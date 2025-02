Sabato 22 e Domenica 23 Marzo a Trento vi aspetta Vinifera 2025, l’evento eco-sostenibile dove conoscere e degustare le eccellenze delle Alpi (e non solo!)

Sta per arrivare la nuova edizione di Vinifera, la manifestazione che celebra i prodotti artigianali delle Alpi, in programma sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 a Trento Expo. Dopo due anni di attesa, l’evento si presenta con un formato rinnovato, ricco di novità, e con un focus particolare su eco-sostenibilità e tradizioni agricole locali. Scopriamola insieme!

Oltre 100 vignaioli e birrifici dall’Arco Alpino e dalle Isole

Vinifera 2025 sarà l’occasione per scoprire e degustare i prodotti di oltre 100 vignaioli provenienti da tutta la regione alpina – dall’Austria, alla Svizzera, dall’Italia alla Slovenia – e da alcune isole minori del Mediterraneo, come Pantelleria, Ischia, Ustica, Isola del Giglio e Isola d’Elba.

Inoltre, una ricca selezione di birrifici agricoli e sidri dei territori alpini sarà presente, grazie alla collaborazione con l’Associazione Pommelier e Assaggiatori di Sidro (APAS).

Un Viaggio nei Sapori: Laboratori e Degustazioni

Non solo vino e birra, però! L’evento si arricchirà anche di laboratori culinari, grazie alla collaborazione con Slow Food Trentino, e di esperienze gastronomiche che spaziano dai mieli alpini ai grani antichi, in un percorso che unisce tradizione e innovazione. Potrete imparare a conoscere i segreti di questi prodotti unici e degustarli in abbinamenti sorprendenti.

Semi Antichi e Tradizioni Ritrovate

Quest’anno, Vinifera dà spazio anche a chi lavora per preservare la biodiversità agricola: Rete Semi Rurali e Coltivare Condividendo saranno protagonisti di uno spazio dedicato allo scambio di semi e alla valorizzazione delle varietà ortofrutticole antiche e dimenticate.

Un’occasione unica per scoprire come questi attori della terra si stanno impegnando per preservare colture locali e recuperare semi che rischiano di scomparire. Inoltre, ci sarà anche la partecipazione di Tempi di Recupero, una realtà che si occupa di recupero delle tradizioni agricole e di alimentazione consapevole.

Vinifera: Un’Occasione di Condivisione, Educazione e Sostenibilità

Vinifera non è solo una fiera: è un’occasione di condivisione, dove produttori e consumatori si incontrano faccia a faccia. Come sottolinea Manuela Barrasso, presidente dell’Associazione Centrifuga, che organizza l’evento: “Vinifera è uno spazio di condivisione, educazione e convivialità. Vogliamo riportare sotto i riflettori il concetto di produzione artigianale e di agricoltura sostenibile, perché il vino e il cibo sono strumenti straordinari per conoscere il mondo alpino e le sue caratteristiche qualitative uniche al mondo”.

Inoltre, l’evento è completamente Ecoevento certificato, a dimostrazione dell’impegno verso la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente. Ogni aspetto, dalla scelta dei fornitori alle modalità di gestione, è pensato per ridurre l’impatto ambientale.

Vinifera 2025 sarà anche un’opportunità per partecipare a masterclass esclusive, con esperti del settore che guideranno i partecipanti in viaggi sensoriali attraverso i vini delle isole mediterranee e le storie dei produttori alpini.

Non mancate l’appuntamento con la sostenibilità, la biodiversità e i sapori unici delle Alpi e del Mediterraneo. Il 22 e 23 marzo a TrentoExpo potete scoprire, assaporare e conoscere le meraviglie della terra e dei suoi frutti. Vinifera 2025: un evento da non perdere per chi ama la natura, la cultura e la buona tavola!

Maggiori informazioni: