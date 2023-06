La Riserva Naturale del Pian di Spagna, nata nel 1983 per volere della Regione Lombardia, è una zona pianeggiante di circa 1600 ettari tra la Valchiavenna e la Valtellina. Il lago di Mezzola si trova per l’appunto all’interno di questa riserva e, esattamente, a nord del lago di Como in Lombardia. E’ separato dal lago di Como dal fiume Mera che passa nella parte occidentale della riserva naturale del Pian di Spagna. Questo lago, si trova a 200 metri sul livello del mare e bagna le province di Como e Sondrio, infatti si sviluppa nei comuni di Gera Lario, Dubino, Sorico, Novate Mezzola e Verceia.

La Riserva Naturale del Pian di Spagna

Foto CanvaPro Le sponde di un bel lago

La Riserva Naturale del Pian di Spagna ha un importante valore naturalistico e il motivo sta nel fatto che è il punto in cui approdano durante le rotte migratorie svariate specie di uccelli migratori. Ricordo, infatti, che la riserva fa parte della Rete Ecologica europea “Natura 2000”.

E’ un insieme di luoghi che si caratterizzano per una varietà sia di flora che di fauna, e che per questo è di interesse comunitario e viene tutelata per fare in modo che venga protetta la ricca biodiversità.

Perché andare alla Riserva Naturale del Pian di Spagna?

Sicuramente ci sono tanti percorsi che si possono fare – in modo particolare nella zona perimetrale del parco – sia da soli sia accompagnati da una Guida della Riserva. In questo modo puoi scoprire la morfologia della Riserva stessa così come conoscere svariati aspetti sia storici sia ambientali che la caratterizzano. Questa meta è ideale sia per i più esperti camminatori sia per quelli che lo sono meno così come per famiglie con bambini al seguito.

Foto CanvaPro Bambini a passeggio in una riserva naturale

Ci sono svariati percorsi sia su mulattiere immerse nel verde e nella pace della natura sia su strade sterrate.

Come arrivare? Consiglio di lasciare la macchia nella zona che è detta “Ponte dell’Adda” e partire proprio da lì per fare la passeggiata che sarà tutta pressoché intorno al lago di Mezzola.

Itinerari nella Riserva del Pian di Spagna

Ci sono diverse opzioni di tragitti che sono ideali per chi ama camminare nella natura e ammirare le bellezze che essa ci può offrire:

Nei pressi del Ponte dell’Adda parte un bell’itinerario a piedi da cui è possibile ammirare il forte di Fuentes. E’ possibile percorrerlo anche con la bicicletta e si arriverà così fino alla Cascina Lodoletta. Un altro itinerario ad anello con arrivo e partenza dalla località di Beletrone, si sviluppa tutto all’interno della riserva ed è molto suggestivo. Un bel percorso, indicato anche per i meno esperti, della durata di tre ore, parte da Dascio e arriva fino al Tempio di San Fedelino nella località Sorico. Si dice che la chiesa fu costruita nel punto in cui furono ritrovate le ossa del martire Fedele nell’anno 964. Segnalo che è possibile arrivare al tempietto con la barca partendo dal porticciolo di Verceia. Se ami gli uccelli il percorso che fa per te è quello che da Ponte del Passo arriva a Sasso di Dascio e così facendo avrai anche una panoramica unica sul lago di Mezzola.

Ma la vera meraviglia di questa zona è proprio quello che troviamo sulle sponde del lago di Mezzola una flora e una fauna unica nel loro genere.

Flora e Fauna del Lago di Mezzola

Per quanto concerne le piante, ovviamente, si troveranno dei canneti ma anche ninfee e i cariceti che sono delle piante a foglie strette e dure che si raggruppano in cespi.

Foto CanvaPro Le ninfee

Per gli animali ci sono, tra gli altri, gli aironi, i cigni, i gabbiani, i cormorani, le rondini, le cince e tanto altro ancora.

Foto CanvaPro di uno stormo di gabbiani

Il Pian di Spagna è una delle riserve più importanti non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo in quanto qui svernano davvero tantissime specie di anatre che si possono osservare sul lago stesso. Lo scopo dell’area è quella di essere un rifugio sicuro per tanti uccelli durante le migrazioni.

Quando andare alla Riserva Naturale del Pian di Spagna

Se sei un amante del birdwatching l’ideale è novembre e maggio altrimenti ogni momento va bene anche se ti sconsiglio le giornate troppo torride in quanto non ci sono molti posti per mettersi al riparo dal sole cocente.

Per maggiori informazioni a riguardo si consiglia di visitare il sito internet della riserva.

Foto di Copertina CanvaPro Lago al tramonto