappe, questi percorsi sono una promessa di bellezza, scoperta e benessere.

Zaino in spalla, la Lombardia ti aspetta… passo dopo passo.

Foto copertina Fonte Canva Pro