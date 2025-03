Viaggiare è una delle attività più belle che si possano pianificare e vivere. E grazie ai progressi tecnologici, oggi è più facile che mai. Tuttavia, il turismo ha un grande impatto sull’ambiente, ed è quindi necessario adottare metodi di viaggio più sostenibili. Puoi optare per una casa vacanze sostenibile, scegliere mezzi di trasporto più ecologici e non acquistare bottiglie d’acqua in plastica. Un altro modo per ridurre l’impatto ambientale è rimanere più a lungo in ogni destinazione. Questo ti permette di vivere il viaggio più lentamente e goderti le bellezze del paese che visiti. E la Costa Rica è un paese che merita più tempo. È noto per le sue incredibili e vivaci foreste pluviali, spiagge, vulcani, giungle e la sua straordinaria fauna selvatica. Scopiamo insieme 40 animali che vivono in Costa Rica e che ti faranno venire voglia di visitare subito questo paese dell’America Centrale!

Uccelli

1. Colibrì

I colibrì sono famosi per il caratteristico suono che producono battendo rapidamente le ali in volo. Esistono 338 specie conosciute di colibrì nel mondo e 50 di esse si trovano in Costa Rica.

2. Tucani

Quando pensi a un uccello colorato, quale immagine ti viene in mente? Probabilmente un tucano, un grande uccello nero con la testa gialla e un grande becco nero e giallo. I tucani sono uccelli molto vocali e si possono trovare nelle foreste tropicali e subtropicali in tutta l’America Centrale, in particolare nel Parco Nazionale Carrara e nel Parco Nazionale Manuel Antonio.

3. Ara Scarlatta

Le are scarlatte sono famose per il loro piumaggio colorato. Quelle della Costa Rica sono tra le più vivaci: rosso scarlatto brillante con accenti blu sulla coda e giallo e blu sulle ali. Le are scarlatte, i pappagalli più grandi del mondo, si trovano nei parchi nazionali di Carate e Corcovado.

4. Ara Verde Maggiore

Simili alle are scarlatte, si distinguono per il piumaggio verde oliva brillante con accenti blu sulle ali. Purtroppo, sono una specie in pericolo e solo il 10% del loro habitat originale è rimasto. Possono essere avvistate vicino al fiume Sarapiqui.

5. Pellicani Bruno

I pellicani bruni sono animali che si trovano lungo la costa del Pacifico della Costa Rica. Anche se i pellicani sono di dimensioni impressionanti, i pellicani bruni sono in realtà i più piccoli della loro famiglia. Hanno straordinari occhi giallo chiaro.

6. Quetzal Splendente

Considerato l’uccello più spettacolare del Centro America, è noto per il suo piumaggio straordinariamente vibrante e la lunga coda visibile negli esemplari adulti. Si può trovare nei parchi nazionali come il Poas Volcano e La Amistad.

Anfibi

7. Rane dagli Occhi Rossi

Questa rana iconica è conosciuta per i suoi colori vivaci: il corpo verde lime, il ventre bianco e strisce blu e gialle sulle zampe.

8. Rane Freccia Avvelenata “Blue Jeans”

Come molte rane della Costa Rica, questa specie è famosa per il suo colore rosso brillante. Le zampe posteriori sono blu, da cui il nome “Blue Jeans”. È una delle specie di rane più studiate.

9. Rane di Vetro

Questa straordinaria rana è nota per il suo ventre trasparente, da cui il nome “rana di vetro”. Ha punte delle dita gialle e incredibili occhi bianchi con strisce blu.

10. Rospi della Canna

Nonostante i loro colori meno appariscenti rispetto ad altre specie di rane, i rospi della canna detengono il record di rospi più grandi al mondo.

Mammiferi

11. Coatimundi

Appartenente alla famiglia dei procioni, il coatimundi ha un naso bianco e piccole orecchie bianche. Viene spesso scambiato per un grande gatto e vive nelle foreste pluviali tropicali e negli estuari di mangrovie.

12. Formichieri

I formichieri sembrano piccoli orsi che si nutrono di formiche. In Costa Rica si trovano tre sottospecie, principalmente nel Parco Nazionale Corcovado.

13. Tapiro di Baird

Il tapiro potrebbe sembrare un incrocio tra un orso, un ippopotamo e un elefante, ma in realtà è più vicino ai cavalli e ai rinoceronti. Sono erbivori e si nutrono principalmente di frutta e foglie.

14. Pipistrelli

In Costa Rica si trovano circa 110 specie di pipistrelli, tra cui il pipistrello della frutta giamaicano, il pipistrello vampiro e il pipistrello bulldog pescatore.

15. Scimmie Urlatrici

Come suggerisce il nome, queste scimmie sono famose per i loro richiami potenti, udibili fino a tre miglia di distanza.

16. Giaguari

I giaguari sono l’unica specie del genere Panthera presente in America Centrale. Si possono trovare nei Parchi Nazionali di Corcovado e Santa Rosa.

17. Pecari dal collare

I pecari dal collare assomigliano ai maiali per via del loro muso, ma sono molto più simili ai cinghiali nell’aspetto. Sono abbastanza comuni in Costa Rica e si trovano nel Parco Nazionale di Corcovado.

18. Margay

I margay sono la seconda specie di felini selvatici più piccoli al mondo. Hanno grandi occhi marroni e un manto marrone con strisce e macchie distintive.

19. Scimmie dalla faccia bianca

Sono conosciute anche come scimmie cappuccine e sono tra i primati più intelligenti delle Americhe. Si possono avvistare nel Parco Nazionale di Manuel Antonio.

20. Scimmie scoiattolo

Foto di Diego Guzmán su UnsplashSono tra i primati più piccoli della Costa Rica e anche tra i più minacciati. Vivono esclusivamente nel Parco Nazionale di Manuel Antonio.

21. Scimmie ragno

La specie più comune è la scimmia ragno dalle mani nere. Grazie alla sua lunga coda, è una delle specie di scimmie più agili.

22. Pacas

Il paca è un roditore simile a una grossa cavia. Le macchie bianche sul suo manto marrone sono la sua caratteristica distintiva. Si può avvistare nelle aree boschive della Valle Centrale.

23. Kinkajou

Il kinkajou ama il nettare dei fiori e i frutti dolci. È un animale notturno che vive principalmente nelle fitte chiome delle foreste. È possibile avvistarlo partecipando a un tour notturno nella Penisola di Osa e a Monteverde.

Fauna Marina

24. Tartarughe verdi

Le coste della Costa Rica sono famose per i loro importanti siti di nidificazione delle tartarughe verdi. Questi siti possono essere visitati tramite tour ecosostenibili a Tortuguero.

Vita Marina

25. Tartarughe liuto

La loro pelle è nera e possono vivere fino a 70-80 anni in natura. Sono la specie più grande tra tutte le tartarughe marine e possono essere avvistate nel Rifugio Faunistico di Gandoca-Manzanillo.

26. Delfini

Molte specie di delfini possono essere avvistate lungo la costa della Costa Rica. Tra queste ci sono i tursiopi, i delfini di Risso, i delfini spinner e i delfini striati.

I delfini sono tra i mammiferi più intelligenti del mondo e possiedono un sistema di comunicazione speciale basato su fischi. Sono comuni in regioni come Papagayo, Montezuma e Drake Bay.

27. Orche

Sono la specie più grande della famiglia dei delfini e sono anche conosciute come balene assassine. Puoi vederle lungo la Costa del Pacifico, nel Parco Marino Nazionale Ballena e vicino al Parco Nazionale dell’Isola del Cocco. I maschi sono quasi il doppio delle femmine, con un peso che sfiora le nove tonnellate.

28. Razze aquila maculate

Le razze aquila maculate possono essere facilmente osservate tra le barriere coralline grazie ai loro colori distintivi, con macchie bianche su un corpo dorsale blu scuro o nero.

Le loro lunghe code le aiutano a sfuggire ai predatori. Inoltre, le loro code hanno da due a sei spine velenose. Possono essere avvistate durante un’immersione vicino a Playa del Coco, Isola del Caño e Isola del Cocco.

29. Lamantini bianchi indiani

Questi mammiferi erbivori acquatici vivono lungo tutta la costa caraibica, ma sono timidi e difficili da avvistare. I loro parenti più prossimi sono l’elefante e il procavia.

30. Balene

Circa 25 specie di balene migrano e si accoppiano nelle acque della Costa Rica. Tra queste c’è la megattera, una delle specie di balene più grandi, la balena di Bryde e la balenottera boreale. Drake Bay, nella Penisola di Osa, è famosa per la stagione di avvistamento delle balene.

Rettili

31. Caimani dagli occhiali

I caimani si trovano vicino alle zone umide e ai fiumi. Sono animali acquatici e preferiscono le acque dolci. Puoi avvistare i caimani dagli occhiali a Tortuguero, nel fiume Tempisque, vicino ad Arenal e nel Parco Nazionale del Corcovado.

32. Basilischi

I basilischi sono conosciuti anche come “lucertole di Gesù Cristo” per la loro capacità di camminare sull’acqua. In Costa Rica si trovano tre sottospecie: il basilisco smeraldo, il basilisco comune e il basilisco marrone. Vivono soprattutto in aree umide e piovose come Tortuguero, Turrialba e il fiume Reventazon.

33. Vipera delle palme cigliata

La vipera delle palme cigliata è un serpente velenoso noto in tutta la Costa Rica per i suoi colori vivaci. Può essere giallo brillante, rosso, marrone o verde. Vive principalmente nelle foreste pluviali e nebulose e può essere avvistato a Tortuguero, Arenal, La Fortuna e nella Penisola di Osa.

34. Iguane verdi

Purtroppo, le iguane verdi sono in pericolo di estinzione e possono essere viste solo a Tortuguero, Arenal e lungo la Costa d’Oro del Guanacaste. Sono la specie di iguana più grande del Centro America e sono note per la loro capacità di perdere la coda in caso di attacco. La coda ricresce successivamente.

35. Serpente Fer-de-Lance

Il Fer-de-Lance è il serpente più noto tra le vipere della Costa Rica. Non ha colori vivaci, ma un corpo marrone con strisce marrone scuro. Sono velenosi e aggressivi, quindi occorre fare attenzione durante le escursioni. Puoi trovarli nel Parco Nazionale del Corcovado e nei dintorni di Papagayo.

Insetti e Aracnidi

36. Farfalle

La Costa Rica ospita il 90% di tutte le popolazioni di farfalle del Centro America. Qui si trovano molte specie di farfalle neotropicali, nonché il 18% di tutte le specie di farfalle del mondo. Le più conosciute sono la Morpho Blu, la farfalla Gufo, la Florida White e la farfalla Ruby-spotted Swallowtail.

37. Scarabeo Ercole

Questa specie è nota anche come scarabeo rinoceronte per le sue lunghe corna. Il nome “Ercole” deriva dalla sua capacità di trasportare oggetti 850 volte il suo peso corporeo. Sono innocui e si trovano in tutta la Costa Rica.

38. Formiche tagliafoglie

Queste formiche sono note per la loro capacità di masticare foglie per creare funghi commestibili. Hanno mascelle forti e potenti e possono trasportare oggetti 20 volte il loro peso corporeo. Si trovano in tutta la Costa Rica.

39. Tarantole

Molte persone hanno paura delle tarantole, ma queste piccole creature pelose non sono aggressive e sono attive principalmente di notte. In Costa Rica ci sono molte specie interessanti come la Tarantola Bluefront e la Tarantola Zebra.

40. Cavalletta arcobaleno

La cavalletta arcobaleno è una specie colorata e sorprendente. Può avere combinazioni di colori come rosso, verde, blu, giallo e nero.

Conclusione

La Costa Rica è un paese con un’incredibile biodiversità. È famosa per i suoi habitat umidi, come le foreste pluviali e le foreste nebulose, oltre che per la sua straordinaria fauna selvatica. Questo paese ospita centinaia di specie animali uniche in America Centrale!

Visitando i parchi nazionali, puoi avvistare mammiferi come giaguari, scimmie, pipistrelli e tapiri. Se invece scegli di immergerti, potrai scoprire l’incredibile vita marina della Costa Rica, con tartarughe, delfini e aquile di mare. Inoltre, potrai osservare rane, serpenti e rettili, così come un’ampia varietà di uccelli e coloratissimi pappagalli.

Immagine di copertina: tucano, uccello iconico della Costa Rica, foto di Zdeněk Macháček via Unsplash