Se sogni una vacanza immersa nella natura, lontano dallo stress quotidiano e nel pieno rispetto dell’ambiente, sei nel posto giusto! In questo articolo scoprirai 5 meravigliose country house eco-friendly vicino a Gubbio, perfette per un soggiorno all’insegna del relax e della sostenibilità. Che tu sia in coppia, in famiglia o con amici, queste strutture offrono un’esperienza autentica e rigenerante!

1. Un’Antica Country House Ecologica Tra Marche e Umbria

Situata a Cantiano, al confine tra Marche e Umbria, Cà Paravento country house nasce da un attento restauro di casali in pietra del 1800, secondo i principi della bioarchitettura.

La meravigliosa piscina immersa nel verde è per gli ospiti una inaspettata sorpresa. La country house è costituita da 3 camere ognuna con un bagno privato, da una sala comune e da un salone per la prima colazione. Non manca un’ampia terrazza che regala allo sguardo un panorama mozzafiato. Oltretutto gli arredi dei vari ambienti sono stati creati riciclando vecchi mobili di famiglia ed altri pezzi più moderni e di design.

All’estero le amache, il barbeque , tavoli e panchine, permettono di trascorrere del tempo immersi nella natura. Infine, ma non meno importante, la colazione è un momento magico a Ca’ Paravento. Nella magnifica terrazza oppure nella sala potrai gustare marmellate, biscotti, pane e torte fatte in casa con prodotti bio a km 0.

Perché è green: la ristrutturazione degli antichi edifici è avvenuta secondo i principi della bioarchitettura, riutilizzando la pietra originaria. Impianto fotovoltaico e pannelli solari permettono di riscaldare e illuminare la country house utilizzando l’energia del sole. Inoltre, troverete prodotti a km zero, raccolta differenziata, lampade a led e una bio piscina, nella quale l’acqua viene sterilizzata utilizzando il sale invece del cloreo.

A partire da: 80 € a notte per una camera doppia

2. Una Casa Vacanze con vista mozzafiato

Ai piedi del Monte Catria, Serra di Acquaviva è una casa vacanze eco-sostenibile immersa nel verde, dove ammirare panorami meravigliosi e cieli stellati.

Il grande giardino della proprietà è perfetto per gustare una deliziosa colazione all’ombra di querce secolari. La prima colazione propone un mix di sapori italiani e africani, rendendo ogni mattina un momento speciale e ricco di scoperte culinarie.

La posizione della casa, a mezz’ora da Gubbio, è ideale per esplorare il territorio. A soli 3 km si trova il borgo medievale di Cagli, un luogo affascinante che ospita due fiumi balneabili, il Bosso e il Burano, dove è possibile rinfrescarsi e immergersi nella natura incontaminata.

Perché è green: premiata per la sua attenzione ambientale agli Ecobnb Awards, questa struttura si distingue per l’utilizzo di energia al 100% da fonti rinnovabili e per la proposta di prodotti biologici e a km zero nella prima colazione.

A partire da: 60 € per camera matrimoniale a notte

Dove: A 30 minuti da Gubbio, vicino a Cagli.

Info: La Serra di Acquaviva

3. Un Casale Eco-Friendly in Valdichiascio