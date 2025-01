Viaggiare in Modo Consapevole: Oltre l’Instagram Tourism

Negli ultimi anni, il modo di concepire il viaggio ha subito una trasformazione radicale. Sempre più persone scelgono le proprie mete seguendo trend dettati dai social media, spesso senza considerare l’impatto delle loro azioni sui luoghi visitati. Quante volte ci siamo trovati a scegliere una destinazione basandoci su una foto vista su Instagram o TikTok, senza riflettere su ciò che questo potrebbe comportare? Se da un lato Instagram e TikTok hanno democratizzato il turismo, rendendo accessibili mete un tempo poco conosciute, dall’altro hanno generato fenomeni come l’overtourism e comportamenti irrispettosi nei confronti delle comunità locali e dell’ambiente.

L’Impatto dei Social Media sul Turismo

Le piattaforme social hanno cambiato il modo in cui scegliamo le destinazioni, spesso spingendoci a visitare luoghi “instagrammabili” piuttosto che autentici. La ripetizione ossessiva di scatti identici in località famose non solo attira folle di turisti, ma induce comportamenti superficiali, come l’ignoranza delle tradizioni locali e il disinteresse per l’ambiente. La ripetizione di immagini perfette crea un effetto domino che porta migliaia di persone a concentrarsi negli stessi posti, alterandone l’equilibrio e la vivibilità.

Cascata di Tegenungan, Bali, luogo diventato famoso e sovraffollato a causa della sua instagrammabilità. Foto via Canva PRO

Uno degli esempi più eclatanti è Bali, dove l’esplosione del turismo legato ai social ha trasformato l’isola da paradiso tropicale a meta sovraffollata. Luoghi iconici come le risaie di Tegallalang, il tempio di Lempuyang e la cascata di Tegenungan sono diventati simboli del turismo di massa. I turisti, desiderosi di scattare la foto perfetta, spesso ignorano le regole culturali e le sensibilità locali. Molti templi hanno dovuto introdurre restrizioni più rigide, mentre le autorità hanno iniziato a multare i turisti che si comportano in modo inappropriato, come posare in bikini nei siti sacri. Inoltre, l’afflusso incontrollato ha portato a un consumo eccessivo di risorse idriche, un aumento dei rifiuti e un impatto negativo sulla qualità della vita dei residenti.

In Italia, in questi giorni, si è parlato molto di Roccaraso, una piccola località sciistica abruzzese, presa d’assalto a causa dei video virali su TikTok. La scorsa domenica, infatti, 260 bus hanno portato più di 10.000 turisti mordi e fuggi sulle piste e tra le stradine della località in Abruzzo, creando enormi problemi logistici e di viabilità. L’eccessivo afflusso turistico, spinto anche dalle dinamiche dei social, danneggia l’ambiente e le piccole comunità, alterando la vivibilità e creando disagi per i residenti e rischi per la sicurezza.

Un altro caso famoso è quello del Lago di Braies, in Trentino alto Adige, che dopo essere salito al vertice delle classifiche dei siti turistici, a causa della sua popolarità anche sui social, ha dovuto porre delle limitazioni al flusso dei visitatori per evitare danni irreversabili al suo fragile ecosistema.

Come Viaggiare in Modo Responsabile

Adottare un approccio più consapevole al viaggio non significa rinunciare a scoprire il mondo, ma farlo con maggiore rispetto e attenzione. Ogni nostra scelta può fare la differenza. Ecco alcuni consigli per un turismo più sostenibile:

Scegli Destinazioni meno Affollate: Esplora luoghi meno noti, dove puoi vivere esperienze autentiche senza contribuire al sovraffollamento. Piccoli borghi, aree rurali e alternative sostenibili offrono un’opportunità unica di connessione con la cultura locale. Rispetta le Tradizioni Locali: Informati sulle usanze del posto prima di partire. Ogni comunità ha proprie regole e sensibilità, ed è importante adeguarsi con umiltà e rispetto. Riduci l’Impatto Ambientale: Evita mezzi di trasporto inquinanti quando possibile e prediligi soluzioni più ecologiche, come il treno o la bicicletta. Scegli strutture ricettive sostenibili, partecipa a iniziative di turismo verde e riduci il consumo di plastica usa e getta. Dai Priorità all’Esperienza, non ai Social: Scatta foto per conservare ricordi, ma non rendere il viaggio una mera caccia all’immagine perfetta per Instagram. Immergiti nel momento e goditi l’esperienza senza filtri. Sostieni l’Economia Locale: Acquista prodotti artigianali, mangia nei ristoranti gestiti da locali e partecipa a tour organizzati da guide del posto. Questo aiuta a distribuire equamente i benefici economici del turismo, dando alle comunità locali un’opportunità di crescita sostenibile.

Il turismo deve essere un’opportunità di crescita personale e di scambio culturale, non un semplice strumento di status sui social media. Viaggiare in modo consapevole significa rispettare i luoghi, le persone e l’ambiente, contribuendo a preservare le meraviglie del nostro pianeta per le generazioni future. Prima di partire, chiediamoci: vogliamo davvero essere viaggiatori o solo turisti di passaggio?