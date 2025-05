IT.A.CÀ 2025: Il Festival che Fa Bene al Pianeta (e a Chi Viaggia)

Da giugno a novembre, in tutta Italia, torna il Festival del Turismo Responsabile IT.A.CÀ con il tema “Custorire il Futuro”, perché un altro modo di viaggiare è possibile, e bellissimo!

Se pensi che viaggiare sia solo fare la valigia e scattare qualche foto, fermati un attimo. C’è un festival che da 17 anni rivoluziona l’idea stessa di viaggio, trasformandolo in un’esperienza di cura, rispetto per il pianeta, scoperta profonda. Si chiama IT.A.CÀ – Migranti e Viaggiatori e, dal 20 giugno al 2 novembre 2025, torna con 20 tappe in 11 regioni italiane, tra borghi, parchi naturali, riserve UNESCO, colline, valli e isole. Sì, tutta Italia. E sì, tutto nel nome del turismo responsabile.

Custodire il Futuro: il filo rosso di IT.A.CÀ 2025

Brescia e le sue Valli. Foto via Festival IT.A.CÀ.

Il tema di quest’anno è un invito diretto e potente: Custodire il Futuro – Dalle scelte di oggi, il volto del domani. Tradotto: ogni gesto, ogni scelta, ogni passo può generare impatto.

E il modo in cui viaggiamo è uno di questi. Non si tratta solo di essere “green” o di preferire la bici all’auto. Si tratta di vivere i territori con rispetto, ascoltare chi li abita, mettersi in gioco e farsi contaminare. Significa scegliere con cura, senza fretta, senza consumo.

Un viaggio nelle meraviglie d’Italia con occhi e cuore aperti

Norcia – Valnerina e Valle Spoletana, Umbria. Foto di Andrea Trevisi, via festival IT.A.CÀ.

Che tu sia amante del trekking al tramonto, della pasta fatta a mano nei borghi del Pollino o delle passeggiate botaniche tra i monti umbri, il festival ha qualcosa che ti farà innamorare.

Ecco alcune tappe da non perdere:

Val di Fiastra e Monti Azzurri (Marche), 20-22 giugno : esperienze al calar del sole tra i 4 elementi naturali, cicloturismo e Vino Cotto. Spoiler: tramonti mozzafiato inclusi.

: esperienze al calar del sole tra i 4 elementi naturali, cicloturismo e Vino Cotto. Spoiler: tramonti mozzafiato inclusi. Valle di Ledro e Giudicarie Esteriori (Trentino), 12-20 luglio e 11-20 ottobre : eventi tra boschi, rifugi e riflessioni su altruismo e biodiversità. C’è anche una mostra scientifica curata da Telmo Pievani!

: eventi tra boschi, rifugi e riflessioni su altruismo e biodiversità. C’è anche una mostra scientifica curata da Telmo Pievani! San Lorenzo Bellizzi, Pollino (Calabria), 26-27 luglio : qui si cucina! Laboratori tradizionali, escursioni, orti botanici e tanto cibo buono e vero.

: qui si cucina! Laboratori tradizionali, escursioni, orti botanici e tanto cibo buono e vero. Valnerina e Valle Spoletana (Umbria), agosto : bus sostenibili, degustazioni, passeggiate tra borghi dimenticati e nuove idee per restare e rigenerare.

: bus sostenibili, degustazioni, passeggiate tra borghi dimenticati e nuove idee per restare e rigenerare. Valle Panaro (Emilia Romagna), fine agosto – inizio settembre : tra calanchi, balsamico e dialoghi sul clima con Syusy Blady e il CNR.

: tra calanchi, balsamico e dialoghi sul clima con Syusy Blady e il CNR. Valle del Bidente (Emilia Romagna), 5-7 settembre: forest bathing, yoga, agricoltura, laboratori per bambini. Qui si celebra la natura a tutto tondo.

Un festival fatto di persone, comunità e scelte coraggiose

Foto via Festival IT.A.CÀ

Non è solo un festival. IT.A.CÀ è una rete viva di oltre 700 realtà – cooperative, associazioni, imprese, cittadini – che credono che il turismo possa essere giusto, lento, autentico. E da 17 anni lo dimostrano, ogni giorno, costruendo esperienze capaci di cambiare prospettiva.

Pierluigi Musarò, uno dei fondatori, lo dice chiaramente: “In tempi difficili, costruire reti di cura e solidarietà è un atto rivoluzionario”. E Sonia Bregoli, anima della rete nazionale, aggiunge: “Custodire il futuro vuol dire avere visione, coraggio e immaginazione”. IT.A.CÀ è tutto questo.

Cosa ti porti a casa (oltre ai ricordi)

Foto via Festival IT.A.CÀ

Nuovi occhi per guardare i luoghi.

Un senso profondo di connessione.

Idee per vivere e viaggiare in modo più leggero (sul pianeta e su di te).

E magari anche una nuova destinazione per metter radici.

Non è solo un Festival, è un Movimento

Festival IT.A.CÀ, escursione a Monzuno, Appennino Bolognese.

Dietro ogni tappa c’è una storia. Un borgo che rinasce. Una comunità che si riattiva. Un giovane che sceglie di restare. E quest’anno, con nuove collaborazioni importanti (come quella con Legambiente e Borghi Autentici d’Italia), il festival fa un passo in più verso la transizione ecologica nei piccoli comuni e nelle aree interne.

Se ti riconosci, unisciti

Festival IT.A.CÀ, tappa di Pavia e Oltrepò Pavese

IT.A.CÀ 2025 non ti aspetta su una spiaggia affollata. Ti aspetta in cammino, in sella, tra i boschi o in una piazza al tramonto, insieme a chi sogna un turismo che non consuma ma rigenera.

Il calendario è in continuo aggiornamento, quindi tieni d’occhio il sito ufficiale: www.festivalitaca.net

Pronto a partire?

Il futuro si custodisce viaggiando, insieme.