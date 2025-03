Immerso nella splendida Val di Gresta, in Trentino, Arpa di Pietra Luxury B&B & Spa Bio è un rifugio dedicato al benessere, alla natura e alla sostenibilità. Questa struttura, nominata agli Ecobnb Award, offre un’esperienza unica dove comfort e rispetto per l’ambiente si fondono armoniosamente. Qui ogni dettaglio è pensato per garantire un soggiorno rilassante e autentico, con servizi che spaziano da un’accogliente area wellness con sauna e idromassaggio a una cucina deliziosa e salutare, basata su prodotti biologici locali e a km zero. La cura per l’ospite e l’attenzione all’ambiente si riflettono in ogni esperienza proposta, rendendo il soggiorno un vero momento di rigenerazione per corpo e mente.

Abbiamo intervistato Massimo, che ci ha raccontato la storia e la filosofia di questo incantevole B&B.

Come è nata Arpa di Pietra?

Arpa di Pietra nasce dalla passione per la natura, il benessere e la valorizzazione del territorio. Il nome stesso evoca l’armonia tra l’uomo e l’ambiente, richiamando i suggestivi terrazzamenti a secco della Val di Gresta, paragonati da uno storico locale alle corde di un’arpa. Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di creare un luogo dove gli ospiti possano immergersi in un’atmosfera rilassante e rigenerante, a stretto contatto con la natura e con i ritmi della vita rurale.

Quali buone pratiche di sostenibilità avete adottato?

In Arpa di Pietra abbiamo a cuore la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Alcune delle pratiche che abbiamo adottato includono:

Energia rinnovabile : abbiamo realizzato impianti solare e fotovoltaico per la produzione di acqua calda ed energia, coprendo gran parte del fabbisogno della struttura.

: abbiamo realizzato impianti solare e fotovoltaico per la produzione di acqua calda ed energia, coprendo gran parte del fabbisogno della struttura. Materiali naturali : nella costruzione e nell’arredamento abbiamo privilegiato l’utilizzo di materiali naturali e locali, come il legno e la pietra.

: nella costruzione e nell’arredamento abbiamo privilegiato l’utilizzo di materiali naturali e locali, come il legno e la pietra. Riduzione dei rifiuti : separiamo accuratamente i rifiuti e promuoviamo il riciclo.

: separiamo accuratamente i rifiuti e promuoviamo il riciclo. Acqua : utilizziamo sistemi di raccolta dell’acqua piovana per irrigare i giardini e l’orto, riducendo il consumo di acqua potabile.

: utilizziamo sistemi di raccolta dell’acqua piovana per irrigare i giardini e l’orto, riducendo il consumo di acqua potabile. Prodotti biologici: proponiamo ai nostri ospiti una cucina a base di prodotti biologici locali e a km zero.

Quali sono gli aspetti che gli ospiti apprezzano maggiormente?

Gli ospiti che scelgono Arpa di Pietra apprezzano particolarmente:

La tranquillità e la pace del luogo , lontano dal caos della città.

, lontano dal caos della città. Il contatto con la natura , la possibilità di fare lunghe passeggiate nei boschi, rilassarsi nel giardino e ammirare il panorama.

, la possibilità di fare lunghe passeggiate nei boschi, rilassarsi nel giardino e ammirare il panorama. La nostra area wellness , con sauna, idromassaggio e trattamenti benessere.

, con sauna, idromassaggio e trattamenti benessere. La cucina a base di prodotti locali e biologici , che rappresenta un’esperienza unica per il palato.

, che rappresenta un’esperienza unica per il palato. Un’accoglienza calorosa e personalizzata, che fa sentire ogni ospite come a casa.

Quali itinerari lenti o esperienze consigli di non perdere nei dintorni?

Nei dintorni di Arpa di Pietra ci sono numerosi itinerari lenti ed esperienze da provare:

Passeggiate nei boschi : sentieri immersi nella natura conducono attraverso boschi incantati, regalando panorami mozzafiato sul Lago di Garda e sulle montagne circostanti.

: sentieri immersi nella natura conducono attraverso boschi incantati, regalando panorami mozzafiato sul Lago di Garda e sulle montagne circostanti. Escursioni in bicicletta : la zona è ricca di percorsi ciclabili che permettono di esplorare i dintorni in tutta tranquillità.

: la zona è ricca di percorsi ciclabili che permettono di esplorare i dintorni in tutta tranquillità. Degustazioni di prodotti locali : un’occasione imperdibile per assaporare le eccellenze della zona, come il vino, l’olio del Garda e gli ortaggi della Val di Gresta.

: un’occasione imperdibile per assaporare le eccellenze della zona, come il vino, l’olio del Garda e gli ortaggi della Val di Gresta. Attività all’aria aperta : trekking, arrampicata, nordic walking e mountain bike sono solo alcune delle proposte disponibili a seconda della stagione.

: trekking, arrampicata, nordic walking e mountain bike sono solo alcune delle proposte disponibili a seconda della stagione. Esperienze culturali: musei, castelli e antichi borghi offrono numerose opportunità per immergersi nella storia e nella cultura del territorio.

Lago di Garda, Val di Gresta, Percorso in e-bike. Foto via Canva PRO

Cosa significa per voi essere un Ecobnb?

Essere un Ecobnb significa per noi far parte di una comunità che condivide i nostri stessi valori e si impegna attivamente nella protezione dell’ambiente. Vuol dire offrire ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio sostenibile, permettendo loro di entrare in contatto con la natura e di scoprire le bellezze del territorio in modo rispettoso. Per noi, la sostenibilità non è solo una scelta, ma un vero e proprio stile di vita che vogliamo trasmettere a chi ci visita.