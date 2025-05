Immagina un sentiero che non è solo un cammino, ma un’avventura. Un viaggio tra boschi, laghi e giardini dove ogni passo racconta una storia, ogni fiore è un messaggio, ogni ronzio una poesia. Questo è Bee Trek – Il Cammino delle Api: un’esperienza unica tra natura, cultura e sostenibilità nel cuore dell’Alpe Cimbra, in Trentino. E ora… è il momento di inaugurarla!

Nasce Bee Trek, Il Primo Cammino delle Api in Italia

Foto via Canva PRO

Il World Bee Day, la giornata internazionale delle api, che si celebra in tutto il mondo il 20 maggio, è il momento perfetto per celebrare questi straordinari insetti impollinatori, veri custodi della biodiversità, e per scoprire insieme il percorso Bee Trek.

Questo weekend, sabato 17 e domenica 18 maggio, viene inaugurato il primo Cammino delle Api in Italia, con un evento speciale che unisce natura, cultura e comunità. Un weekend ricco di incontri, passeggiate, laboratori e degustazioni ti aspetta per vivere la magia delle api da vicino. Sarà l’occasione per conoscere, imparare e partecipare attivamente a un progetto che mette le api e tutti gli insetti impollinatori al centro della nostra attenzione e del nostro impegno.

Sabato potrai scoprire tutto sul progetto Bee Trek grazie agli interventi di esperti sull’apicoltura, la flora locale e i giardini di Bee Trek, che ti faranno entrare nel fantastico mondo delle api. Potrai anche vedere i bellissimi lavori realizzati dai bambini e ragazzi della scuola, con tanto di premiazione di video, disegni e letture dedicate ai fiori e alle api. Per chiudere in bellezza, un aperitivo con formaggi, mieli e vino, mentre i più piccoli potranno gustare pane, burro e miele con succo di mela.

foto via Canva PRO

Domenica il divertimento continua con l’apertura del Mercato della Terra, dove potrai scoprire e assaggiare prodotti locali degli Altipiani Cimbri. Dopo il taglio del nastro che inaugura ufficialmente il percorso Bee Trek, ci saranno attività per tutti i gusti: potrai assaggiare diversi tipi di miele, fare una passeggiata alla scoperta delle piante e dei fiori amici delle api, aiutare a piantare nuovi alberi e arbusti nel giardino Bee Trek di Lavarone, visitare il Museo del Miele e partecipare a un laboratorio per costruire un Bio Hotel per gli insetti. Insomma, due giorni pieni di scoperte, natura e tanto divertimento!

Bee Trek: il cammino delle api tra avventura e consapevolezza

È un cammino lungo 27 km che collega Folgaria, il Lago di Lavarone, il Museo del Miele e Luserna, passando per i Giardini delle Api, vere oasi per impollinatori come api, farfalle e altri insetti amici della biodiversità.

Percorrere il sentiero è come aprire un libro vivente. Ogni tappa è un capitolo da esplorare. Ogni panorama, una pagina da contemplare. E tu, il protagonista.

Vuoi sapere quale fiore attira di più le api?

Vuoi imparare a riconoscere un miele di qualità?

Vuoi scoprire come contribuire in modo semplice alla salvaguardia della biodiversità?

Lungo il percorso troverai la risposta alle tue domande oltre che tanti spunti su cui riflettere.

Un cammino che cresce, insieme alla comunità

Bee Trek non si ferma qui. Il progetto è in espansione, con l’obiettivo di collegare i suoi giardini a nord fino a Bolzano e a sud verso Verona, creando così una rete di sentieri dedicati agli insetti impollinatori e alla cultura della sostenibilità.

È un cammino che nasce dal basso, dalla passione dei volontari, dalla conoscenza degli esperti, dall’entusiasmo delle scuole e dalla voglia di costruire un futuro dove natura e uomo camminano insieme.

Bee Trek ti aspetta. E tu?

“Ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo: ognuna riassume il segreto del mondo.” (Michel Onfray)

Il Cammino delle Api è un invito ad ascoltare il paesaggio, a riscoprire il legame con il mondo naturale e a diventare custodi della biodiversità.

E tu, quanti chilometri sei disposto a percorrere… per un fiore?

Scopri il programma completo dell’evento di inaugurazione, Esplora Bee Trek e Proteggi la Api 🐝💛

Immagine di copertina: foto via Canva PRO