Viggiano e la magia dell’Arpa: 6 cose da non perdere

Torniamo in Basilicata, un gioiello italiano sconosciuto e ricco di sorprese, dalla natura incontaminata, agli antici borghi incantati e alle botteghe artigiane dove fare acquisti unici. La Lucania è bellezza pura, ma anche tradizioni enogastronomiche di alta qualità e .. musica. Si, proprio così! Oggi vi portiamo a Viggiano, un borgo incantevole della Val d’Agri, in proovincia di Potenza. Decantato anche dal Pascoli, questo piccolo paese è famoso per la tradizione musicale. Qui è nata l’Arpa Popolare Italiana che ha fatto il giro del mondo. Partiamo alla scoperta di Viggiano attraverso sei cose da non perdere!

1. Piazza Regina delle Genti Lucane

Iniziamo la nostra esplorazione di Viggiano da Piazza Regina delle Genti Lucane. Questa piazza panoramica si trova di fronte alla Basilica Pontificia della Madonna Nera e al Palazzo Comunale. Da qui, potrete godere di una vista mozzafiato sulla tutta la Valle dell’Agri, il lago e le montagne circostanti. Camminando lungo la “Balaustra delle Genti Lucane,” avrete l’opportunità di immergervi in un’esperienza emozionante, quasi come visitare una galleria d’arte a cielo aperto.

2. Museo delle Tradizioni Locali

Viggiano è famosa per la sua tradizione musicale legata all’arpa popolare. Nel Settecento, molti musicisti di questo piccolo paese viaggiarono in tutto il mondo in cerca di fortuna, portando con sé la propria arpa portatile, facilmente trasportabile, che avevano imparato a suonare già da bambini. Il MUVIG è il Museo delle Tradizioni Locali di Viggiano, che ospita una mostra permanente dedicata alla storia dell’arpa viggianese. Questo museo si trova nel Convento di Santa Maria del Gesù, costruito nel 1478 dai monaci francescani. Qui potrete scoprire anche le tradizioni locali, la vita domestica e i mestieri artigianali di Viggiano.

3. Il Museo dell’Arpa Viggianese nella Villa del Marchese

A pochi passi dal centro storico, sorge la Villa del Marchese Sanfelice, una residenza storica ottocentesca circondata da un bellissimo giardino. Acquistato dal Comune di Viggiano, questo edificio è stato recentemente ristrutturato e oggi ospita il Museo della Musica di Viggiano e la Scuola d’Arpa Popolare Viggianese. All’interno della villa, è così possibile scoprire la storia e le caratteristiche dell’arpa di Viggiano, nonché vedere dal vivo strumenti musicali, e partecipare ad eventi culturali e musicali.

Il Museo dell’Arpa Viggianese

4. La Fontana e Le Statue di Piazza San Giovanni

Piazza San Giovanni è una delle piazze più grandi della Basilicata ed è dedicata alla musica e ai concerti. La piazza ha la forma di un’arpa ed è dotata di una fontana della musica, che offre spettacoli di acqua e luci a tempo. Le quattro statue in bronzo raffiguranti donne a piedi nudi che suonano strumenti musicali, come il violino, il flauto traverso, il violoncello e l’arpa, sono incredibilmente realistiche e un omaggio alla tradizione musicale di Viggiano. Qui vengono spesso organizzati concerti gratuiti con artisti di fama nazionale e internazionale.

La Piazza delle Fontane di Viggiano

5. Il Teatro Comunale

Questo gioiello storico nel cuore di Viggiano è stato recentemente restaurato. Sulla cupola che sovrasta il palcoscenico si può ammirare la rappresentazione pittorica di un Giudizio Universale che è stata coperta per secoli da uno strato di intonaco ed è stata riportata alla luce solo di recente.

Affresco del Giudizio Universale recentemete riportato alla luce nel Teatro Comunale F. Miggiano

6. La Madonna Nera di Viggiano

La Madonna Nera di Viggiano è un’icona bizantina trovata sulla cima di una montagna e portata in paese dai pastori. La leggenda narra che tornò da sola sulla montagna durante la notte. Ogni prima domenica di maggio, la Madonna Nera viene portata in processione fino alla cima del monte da dodici “mariofili” lungo un antico tratturo. Ogni inizio settembre è di nuovo festa per il ritorno della Madonna a Viggiano, un evento religioso e culturale di grande importanza.

Un’immagine della Madonna Nera sul portone della Chiesa di Viggiano

Viggiano è un altro luogo magico e poco conosciuto della Basilicata, ricco di storia, cultura e tradizioni musicali. Siete pronti per immergervi completamente nell’anima di questo affascinante borgo?