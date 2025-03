Baviera Magica e Green: tra Castelli, Fiumi e Foreste

Se pensiamo alla Baviera, le prime cose che ci vengono in mente sono Monaco e la sua grande festa dedicata alla birra. Ma questa affascinante regione nel sud-est della Germania è molto più diel suo affasciannte capoluogo e del celebre OktoberFest. La Baviera incanta con paesaggi mozzafiato, tra foreste che coprono quasi il 40% del territorio, maestose montagne e specchi d’acqua cristallina. Confinante con Liechtenstein, Austria e Repubblica Ceca, la Baviera è un crocevia di culture che si riflettono nelle sue tradizioni, nella gastronomia e nei suoi tesori artistici e storici. Se sogni un viaggio che unisca natura incontaminata e patrimonio culturale, questo è il posto giusto: ogni angolo rivela meraviglie da esplorare, tra borghi fiabeschi, castelli leggendari e panorami che sembrano usciti da un dipinto.

Laghi, foreste e trekking nella natura incontaminata

Foto via Canva Pro

La Baviera è il paradiso per gli amanti dell’outdoor. Il Parco Nazionale della Foresta Bavarese, il primo parco nazionale della Germania, è un’area protetta che rappresenta uno dei più importanti polmoni verdi dell’Europa centrale. Tra i laghi più belli spiccano il Chiemsee, con le sue isole ricche di storia, e il Königssee, dalle acque smeraldo, incorniciato dalle montagne del Berchtesgadener Land. Sentieri escursionistici, piste ciclabili e percorsi panoramici rendono la regione un vero paradiso per gli amanti della natura. In particolare, il sentiero sospeso di Neuschönau offre un’esperienza unica: un sentiero sospeso lungo 1300 metri al termine del quale si approda alla spettacolare Baumturm, la torre d’alberi alta 44 metri da cui si vedono le Alpi e l’intera foresta dall’alto. Il sentiero permette di vivere la foresta da una prospettiva inedita, tra emozioni e adrenalina, immergendosi in un paesaggio silenzioso e affascinante.

Tra castelli fiabeschi e paesaggi da sogno

Foto via Canva Pro

Uno dei simboli della Baviera è il Castello di Neuschwanstein, un’icona da cartolina che ha ispirato persino Walt Disney. Ma non è l’unico: il Castello di Hohenschwangau e la Residenza di Würzburg, patrimonio UNESCO, raccontano storie di re e principi in scenari da favola. Per chi ama la natura, l’Alpenstrasse, la “strada delle Alpi tedesca”, considerato l’itinerario turistico più antico della Germania, regala panorami mozzafiato tra valli, laghi e montagne.

Passavia, la città dei tre fiumi

Foto via Canva Pro

Passavia (Passau in tedesco) potrebbe non essere la prima destinazione che viene in mente quando si pensa alla Baviera, ma merita senza dubbio una visita. Questa incantevole cittadina, situata al confine con l’Austria, è l’unica al mondo attraversata da tre fiumi: il Danubio, l’Inn e l’Ilz. Il suo centro storico medievale, perfettamente conservato, sorge su una penisola creata dall’incontro delle acque, regalando scorci di rara bellezza. Il miglior punto panoramico per ammirarla dall’alto è la Veste Oberhaus, una fortezza imponente che domina la città. Passeggiando per le sue strade, ci si imbatte nel magnifico Duomo di San Stefano, che custodisce il più grande organo del mondo, protagonista di concerti suggestivi. Per un’esperienza unica, si può salire a bordo di una delle crociere fluviali, che offrono una prospettiva romantica e suggestiva della città, soprattutto al tramonto. Gli amanti delle due ruote possono invece percorrere la celebre ciclabile Passau-Vienna, un itinerario di oltre 300 km tra natura, borghi storici e scorci fluviali indimenticabili. E se si visita Passavia nel periodo natalizio, i suoi mercatini di Natale rendono l’atmosfera ancora più magica.

Ratisbona: un tuffo nella storia e nella modernità

Foto via Canva Pro

Ratisbona (Regensburg) è una gemma nascosta che incanta per il suo connubio di storia millenaria e vivacità contemporanea. Il suo centro storico, patrimonio UNESCO, è un dedalo di stradine acciottolate, edifici medievali e monumenti imponenti come la Cattedrale di San Pietro e il celebre Ponte di Pietra. L’atmosfera qui è un inno al passato, arricchita da caffè, ristoranti e boutique che rendono la città vibrante e moderna. Ratisbona è il luogo ideale per chi desidera immergersi nella cultura bavarese, gustare prelibatezze locali e lasciarsi sorprendere dalla bellezza dei suoi panorami lungo il Danubio.

Un soggiorno eco-friendly in una Tiny House immersa nel verde

Se cerchi un rifugio autentico immerso nella natura, il Made-In-Niederbayern ti accoglie in un angolo speciale del Rottal, soprannominato la “Toscana della Bassa Baviera”. Gestito con passione da una famiglia di cinque persone, qui potrai soggiornare in incantevoli casette su palafitte, in una casa su ruote o nel caratteristico “Quittenschupfa”. Questi ambienti unici, senza Wi‑Fi né TV ma ricchi di dettagli da scoprire, ti faranno vivere un’esperienza per tutti i sensi. Inizia la giornata con un delizioso cestino colazione in bio, preparato con prodotti locali e stagionali, e rilassati in una vasca in ghisa sulla terrazza, circondata dal verde e con viste che spaziano fino alle Alpi. Inoltre, potrai usufruire delle stazioni di ricarica per auto ed e-bike, per un soggiorno davvero comodo e sostenibile.