In vacanza da soli: 10 idee per ritrovare sé stessi

Andare in vacanza significa concedersi qualche giorno di relax e divertimento, allontanarsi dagli impegni quotidiani e ritrovare sé stessi. Chi ha detto che lo si debba fare in compagnia? Partire in vacanza da soli è un ottimo modo per abbandonarsi alla riscoperta di sé e ritrovare il proprio benessere. Ecco 10 bellissime idee per viaggiare in solitaria. Pronti per partire?

1. In cima alla montagna

Andare in montagna da soli per ritrovare il proprio benessere, foto via Canva PRO

La montagna è un vero toccasana sia per il corpo che per la mente: riduce lo stress e offre numerose attività da svolgere anche in solitaria. Alloggiando in malghe circondate dai boschi, bivacchi o rifugi montani potrai provare l’autentica esperienza dell’alta quota e ammirare i paesaggi incontaminati che ti circondano.

Se sei un amante dello sport, potrai dedicarti al trekking, a semplici passeggiate tra i boschi, o all’arrampicata. La soddisfazione di raggiungere la vetta contribuirà a una sensazione di benessere che ti accompagnerà per tutto il soggiorno.

2. In vacanza da soli per imparare

Imparare in vacanza con dei corsi, foto via Canva PRO

Partire in vacanza da soli può essere l’occasione ideale per arricchire il tuo bagaglio di nuove esperienze. Che si tratti di corsi di cucina, di ceramica, di yoga o di orticoltura, potrai goderti i benefici della vacanza mentre impari qualcosa che non sai.

Attualmente esistono molti eco-hotel che offrono corsi, per apprendere durante il tuo viaggio sostenibile: non lasciarteli scappare!

3. Immergersi nelle terme naturali

Vacanza in solitaria alle terme naturali, foto via Canva PRO

Se vuoi che la tua vacanza in solitaria sia totalmente rigenerante, trascorri del tempo alle terme naturali, prendendoti cura di corpo e spirito. Lasciandoti cullare dalle acque calde e avvolgenti delle piscine termali, passerai un week-end all’insegna del benessere e del relax.

Oltre a essere una scelta ecologica, è anche low-cost: infatti alcune terme naturali hanno prezzi vantaggiosi o sono addirittura gratuite!

4. Vacanza in bicicletta

Vacanza in bicicletta, foto via Canva PRO

Vuoi passare una vacanza a stretto contatto con la natura senza rinunciare alla forma fisica? Valuta l’idea di un viaggio in bicicletta. Si tratta di una maniera ecosostenibile di esplorare il mondo senza alcun impatto sull’ambiente. Inoltre, è ideale per una vacanza da soli: mentre pedali potrai scaricare lo stress quotidiano sentendo il vento tra i capelli e il cinguettio degli uccellini.

Se vuoi restare in Italia, la nostra penisola è ricca di piste ciclabili tutte da scoprire: prendi ispirazione e monta in sella verso nuove mete.

5. In cammino

Parti in cammino durante la vacanza, foto via Canva PRO

Un’alternativa alla bici è sicuramente camminare: un’attività adatta a tutti e ricca di benefici. Esplorare a piedi tutti i sentieri più belli d’Italia e del mondo ti consentirà di goderti ogni istante e di fermarti ad ammirare il paesaggio ogni volta che vuoi. Che si tratti di cammini religiosi, naturalistici o culturali, l’emozione di viaggiare con lo zaino in spalla resta sempre ineguagliabile!

6. In tenda sotto le stelle

Vacanza in tenda in eco-camping o glamping, foto via Canva PRO

Una vacanza in campeggio offre numerosi benefici, tra cui la possibilità di dedicare del tempo per te stesso e di immergerti nella natura incontaminata. Se opti per l’eco-camping, potrai anche contribuire alla salvaguardia del pianeta, godendoti una vacanza economica e rigenerante.

Se non vuoi rinunciare al comfort, scegli l’opzione dell’eco-glamping: un camping che si unisce al glamour per trascorrere un soggiorno da favola con sé stessi.

7. In ritiro praticando yoga

In ritiro, praticando yoga e meditazione, foto via Canva PRO

Partire in vacanza da soli è un modo per ritrovare il proprio benessere psicofisico: cosa c’è di meglio che un ritiro yoga per raggiungere questo obiettivo? Questa pratica favorisce il rilassamento mentale e muscolare, rigenerandoti già dalla prima seduta.

Scegli delle location mozzafiato per il tuo ritiro: che tu sia circondato dalla natura o in riva al mare, ammirare dei bei paesaggi renderà ancora più speciale la tua vacanza in solitaria.

8. Tour enogastronomici

Assapora l’enogastronomia locale in vacanza, foto via Canva PRO

Una vacanza all’insegna del buon cibo e del buon vino è l’ideale per coccolarsi un po’, specialmente se si parte da soli. Delizia il tuo palato con sapori ricercati e inebrianti, degustando le specialità del posto.

Inoltre, se vuoi minimizzare il tuo impatto ambientale o semplicemente ami sperimentare le novità, una vacanza può essere l’occasione ideale per provare diversi tipi di cucina, tra cui quella vegana o crudista.

9. Ospiti in un luogo sacro

Ospiti di un luogo sacro per ritrovare la pace interiore, foto via Canva PRO

Il ritiro in un luogo sacro ti donerà serenità e pace interiore. Si tratta di un soggiorno perfetto per un cammino introspettivo e, perché no, per immergerti nei riti e nei costumi di religioni che non conosci e che non pratichi.

Se la vita religiosa non fa per te ma vuoi comunque sperimentare un’atmosfera quasi surreale, l’Italia è ricca di antichi monasteri che sono stati trasformati in alloggi eco-sostenibili: non lasciarteli sfuggire!

10. In vacanza restando a casa

Staycation: una vacanza restando in casa, foto via Canva PRO

Chi ha detto che per stare in vacanza ci si debba allontanare da casa propria? Dedica del tempo per te stesso con una “Staycation“: una vacanza trascorsa tra le mura domestiche o in zone inesplorate della tua città, per un “viaggio” totalmente green.

Cambiando mentalità, potrai concederti dei momenti di puro relax svolgendo hobby che ti piacciono o attività che solitamente lasci in secondo piano a causa degli impegni quotidiani. In questo modo potrai portare i benefici della vacanza direttamente a casa tua!

