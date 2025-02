Dallo yoga sul mare, al forest bathing, dalla casa sull’albero alla vacanza in agriturismo bio: scopri 5 esperienze uniche per una fuga di primavera in Italia!

La primavera è la stagione perfetta per concedersi una pausa e riscoprire il piacere di viaggiare immersi nella natura. Le giornate si allungano, i paesaggi si colorano di nuove sfumature e le temperature miti rendono ogni esperienza ancora più piacevole. Se sei alla ricerca di un viaggio autentico e sostenibile, ecco cinque idee imperdibili per una fuga di primavera in Italia!

1. Adotta un Melo all’Agritur eco-friendly La Crucola

Vivi un’esperienza unica immerso nei colori e nei profumi della primavera vicino al Parco Adamello Brenta in Trentino! Durante il soggiorno, potrai visitare l’azienda agricola, passeggiare nel frutteto e scegliere un melo da adottare. La giornata si conclude con una merenda deliziosa a base di torta di mele e succo artigianale. Un’occasione perfetta per riconnettersi con la natura e assaporare i frutti della terra.

Info: Agriturismo La Crucola, Flavon, Val di Non, Trentino Alto Adige

2. Ritiro Yoga sul Mare in Liguria

Dedicato a chi è in cerca di equilibrio e benessere, il ritiro “BenEssere Donna” è un’esperienza unica di yoga, meditazione e riequilibrio energetico. Tre giorni di lezioni mirate, pratiche posturali e armonizzazione dei chakra per riscoprire la propria energia interiore, il tutto con il sottofondo rilassante delle onde del mare ligure.

Info: Agrilunassa Eco-Guest House, Bordighera (Imperia), Liguria

3. Dormire in una Casa sull’Albero o in una Casetta Hobbit in Toscana

Hai mai desiderato dormire tra le fronde di un albero o in una casetta hobbit immersa nella natura? Confort e avventura si fondono in questo glamping nella Maremma Toscana, dove potrai soggiornare in una tree house a 8 metri dal suolo, in una casetta hobbit come uscita dalla saga del Signore degli Anelli, o in una romantica tenda tipii. Un’esperienza da sogno che combina il fascino della natura con il lusso di un soggiorno eco-friendly!

Info: Glamping Il Sole, Civitella Paganico (Grosseto), Toscana

4. Weekend in Valtidone: Relax e Gusto tra le Colline

A solo un’ora e mezza da Milano, la Valtidone sorprende con i suoi vigneti, castelli e panorami straordinari. Qui, nel Bioagriturismo Valtidone Verde, il soggiorno si trasforma in un’esperienza sensoriale, tra dolci fatti in casa, pane con lievito madre e marmellate biologiche. E con l’offerta speciale, puoi soggiornare due notti al prezzo di una, con il venerdì gratuito! Perfetto per chi cerca una fuga rilassante con un tocco di tradizione e gusto.

Info: Valtidone Verde, Zavattarello (Pavia), Lombardia

5. Pasqua e Primavera nel Verde dell’Umbria

Se sogni un rifugio tra faggete dipinte e borghi medievali, questo angolo incontaminato dell’Umbria è la destinazione ideale. Dopo una giornata trascorsa tra escursioni e paesaggi mozzafiato, potrai rilassarti con un bicchiere di vino in giardino o una cena in veranda al tramonto. Inoltre, avrai la possibilità di esplorare la zona con una guida escursionistica AIGAE, camminare nel silenzio dei boschi, ammirare le cime più alte dell’Appennino Umbro-Marchigiano, visitare le bellezze di Gubbio, o noleggiare un’e-bike per un’avventura ancora più dinamica!

Info: Agribnb Bagno di Bosco, immerso nella natura, a 10 minuti da Gubbio, Umbria

foto via Canva PRO

La primavera è il momento perfetto per prendersi una pausa rigenerante e vivere un’esperienza verde. La natura ha un potere rigenerante straordinario: camminare tra i boschi, respirare aria pura e lasciarsi avvolgere dai suoni della terra aiuta a ritrovare energia e benessere. Quale di queste idee fa per te?

