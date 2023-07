Come convincere le imprese che lavorare smart funziona meglio del lavoro in ufficio, specialmente se lo si fa in un luogo unico e immerso nella natura?

Nomadi digitali, smart worker e imprese possono incontrarsi in luoghi bellissimi, dove lavorare con la connessione internet ma anche avere tempo per immergersi nella natura, camminare e vivere esperienze insieme. La natura fa bene alla salute sia fisica che mentale, lo dicono gli studi scientifici (Thriving with Nature ).

Ci sono aziende che chiedono ai loro dipendenti di portare il verde in ufficio (Bringing nature to the workplace – The Wellbeing Pulse) altre sono ancora più innovative e propongono loro di lavorare smart in un luogo unico immerso nella natura.

Cos’è il Social Working

Tutto nasce dal concetto di “smart working“, ovvero il lavoro da remoto, approdato nelle nostre vite durante la pandemia di Covid-19. Questa strategia di lavoro è supportata dalle aziende perché permette di ridurre i costi ed è aiutata dalle nuovissime tecnologie ad alta velocità.

Il social working invece, ha come obiettivo quello di permettere ai dipendenti di lavorare in spazi condivisi nei quali condividere idee e conoscenze. Questo tipo di ambiente lavorativo favorisce la cross-fertilization, cioè la fusione di idee provenienti da settori differenti, che può portare a nuove idee e progetti innovativi.

Esiste anche la parte più umana del social working. Questo permette infatti di instaurare delle relazioni sia professionali che personali che nella maggior parte dei casi danno vita a nuove opportunità di lavoro, collaborazioni e partnership.

E’ un modo di lavorare che favorisce lo scambio di idee e competenze, e mirato a far crescere la creatività della persona. In questo modo si possono migliorare le proprie abilità e acquisire nuove competenze. Il lavoratore si sentirà più appagato nel lavorare in uno spazio dove vengono messi in gioco i suoi punti forti e sarà stimolato ad apprenderne di nuovi.

Ciò che rende il social working affascinante è il fatto che molto spesso vengano scelti dei luoghi unici immersi nella natura come ufficio. Si tratta di un modo per massimizzare la concentrazione dei lavoratori ma anche di dar loro lo spazio per instaurare legami e godersi il loro tempo libero tra una pausa e l’altra.

Dove sperimentare il social working

Quando si sceglie questo tipo di pratica lavorativa, è bene scegliere dei luoghi accoglienti, che favoriscono il team-working e la concentrazione, ma anche le relazioni e il tempo libero.

Ecco 10 posti che faranno al caso vostro:

Valsugana (Trentino)

E’ il luogo ideale per chi ama il trekking, soprattutto se accompagnato da meravigliosi scorci paesaggistici. Tra le Dolomiti e il Lago di Garda, la Valsugana offre ai suoi visitatori paesaggi variegati tra cui laghi immersi nella natura, montagne rocciose e innevate. Perfetta in tutte le stagioni, la Valsugana è un luogo ad hoc per praticare social working.

Agriturismo BLUM

L’Agriturismo BLUM, ai piedi del Lagorai nel Trentino orientale, offre ospitalità e portano a tavola i prodotti e i colori della terra.

Limone Piemonte (Piemonte)

Incastonato tra le Alpi Marittime Limone Piemonte, è la località perfetta per gli amanti della montagna e dei suoi caldi chalet in cui si può lavorare. Sarete a pochi passi dalla Costa Azzurra e dalla Riviera Ligure, ma vi assicuriamo che la candida neve vi terrà incollati a questo posto ricco di impianti e di attività sportive.

Fiocco di Neve Relais

Il posto perfetto che vi accoglierà per il social working è Fiocco di Neve Relais, un resort di lusso con camere arredate in legno e materiali naturali.

Bordighera (Liguria)

Bordighera è una piccola città a pochi passi dal confine con la Francia, che nasconde tanti giardini verdeggianti e un centro storico molto caratteristico. Non è una città invasa dai turisti ed è adatta alla tranquillità e alla concentrazione del lavoro. L’aspetto che amerete nel tempo libero saranno sicuramente le spiagge cristalline ed il suo lungomare costeggiato dalle palme.

Eco GuestHouse Agrilunassa

Agrilunassa è un Eco GuestHouse situato in Liguria a Bordighera, con una splendida vista mare e immersa nella verde campagna di Montenero. Si trova a circa 350 mt, dal mare e dalla spiaggia pubblica più grande di Bordighera.

Chianti (Toscana)

Il Chianti è uno dei territori vinicoli più belli e caratteristici della nostra penisola. Qui si può ammirare la bellezza della natura ma anche meravigliosi edifici di stampo medievale, che nel vostro tempo libero vi travolgeranno con il loro fascino antico.

Agriturismo La Fontaccia

Agriturismo La Fontaccia vi permetterà di immergervi nelle colline del Chianti per trovare relax ma soprattutto un’atmosfera perfetta per lavorare.

Monferrato (Piemonte)

Il paesaggio del Monferrato si è guadagnato il titolo di Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2014 grazie al suo fascino naturalistico. Qui sarete circondati da colline ricche di vigne, da cui nascono i migliori vini del mondo. Assolutamente imperdibile è il paesaggio all’ora del tramonto che vi porterà in un’altra dimensione.

Cabin House experience

Potrete apprezzare in pieno l’esperienza, soprattutto se volete essere a contatto con la natura, con una cabin house experience a Tonengo.

Monti Sibillini (Marche)

Questo territorio è emblema del rapporto dell’uomo con la natura. Qui è dove le città nascono dall’incavarsi delle montagne e dove si può vivere continuamente a ritroso nel tempo. Il Parco dei Monti Sibillini è affascinante da un punto di vista naturalistico e culturale, e qui scoprirete i segreti delle generazioni antiche.

La Querceta di Marnacchia

Il posto che fa per voi è la Querceta di Marnacchia, un casale di pietra a 11 km dal borgo medievale di Amandola.

Cagliari (Sardegna)

Lasciatevi trasportare dalla storia di questa città antica e dal profumo del mare. Cagliari è il luogo adatto per la vostra workation, immersa tra i profumi delle antiche spezie arabe e tra il rumore delle onde che incontrano le spiagge più belle di tutta l’Italia.

Aquadulci

Vicino ad una delle spiagge più belle della costa sud-ovest della Sardegna, Aquadulci è un hotel eco-friendly che offre la possibilità di immergersi nella natura e nei sapori genuini del luogo.

Maiorca (Spagna)

Maiorca è una località famosa per essere un piccolo paradiso terrestre: metri e metri di coste bianche, acque dai colori turchesi e cale nascoste. Non mancano parchi naturali, montagne aride e pianure verdeggianti. Il punto forte è la temperatura che si mantiene sui 20 gradi per tutto l’anno, facendo si che si possa godere di un clima da sogno.

