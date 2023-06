13 Esperienze Indimenticabili per una Vacanza Sostenibile

L’estate è alle porte e non sai dove andare in vacanza? Con i nostri consigli potrai goderti il divertimento e il relax mentre viaggi in maniera responsabile, senza uscire dall’Italia. Ecco 13 esperienze uniche e indimenticabili per una vacanza sostenibile!

1. Dormi in un antico borgo con vista sul Lago Trasimeno

Un’esperienza di relax presso il Relais Borgo Torale in Umbria, foto via Unsplash

Il Relais Borgo Torale, a Tuoro sul Trasimeno, è il luogo perfetto per goderti la rigogliosa natura umbra a bordo piscina. Situato sulla sommità di una collina, questo antico borgo rurale abbandonato è stato trasformato in un eco-relais con vista sul maestoso Lago Trasimeno. L’energia che utilizza è al 100 % rinnovabile: non lasciarti sfuggire un weekend all’insegna della sostenibilità.

2. Soggiorna tra i rami di un albero e goditi prodotti a km zero in Toscana

Casa sugli alberi e prodotti a km zero al Glamping il Sole, in Toscana

Vuoi scoprire l’autentica Maremma toscana? Glamping il Sole è un luogo magnifico immerso nella campagna di Civitella Paganico. Un’esperienza green in cui potrai anche occuparti degli animali della fattoria, produrre pane o formaggi e degustare tantissime specialità fatte in casa!

3. Vivi in un antico borgo scavato nelle rocce a Matera

L’Albergo Diffuso Sextantio-Le Grotte della Civita

18 grotte che hanno dato origine, al loro restauro, all’Albergo Diffuso Sextantio-Le Grotte della Civita. Situate nella zona più antica dei Sassi di Matera, le sistemazioni sono suggestive e offrono esperienze uniche e sostenibili, tra cui lezioni di cucina con prodotti a km zero, aperitivi con vini locali o anche noleggio di biciclette per esplorare la natura incontaminata nei dintorni.

4. Prova la sauna più alta d’Europa in Val Senales

Igloo in Val Senales tra le Alpi

Se sei un amante dell’alta quota, il Rifugio Bella Vista in Val Senales fa per te. Situato a 2.845 metri tra le Alpi della Ötztal, il rifugio offre la possibilità di dormire in un igloo di vero ghiaccio (nei mesi invernali). Il rifugio offre cibo regionale, utilizza fonti di elettricità 100% rinnovabili e sistemi di recupero delle acque. A completare il quadro una piscina e una sauna all’aperto, la più alta d’Europa.

5. Dormi in una botte, degusta la cucina vegana e immergiti nella bio piscina delle Marche

Country Relais Coroncina, Belforte del Chienti (Marche), foto via CanvaPRO

Il Country Relais Coroncina è il luogo ideale per una vacanza all’insegna del relax, della natura e del buon cibo vegano e a km zero. Il Relais ti sorprenderà non solo per la sua magnifica piscina all’aperto, ma anche perché la tua camera si troverà all’interno di una vera botte!

6. Dormi in una yurta mongola e fare yoga al tramonto con vista sulle colline Torinesi

Dormi in una yurta mongola e fai yoga presso Yurte Soul Shelter, foto via Canva PRO

Le yurte mongole Om e Shanti di Yurte Soul Shelter sono un vero toccasana per la tua anima. Immerse nel bosco e illuminate soltanto con Led e lampade a basso consumo, le yurte offrono un panorama mozzafiato che si affaccia sulle colline Torinesi. La struttura offre inoltre la possibilità di praticare discipline olistiche come yoga o meditazione.

7. Passeggiate tra vigneti e uliveti, yoga e cene a bordo di un catamarano in Salento

Vivi un soggiorno incredibile alla Masseria Tenuta Flora Maria, circondata dalle campagne Salentine. Un luogo di benessere e sostenibilità, che offre passeggiate, yoga al risveglio o percorsi cicloturistici con biciclette fornite gratuitamente. La colazione è inclusa e propone prodotti rigorosamente locali.

8. Dormi in un antico monastero e scopri la storia delle prime produzioni biologiche italiane

Agriturismo Girolomoni, Isola del Piano (Marche), foto via Canva PRO

Antico monastero, l’agriturismo Girolomoni offre un’esperienza sostenibile a 360 %. Immerso nella natura, propone specialità a km zero, coltivate in un territorio che prima era abbandonato. La sua location è strategica, vicina alle principali città del nord delle Marche, e permette di fare passeggiate nei numerosi sentieri circostanti.

9. Torna indietro nel tempo dormendo in un antico castello e scopri i dintorni su due ruote

Dormi in un antico castello e scopri l’Umbria in bici alla Torre della Botonta

L’antica fortezza di Torre della Botonta, del XIV secolo, si è trasformata in un Albergo Diffuso ecosostenibile. Un connubio perfetto di storia e natura incontaminata, situato nel cuore dell’Umbria. Il castello presenta un servizio di noleggio e-bike, per esplorare la regione senza compromettere l’ambiente.

10. Soggiorna in un’ex postazione militare vicino al mare della Sardegna e scopri il territorio in bici

Dormi nell’antica postazione militare il Rifugio del Mare, Alghero, foto via Canva PRO

Soggiornando presso il Rifugio di Mare vivrai un’esperienza unica e irripetibile: dormire in un’ex postazione militare della Seconda Guerra Mondiale. Situata ad Alghero e aggrappata sulla falesia, la struttura propone numerosi itinerari di ecoturismo, anche in bicicletta! È attenta alle risorse rinnovabili e alla qualità degli alimenti, totalmente biologici e del territorio.

11. Recupera le energie e il benessere tra terra e mare in Liguria

Natural Resort-Glamping Ecosostenibile Sesta Terra a Framura, foto via Canva PRO

Il natural resort Sesta Terra si trova a Framura, una zona poco turistica della Liguria. Si tratta del posto ideale per concedersi un po’ di relax a bordo piscina mentre si ammirano dei boschi incontaminati. Un’esperienza di assoluto benessere ed ecosostenibile, con moltissimi itinerari a piedi e in bici per fare attività fisica nel rispetto dell’ambiente.

12. Prova i bagni di Gong e molte altre esperienze sostenibili in una fattoria biologica in Toscana

Sant’Egle BIO Resort e Glamping, a Grosseto (Toscana), foto via Canva PRO

Sant’Egle BIO Resort & Glamping è una struttura ecocompatibile e preservatrice di biodiversità, che si trova a Grosseto. Un agriturismo unico che non solo ti farà immergere nelle campagne toscane, ma ti offrirà anche un infinito relax con la sua area benessere, in cui potrai provare, tra le altre attività, lezioni private di yoga e bagni di Gong. Le sue colture sono biologiche e biodinamiche e l’energia utilizzata è al 100 % rinnovabile.

13. In vacanza con gli alpaca

Alpaca Country House nel borgo di Montecastello, Pisa, foto via Canva PRO

Tra le colline di Pisa si trova Alpaca Country House, un casale del 1200 completamente ristrutturato e facente parte del borgo medievale di Montecastello. Comprende un vastissimo campo di olivi secolari in cui vengono allevati dei simpatici alpaca, la cui lana viene impiegata anche per fare sciarpe e Plaid che potrai acquistare in loco. La struttura ha anche un orto da cui provengono molti alimenti che potrai trovare in tavola.

Viaggiare è bello, ma lo è ancora di più se lo si fa responsabilmente nel rispetto dell’ambiente. Ci sono moltissime strutture ricettive eco-friendly che garantiscono il binomio tra il piacere della vacanza e la salvaguardia ambientale. Allora cosa stai aspettando? Per la tua prossima vacanza scegli tra queste 13 esperienze indimenticabili e fai una gita sostenibile!

Foto di copertina via Canva PRO