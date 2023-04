Come diventare viaggiatori green in 10 semplici passi

Con la crescente consapevolezza delle problematiche ambientali, i viaggi sostenibili stanno diventando sempre più cruciali. Il settore turistico può avere un impatto significativo sull’ambiente, ma può anche essere un modo per cambiare le cose in meglio. Ecco 10 azioni rapide che potete intraprendere per essere dei viaggiatori green:

1. Scegliere alloggi ecologici

Struttura sostenibile Settecento Alberi in Veneto, Italia

Uno dei fattori significativi che può avere un impatto sull’ambiente attraverso il viaggio è

l’alloggio. Per sostenere una gestione eco-compatibile dell’azienda ricettiva, provate a cercare

hotel, resort o affitti che praticano la gestione degli sprechi.

Inoltre, considerate un luogo con sistemi di conservazione dell’acqua e che utilizzi una fonte di energia rinnovabile, come i pannelli solari. In questo modo si riduce l’impatto ambientale e si aiutano le aziende a fare la differenza sostenibile.

2. Ridurre i viaggi aerei

Foto via PxHere

L’uso di forme alternative di trasporto deve essere sempre preso in considerazione. Lo sapevate che i viaggi in aereo contribuiscono all’1,9% delle emissioni di gas serra a livello globale?

Usate trasporti pubblici come treni, autobus, o altri mezzi. Pensate ugualmente di viaggiare in posti vicino a voi. Quando è necessario volare, scegliete voli diretti rispetto a quelli con gli scali in modo da evitare le emissioni di CO2.

3. Viaggiare con dei bagagli leggeri

Foto via via Pixhere

Gli aerei più leggeri consumano meno carburante, riducendo così le emissioni e il consumo di carburante quando si viaggia in aereo. Portate con voi solo il necessario e scegliete indumenti e attrezzature multiuso per evitare il sovra imballaggio.

Scegliete indumenti di base con colori neutri come il nero, il grigio e il bianco. La maggior parte delle persone non si accorge quando riutilizzate gli stessi vestiti se questi hanno colori semplici.

Usare dei cubi separatori per le vostre valigie è la nuova tendenza ed il segreto per avere delle valige leggere e compatte. La vostra valigia risulterà organizzata meglio. Inoltre, in questo modo eviterete di mettere in valigia oggetti extra che potrebbero rendere il vostro bagaglio ingombrante.

4. Eliminare l’uso di plastica monouso

Foto di Tima Miroshnichenko via Pexels

La plastica monouso, come le bottiglie d’acqua, le cannucce e i sacchetti di plastica, contribuiscono in modo significativo al degrado ambientale. Portate con voi una bottiglia d’acqua riutilizzabile, usate una borsa della spesa di stoffa e rifiutate la plastica monouso quando possibile. Se pensate che le cannucce e le bottiglie d’acqua debbano essere più facili da imballare, prendete in considerazione l’idea di acquistarne una pieghevole.

5. Supportare le aziende locali

Girolomoni, ristorante locale delle Marche

I ristoranti di proprietà locale riducono l’impronta di carbonio. Sapete perchè? La maggior parte della materia prima è presa direttamente dalla località nei dintorni. Questi supportano la comunità locale e riducono la necessità di trasportare le merci da un luogo all’altro.

Il trasporto di merci a lunga distanza contribuisce maggiormente alle emissioni di carbonio dato che il carico vien trasferito su due o più mezzi di trasporto.

6. Rispettare la fauna selvatica

Foto di Frank Hildebrand via Getty Images

La fauna selvatica è impattata in maniera esponenziale dal turismo. Quindi, è fondamentale considerare che tipo di attività svolgere nelle proprie vacanze.

Per essere dei bravi viaggiatori verdi, evitare di partecipare in pratiche di turismo che possano disturbare il benessere degli animali, come gli elefanti o le tigri. Piuttosto, cercate posti come parchi nazionali o riserve di fauna selvatica dove poter osservare gli animali nel loro habitat naturale.

7. Risparmiare energia

Foto via Monkey Business Images, Canva PRO

È facile dimenticarsi della conservazione dell’energia quando si viaggia, ma è essenziale prestare attenzione all’uso dell’energia, soprattutto negli alberghi e nelle altre strutture ricettive.

Spegnete le luci, l’aria condizionata, e gli oggetti elettronici che non usate; chiedete che le lenzuola e gli asciugamani non vi siano cambiati quotidianamente.

Pensate anche di comprare caricatori portatili o cellulari che funzionino con la luce del sole. Adesso i telefoni che si caricano da soli sono disponibili sul mercato, questi usano l’energia cinetica, le onde di calore e l’induzione elettromagnetica per far si che le batterie si ricarichino.

8. Prestare attenzione all’uso dell’acqua

Foto di Torwai, Getty Images, via Canva PRO

L’acqua è una risorsa preziosa, quindi è essenziale stare attenti all’uso dell’acqua quando viaggiate. Fate docce brevi, evitate di lasciare i rubinetti aperti inutilmente e scegliete soffioni a basso flusso.

Ricordate che se siete in una camera con un bagno privato, non è necessario utilizzare lo sciacquone ogni volta!

9. Ridurre l’impronta ecologica

L’impronta ecologica che si produce durante i viaggi può avere un impatto significativo. Tuttavia, le emissioni possono essere compensate acquistando crediti di carbonio o partecipando a iniziative di conservazione.

Oggi è molto più facile ridurre l’impatto ambientale dei viaggi grazie ai numerosi programmi di compensazione del carbonio offerti da agenzie di viaggio, compagnie aeree e alloggi.

10. Educare gli altri

Immagine via Canva Pro

Ultimo, ma non per importanza, è necessario informarsi sulle sfide ambientali e culturali delle regioni in cui si viaggia e diffondere le proprie conoscenze agli altri. Questo incoraggia ad adottare attività sostenibili aumentando la consapevolezza di quanto sia vitale il viaggiare sostenibile.

Viaggiare green è di moda!

Immagine da Canva Pro

Viaggiare sostenibile ha a che fare con il prendere scelte che impattano positivamente il pianeta e i suoi abitanti.

Che sia fare una breve gita o un giro del mondo, ogni viaggio rappresenta un’opportunità per essere dei viaggiatori verdi. Se prenderete nota di questi 10 facili consigli, sarete in grado di minimizzare l’impatto sull’ambiente e i vostri viaggi faranno una differenza positiva nel mondo.