Il contatto con la natura è oggi più che mai un’esigenza imprescindibile per far fronte allo stress che ci viene imposto dalla società. Immergersi nel verde e dormire nel bosco sono attività rigeneranti e terapeutiche, che possono ridurre i livelli di ansia generale, portandoci alla riscoperta del nostro benessere. Per questo motivo il turismo legato al forest bathing è in continua crescita e anche l’Italia è ricca di strutture dove dormire a contatto con la natura. Eccone 10 da non perdere e rigorosamente eco-friendly!

1. Tra i boschi di castagni

Le Case Selvatiche: una struttura immersa nel verde che si affaccia sul Monviso, foto via Canva PRO

Questa antica borgata tra le montagne della provincia di Cuneo è stata trasformata in una suggestiva struttura eco-friendly. Le Case Selvatiche permette di dormire a 900 metri di altezza, cullato dai suoni dei boschi di castagni circostanti. Un luogo perfetto per un ritiro, ma anche per partire alla scoperta di piccoli borghi come quello della certosa di Mombracco a soli 15 minuti a piedi.

Perché è green: la borgata era originariamente abbandonata e la sua riqualificazione è stata un esempio calzante di bioedilizia, con l’utilizzo di materiali ecologici come pietra, legno, calce ma anche pitture ecologiche e fibre naturali per l’isolamento.

Da non perdere: per gli amanti del trekking o dell’arrampicata, approfittate dei bellissimi percorsi nei dintorni e non perdetevi una visita al “Re di Pietra”, il Monviso, che svetta imponente di fronte alla struttura.

2. Dormire in una yurta nel bosco con vista su Torino

Dormire all’interno di una yurta mongola nel bosco, foto via Canva PRO

Un soggiorno in tenda è sicuramente uno dei metodi migliori per immergersi nella natura, e presso Yurte Soul Shelter questa esperienza può diventare ancora più unica. La struttura offre infatti l’opportunità di dormire in autentiche Yurte Mongole (Om e Shanty) dotate di ogni comfort, il tutto a pochi passi da Torino. Il panorama è incantevole, e potrai anche avere l’occasione di incontrare qualche animaletto nei boschi circostanti.

Perché è green: le tende sono completamente eco-sostenibili, in quanto costruite in legno, feltro di pecora e tessuti naturali. Inoltre, sono alimentate a energia solare.

Da non perdere: consigliamo di provare le attività di yoga e meditazione proposte dalla struttura, che ti consentiranno di massimizzare i benefici spirituali dell’esperienza.

3. Tra 46 ettari di bosco

Podere Riparbella offre un soggiorno all’insegna della natura e del buon cibo

Nel sud della Maremma Toscana, il Podere Riparbella è il luogo della serenità e del ritorno alle tradizioni. Circondato da 46 ettari di bosco, il podere presenta vigneti e oliveti, ma anche orti di erbe e bacche. Lo spazio verde è abitato anche da cani, gatti e dolcissimi asini amiatini.

Perché è green: la struttura è un esempio di sostenibilità per le sue produzioni biologiche controllate, chiaramente a km 0 e che potrai provare direttamente in tavola!

Da non perdere: sei un appassionato di cucina o semplicemente vuoi coccolarti con del cibo raffinato ma allo stesso tempo genuino? Il Podere di Riparbella organizza corsi di cucina di gruppo o degustazioni dei prodotti locali da non lasciarsi sfuggire assolutamente.

4. Chalet nel bosco e casa sull’albero in Calabria

Chalet nel bosco e casa sull’albero all’interno della Tenuta Bocchineri, foto via Canva PRO

La Tenuta Bocchineri, poco distante dal centro di Rogliano (in provincia di Cosenza), propone due strutture dall’atmosfera fiabesca: uno chalet nel bosco raggiungibile con pochi minuti di camminata e una casa sull’albero per rifugiarsi dallo stress quotidiano. Offre anche la possibilità di fare escursioni su circa 2 km di sentieri e di usufruire di una vasta area picnic.

Perché è green: la struttura si distingue per i suoi 3 ettari di orto biologico e per il suo impegno contro lo spreco energetico, impiegando lampadine a basso consumo.

Da non perdere: tra le varie attrazioni nei dintorni, consigliamo la visita alla maestosa Quercia secolare, censita come albero monumentale dalla regione Calabria.

5. Agriturismo nel bosco con vista spettacolare sul mare, in Liguria

Agriturismo Campo di Luna, un’oasi di verde e sostenibilità

Agriturismo Campo di Luna si trova a Lunigiana, poco distante dal mare delle Cinque Terre. Circondato da boschi e da coltivazioni di piante da frutta, ulivi, bacche, fiori e ortaggi, l’agriturismo è una vera e propria oasi verde di relax. Inoltre, nei dintorni è possibile praticare moltissime attività, come mountain bike, trekking o arrampicata sportiva.

Perché è green: l’agriturismo si contraddistingue per la sua forte dedizione all’agricoltura sostenibile, ad esempio recuperando l’acqua piovana per irrigare i campi.

Da non perdere: la location dell’agriturismo ti consentirà di esplorare moltissimi luoghi. Un’esperienza imperdibile è un bagno alle terme di Equi per beneficiare delle acque curative delle Alpi Apuane.

6. Dormire nel bosco a 5 stelle in Trentino

Arpa di Pietra, un connubio di natura e relax. foto via Canva PRO

Arpa di Pietra, un Luxury B&B, è incastonato tra il Lago di Garda e il Monte Altissimo. Si tratta di un luogo ideale per dormire nel bosco e respirare aria pura in un’atmosfera di totale comfort e benessere. Una struttura eco-friendly in cui la cura di sé stessi, sia fisica che spirituale, è al primo posto.

Perché è green: la struttura offre abbondanti colazioni biologiche vegetariane e vegane. Inoltre, utilizza prodotti per la pulizia ecologici.

Da non perdere: perditi nell’ampia area relax di Arpa di Pietra, completa di bio-sauna, fauna finlandese, idromassaggio e doccia emozionale. Un vero toccasana per rigenerarti!

7. Una casina nel bosco

La Casina nel Bosco per una full immersion nella natura

Situata in provincia di Brescia a pochi passi dal Lago di Garda, La Casina nel Bosco è la definizione stessa di forest bathing. Circondata da un bosco centenario e a 3 km dal centro del paese più vicino, la struttura è ideale per immergersi completamente nella natura e prendere una pausa dalla frenesia quotidiana. Si affaccia in un vasto prato pieno di fiori.

Perché è green: La Casina nel Bosco si impegna nel riciclo dei rifiuti, effettuando il compostaggio dei rifiuti organici ed eliminando la plastica monodose e quella usa e getta.

Da non perdere: un’esperienza che consigliamo è quella di fare un po’ di digital detox, favorita dall’assenza di televisione e di wifi. In questo modo riscoprirai la tua pace interiore e sperimenterai la genuinità della vita nel bosco.

8. Tra sugheri, ulivi e piante aromatiche

casale del Giardino dei Sugheri in Maremma, un .living garden tutto da scoprire

Il Giardino dei Sugheri è un luogo perfetto per vivere a pieno la Maremma senza rinunciare al lusso. Elegantemente arredato ispirandosi alla tradizione, il casale risalente a fine ‘800 ti farà sentire coccolato, fornendoti moltissimi servizi. Potrai goderti l’immenso giardino con ulivi, sugheri e piante aromatiche, cullato dalla brezza marina del Maestrale.

Perché è green: la struttura è eco-friendly ed è un esempio di bioedilizia, oltre a utilizzare sistemi anti-spreco come i riduttori di flusso per l’acqua.

Da non perdere: rilassati nella fantastica piscina all’aperto con acqua salata, dotata perlopiù di postazioni idromassaggio.

9. Una cascina nel bosco in Piemonte

Casa Payer, un progetto vegan in Valpellice, foto via Canva PRO

Una meravigliosa cascina nel bosco in Valpellice, in provincia di Torino: a Casa Payer potrai ritornare alle radici e vivere un soggiorno rurale e rilassante. I muri di pietra, a tratti imperfetti, ti faranno sentire come a casa, proprio come la cucina vegetale e vegan che viene proposta. Potrai trascorrere qualche momento in solitaria o in compagnia sospeso sulle amache nel bosco di betulle, sulle terrazze coperte o nei vasti prati circostanti.

Perché è green: Casa Payer è a conduzione vegan ed utilizza energia al 100% rinnovabile.

Da non perdere: di sabato potrai sperimentare la panificazione, impastando e cuocendo nel forno a legna pani e pizze provenienti da farina bio macinata a pietra.

10. Dormire circondati da 6 ettari di bosco, vicino a Firenze

Podere Montisi, circondato dalla campagna e dai boschi

Un soggiorno al Podere Montisi è l’ideale se desideri ammirare la natura e ami il buon vivere. Dallo stile rurale ma al contempo elegante, il podere è un ottimo punto di partenza per esplorare le principali città d’arte toscane e le valli del Mugello e del Chianti. Abbandonati alla totale tranquillità delle campagne del centro Italia.

Perché è green: il podere presenta pitture all’uovo e caseina, utilizza pietre naturali e fonti energetiche a ridotto impatto ambientale, impiegando la fitodepurazione e i pannelli fotovoltaici.

Da non perdere: dedicati al trekking lungo i percorsi del Parco Agricolo di Travalle, nei Monti della Calvana.