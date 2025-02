Nel cuore della Toscana, a soli 7 km da Montaione, si trova Col di Pietra, un antico casale nominato agli Ecobnb Award, perfetto per chi desidera una vacanza autentica e sostenibile. Qui, il tempo sembra rallentare, permettendo agli ospiti di immergersi nella tranquillità della campagna senza rinunciare alla possibilità di esplorare le meraviglie circostanti e le destinazioni iconiche della regione.

L’appartamento, situato al primo piano, è stato sapientemente ristrutturato rispettando l’architettura e il fascino toscano, con arredi in stile rustico. All’esterno, un ampio parco giardino con alberi secolari invita al relax, tra gazebo, area solarium e angoli dedicati al benessere.

Chi ama la natura può esplorare i numerosi sentieri segnalati per passeggiate e trekking o scegliere attività più avventurose come escursioni a cavallo o in quad. A pochi chilometri si trovano rinomate cantine vinicole dove degustare vini pregiati e prodotti tipici locali, tra cui olio extravergine di oliva, tartufo bianco, formaggi e salumi.

Abbiamo intervistato Francesca, che ci ha raccontato la sua filosofia e le scelte ecologiche che rendono questa struttura un esempio virtuoso di ospitalità green.

Qual è stata la scintilla che ha acceso la vostra passione per la sostenibilità ambientale?

“Tutti dobbiamo fare la nostra parte per salvare il pianeta in cui viviamo.” Questa consapevolezza è stata il motore che ha spinto Francesca e il suo team a fare scelte sostenibili per Col di Pietra.

Quali aspetti consideri fondamentali nel vostro percorso di eco-sostenibilità?

“Rispettare l’ambiente e i tempi della natura.” Quindi non si tratta solo di adottare pratiche sostenibili, ma di vivere in armonia con l’ecosistema circostante, senza alterarne gli equilibri naturali.

Come descriveresti il tuo ospite “eco-viaggiatore” ideale?

“L’ospite eco-viaggiatore ideale è colui che apprezza l’ambiente naturale in cui si trova e lo accetta così com’è, ha rispetto del luogo in cui si trova e lo tutela.” Questo significa sapersi adattare ai ritmi della natura, comprendere l’importanza delle scelte sostenibili e contribuire attivamente alla conservazione dell’ambiente che si sta visitando.

Qual è la recensione più significativa che avete ricevuto e cosa l’ha resa speciale?

Col di Pietra ha ricevuto numerose recensioni positive, ma ce n’è una in particolare che ha lasciato il segno: “Un ambiente naturale dove ci si può rigenerare.” Per Francesca, questa recensione racchiude perfettamente lo spirito del suo progetto: un luogo dove gli ospiti possano rilassarsi, riconnettersi con la natura e ritrovare un equilibrio interiore.

Quali iniziative green adottate vi hanno dato maggior soddisfazione? Quali sono state le più apprezzate dai vostri ospiti?

La nostra struttura ha scelto di non installare aria condizionata appartamenti, optando invece per ventilatori meccanici per ridurre il consumo energetico. In estate, non annaffiamo il parco per rispettare il ciclo naturale della vegetazione e prevenire lo spreco d’acqua. Inoltre, recuperiamo tutta l’acqua piovana in un pozzo per riutilizzarla, riducendo al minimo l’impatto ambientale. Abbiamo eliminato l’uso di prodotti monouso, preferendo soluzioni riutilizzabili e sostenibili. Queste scelte, che riflettono il nostro impegno per un turismo più responsabile, sono molto apprezzate dai nostri ospiti, che ne comprendono il valore e ne condividono la filosofia.

Col di Pietra rappresenta un modello di ospitalità sostenibile, offrendo un’esperienza autentica e immersiva nella Toscana più vera, lontano dal turismo di massa ma vicino ai luoghi più famosi.