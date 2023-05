La “Green Tourism Conference” è stato l’appuntamento finale del progetto europeo “European Tourism Going Green (ETGG) 2030”. La conferenza, che si è svolta a Vienna in una giornata e mezzo, ha coinvolto circa 200 partecipanti provenienti dai 6 diversi paesi Europei.

Photo di ÖHV & Florian Lechner

Questo evento internazionale si è svolto dal 3 al 4 maggio 2023 nella capitale Austriaca, nell’Austrian Trend Hotel Savoyen, offrendo presentazioni entusiasmanti sul turismo sostenibile in Europa, oltre che possibilità di networking e scambio di idee.

foto di ÖHV & Florian Lechner

L’ÖHV era il partner austriaco del progetto e l’organizzatore della conferenza. La Camera dell’Economia Croata ha partecipato come uno dei partner nel progetto europeo “European Tourism Going Green (ETGG) 2030”. Durante la presentazione sono state proposte molte iniziative interessanti dal team croato, ed in particolare dalla country manager di Ecobnb ed esperta di sostenibilità Nastja Logar.

Nastja Logar. Foto di ÖHV & Florian Lechner

Uno dei migliori esempi portati dalla Croazia nell’ambito della sostenibilità è stato Hotel Rotondo, nella Dalmazia centrale. Questo hotel ha ricevuto l’etichetta Ecolabel EU e vanta di una reputazione magnifica tra i suoi collaboratori. Infatti, il suo team è formato da personale locale che lavora lì da più di 15 anni. Con questo progetto, l’Hotel Rotondo si è posizionato tra una delle prime location nella Dalmazia centrale per ospitare riunioni ed eventi green.

Hotel Rotondo

Il progetto “European Tourism Going Green (ETGG) 2030” ha supportato 70 PMI del turismo europeo orientate verso la sostenibilità attraverso delle certificazioni e la promozione di uno scambio di informazioni per un turismo europeo più sostenibile. Hanno partecipato alla conferenza più di 200 partecipanti provenienti dai paesi partner Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Croazia e Romania.

Team Croato. Foto di ÖHV & Florian Lechner

Una stupenda presentazione sull’argomento “Marketing Sostenibile & Comunicazione” è stata realizzata dal Dr. Fabian Weber, professore presso l’Università di Scienze Applicate ed Arte di Lucerna (Institute for Tourism and Mobility, ITM). Durante la sua presentazione ha messo in luce cosa realmente importa ai viaggiatori, come promuovere l’ospitalità green ed in che modo attirare nuovi ospiti.

Professor Dr. Fabian Weber. Foto di ÖHV & Florian Lechner

La “Green Tourism Conference” si è tenuta seguendo le linee guida dell’Eco-Label austriaca per gli Eventi Green. Per riuscire in questo intento, sono state implementate molte misure:

Promozione di opzioni di viaggio ecosostenibili

Promozione di strutture certificate

Servizi ecosostenibili negli alloggi

Compensazioni per le emissioni di CO2

Pasti vegani

Piatto green. Foto di ÖHV & Florian Lechner

Mille grazie all’ ÖHV per l’organizzazione dell’evento green e per l’incredibile opportunità di incontro e di scambio di idee!

Maggiori informazioni sull’evento: https://www.oehv.at/green-tourism-conference/