Perché tutti parlano del veganismo? Negli ultimi anni, diventare vegetariani o vegani ha guadagnato una notevole popolarità, e le ragioni sono tante. Vi illustriamo i vantaggi di eliminare i prodotti di origine animale dalla nostra dieta. È benefico non solo per la vostra salute, ma anche per l’ambiente!

Se non hai mai provato la dieta vegana, continua a leggere questo articolo per scoprire dove puoi farlo e vivere le migliori esperienze vegan durante la tua prossima vacanza.

Vantaggi della Dieta Vegana

Foto via KLIV BRAND on Unsplash

I benefici per la salute

Il primo e più importante giovamento è per la nostra salute. Una dieta a base di vegetali e povera di proteini animali è correlata a significativi benefici per la salute.

Puntando su cereali integrali, frutta, verdura, noci e legumi, limitando carne rossa e processata, così come i latticini, si ha un minor rischio di malattie croniche, come diabete di tipo 2.

Inoltre, si può ottenere una migliore gestione del peso e un maggiore benessere generale. Una dieta vegana equilibrata può anche migliorare la salute del cuore, tra le altre cose.

I vantaggi per il pianeta

Se guardiamo oltre alla nostra salute, diversi studi, tra cui il Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, evidenzia il potenziale delle diete a base vegetale nel ridurre la nostra impronta ecologica sul Pianeta e combattere il cambiamento climatico. Passare a una dieta vegana può ridurre significativamente le emissioni di gas serra rispetto a quelle tradizionali.

Secondo questo studio, entro il 2050 l’industria legata alla produzione di carne e latticini sarà responsabile dell’80% delle emissioni di gas serra globali legate alla produzione di cibo, superando addirittura le compagnie petrolifere per livello di inquinamento sul pianeta. Certo solo se la produzione rimane non regolamentata. Invece, con un passaggio globale a una dieta a base vegetale, si potrebbero ridurre le emissioni di gas serra causate dalla produzione alimentare del 70%, rispettivamente, entro il 2050.

Se le persone eliminassero solo la carne rossa dalla loro dieta, questo contribuirebbe già a mitigare il problema, poiché secondo lo studio sulla produzione di carne, il manzo è il maggior contributore di emissioni globali di gas serra.

La riduzione dell’allevamento bovino non solo limita le emissioni di CO2, ma affronta anche le preoccupazioni legate al metano, un gas rilasciato durante la digestione nei bovini ed emesso dal letame animale, che contribuisce in modo importante al riscaldamento globale.

Per esempio, secondo questo footprint calculator, mangiare un tipico hamburger da fast food (75 g) ogni giorno per un anno contribuisce alle emissioni di gas serra equivalenti a percorrere in auto 11.580 km. Questo equivale ad attraversare gli Stati Uniti circa 2,5 volte. Se invece decidessimo di mangiare ogni giorno una porzione di fagioli (150 g), la CO2 prodotta all’anno sarebbe quasi mille volte inferiore, ovvero l’equivalente di percorrere in auto 150 km.

via Physicians Committee

Una dieta a base vegetale che perciò ha un’impronta di carbonio significativamente inferiore rispetto a una dieta onnivora. Oltre a questo, richiede anche meno consumo di acqua e riduce la distruzione e la perdita di habitat, contribuendo perciò a proteggere la fauna e le specie vegetali.

Apportare anche solo una piccola modifica nella nostra vita quotidiana può avvicinarci a un futuro più sostenibile.

10 luoghi per provare l’alimentazone vegana in vacanza

Dall’agriturismo vegano, alla fattoria biologica e a km zero, dall’hotel vegan, al bed & breakfast eco-sostenibile, in Italia ci sono molte strutture ecologiche dove gli ospiti possono provare un menù senza carne e latticini. Scopriamo le 10 esperienze da non perdere dalle Alpi alla Puglia.

Country House Casa Payer – Torino, Piemonte

Casa Payer è una suggestiva cascina di pietra nel bosco, a conduzione vegan. È il nostro progetto di vita che condividiamo con gli ospiti, offrendo soggiorni ecosostenibili e cucina vegana casalinga.

Country House Casa Payer

Vegan Agrivilla I Pini – Siena, Toscana

Un’Agrivilla eco-vegana unica nel suo genere situata nel cuore della Toscana, Italia. Specializzata nel fornire un’esperienza unica di serenità e tranquillità insieme a sostenibilità e compassione.

Vegan Agrivilla I Pini

Arpa Di Pietra – Trento, Trentino-Alto Adige

Arpa di Pietra è un luogo unico immerso in due ettari di prati terrazzati, al limitare del bosco. Gli ospiti possono vivere la natura all’aria aperta e gustarla nei loro piatti rigorosamente biologici e a km zero.

Arpa di Pietra

Country Relais Coroncina – Macerata, Marche

Un antico casale trasformato in un raffinato country house ed eco-friendly tra le dolci colline delle Marche. Un’azienda agricola biologica che rispetta l’ambiente, con ottimi ingredienti a metri zero, menù vegan, SPA e piscina.

Colazione a Country Relais Coroncina

Agriturismo Biologico Piccapane – Lecce, Puglia

L’agriturismo biologico Piccapane è adatto a chi vuole godersi una vacanza rispettando l’ambiente nella tranquilla campagna salentina, a pochi passi dal mare e dalle principali attrazioni culturali. Il loro ristorante vegan offre deliziosi piatti preparati con ingredienti biologici al 100% prodotti in azienda.

Agriturismo Biologico Piccapane

Campo di Cielo bioagriturismo vegan – Belluno, Veneto

La struttura dell’agriturismo è in legno massiccio Soligno di nuova costruzione a zero emissioni, con ristorante vegan, sauna e bici, immersa tra le colline della Provincia di Belluno ai piedi delle Dolomiti.

Campo di Cielo bioagriturismo vegan

Fattoria San Martino – Siena, Toscana

La qualità della vita è l’essenza della Fattoria San Martino. Dal dormire al mangiare, alla qualità dell’arredamento e la cura del giardino, tutto è pensato per permettere alla mente e al corpo di ritrovare il proprio equilibrio nella calma. Offrono un ristorante vegetariano/vegano al 100%, e il menu include piatti preparati sul momento con ingredienti biologici prodotti direttamente dal loro orto o dai coltivatori locali.

Fattoria San Martino

Hotel Luxor, Naturalmente Vegano. Il luogo speciale per le tue vacanze in Romagna: qui la cucina è vegana e naturale, sana e deliziosa come un tempo, il mare è a pochi passi e la terrazza ti aspetta per una sessione di yoga mattutino.

Hotel Luxor VEG***

Agriturismo La Becerca vegan – Ancona, Marche

Un agriturismo vegano e pet-friendly nel cuore del Parco Gola della Rossa di Frasassi, un agriturismo biologico vegano con vista panoramica sulle dolci colline delle Marche.

Agriturismo La Becerca vegan

Non solo un bed & breakfast dove dormire bene, ma un luogo incantevole a pochi passi dal Castello di Santa Severa, dalle sue spiagge e dal suo mare. Vicino a Roma, per coloro che amano uno stile di vita naturale, per rilassarsi e rigenerarsi alla ricerca del benessere. Seguiranno ulteriori iniziative per fare di BaiaBenessere anche un centro culturale per la promozione e lo studio del veganismo e dell’igiene naturale, della deep ecology, della permacultura, dello shiatsu e di altre pratiche per la vitalità e la longevità.

Baia Benessere B&B EcoVegan Shiatsu

Scegliendo una dieta vegana e sostenendo strutture ecologiche come quelle sopra menzionate, puoi avere un impatto positivo sulla tua salute e sull’ambiente. Che tu stia gustando un banchetto vegano in Toscana o cercando serenità in un eco-spa in Trentino-Alto Adige, le tue scelte possono essere sia deliziose che sostenibili. Quindi, considera questi benefici di uno stile di vita vegano ed esplora questi luoghi eco-consapevoli per assaporare veramente la bellezza dell’Italia facendo la differenza.

Copertina via Fattoria San Martino