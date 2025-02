Agriturismo Biologico Salos: oasi sostenibile nel cuore del Salento

A pochi passi dal mare, immerso tra uliveti e orti rigogliosi, l’Agriturismo Biologico Salos è un esempio virtuoso di ospitalità eco-sostenibile. Vincitore degli Ecobnb Award, offre ai suoi ospiti un’esperienza autentica a contatto con la natura, mettendo a disposizione appartamenti, bungalow con angolo cottura e un agricampeggio attrezzato.

Qui la sostenibilità è una scelta concreta: da oltre dieci anni plastic free, con depuratori d’acqua gratuiti, la struttura riduce al minimo i rifiuti e valorizza il contatto diretto con la natura. La colazione, preparata con ingredienti biologici a chilometro zero, è un omaggio ai sapori della tradizione. Ampi spazi verdi e un’area giochi rendono la struttura perfetta anche per le famiglie.

Abbiamo intervistato Michela, che ci ha raccontato la filosofia green dell’Agriturismo Biologico Salos, la passione per la natura e le iniziative più apprezzate dagli ospiti.

Qual è stata la scintilla che ha acceso la vostra passione per la sostenibilità ambientale?

La passione per la sostenibilità aziendale a dire il vero non è scattata con una scintilla, se così vogliamo chiamarla, ma è stata una vera e propria modalità di vita. Quando cresci in un ambiente incontaminato, a contatto con la natura tutto il giorno e tutti i giorni, il tuo stile di vita diventa quello e solo quello. Non pensi neanche che ci sia la possibilità di vivere diversamente e così tendi a riprodurre quel modello ai tuoi ospiti, con i migliori propositi.

Quali aspetti consideri fondamentali nel vostro percorso di eco-sostenibilità?

Sicuramente essere eco-sostenibile al giorno d’oggi comporta un’attenzione un po’ più mirata sulle proprie abitudini e alle abitudini dell’uomo in genere. Non possiamo ignorare questo, in quanto struttura ricettiva, e proprio per questo cerchiamo di offrire gli stessi servizi di una struttura “standard” in una chiave più eco-sostenibile.

Come descriveresti il tuo ospite “eco-viaggiatore” ideale?

Il nostro ospite ideale deve sicuramente amare la natura e tutti i suoi aspetti, dal canto del gallo la mattina al suono delle cicale. Oltre a questo, deve avere un atteggiamento di rispetto e di coesione con l’ambiente circostante, ma soprattutto deve imparare a coabitare lo stesso spazio senza danneggiarlo. La parola “adattamento” può comprendere molti aspetti in questo caso.

Qual è la recensione più significativa che avete ricevuto e cosa l’ha resa speciale?

Le recensioni più significative sono quelle in cui vengono elogiati i nostri “comportamenti eco”. Ci fa piacere quando questo accade, perché anche una piccola goccia in mezzo al mare può fare la differenza.

Sfatiamo insieme il mito che l’eco-sostenibilità sia necessariamente più costosa. Secondo te, “Ecologico” può essere anche “Economico”?

Ecologico non è assolutamente sinonimo di costoso. Sicuramente la parte più impegnativa per una struttura è l’adeguamento iniziale, che può comportare uno stravolgimento totale delle proprie abitudini. Una volta provato, però, non si vuole più tornare indietro, anche perché gli ospiti apprezzano molto l’impegno che un’azienda ci mette per rispettare l’ambiente.

Un piccolo esempio: da circa 10 anni siamo plastic free, il che significa che non utilizziamo più plastica per le stoviglie e non compriamo più acqua in bottiglie di plastica. Abbiamo installato depuratori d’acqua gratuiti e messo a disposizione bottiglie di vetro. Negli anni abbiamo notato un grande risparmio sull’acquisto dell’acqua e, soprattutto, una notevole diminuzione della spazzatura. Inutile dire che gli ospiti apprezzano tanto questa scelta e molti di loro già la adottano a casa o la proseguono al ritorno.

Quali iniziative green adottate vi hanno dato maggior soddisfazione? Quali sono state le più apprezzate dai vostri ospiti?

Le iniziative che abbiamo adottato e che ci danno maggiore soddisfazione sono sicuramente quelle legate alla riduzione dei rifiuti, all’uso di prodotti biologici e alla valorizzazione delle risorse locali. La possibilità di acquistare direttamente nella nostra bio-bottega prodotti freschi e genuini è stata molto apprezzata dagli ospiti. Anche la gestione dei rifiuti e il nostro percorso plastic free hanno riscosso grande successo.

In che modo i valori e i progetti di Ecobnb risuonano con quelli della tua struttura?

I valori risuonano nella struttura perché sono insiti nella sua stessa esistenza. Sin dal 1988, anno in cui è nato il nostro agriturismo per mano dei miei genitori, l’idea era quella di creare una piccola comune, dove ci potesse essere condivisione di valori e intenti. Negli anni è cambiata soltanto la “dicitura”, ma la condivisione di quegli ideali, come l’amore per la natura e la sostenibilità, è ancora presente giorno dopo giorno nel nostro lavoro.