La tua vacanza a Malcesine, in un resort ecosostenibile

La brezza del lago, la meraviglia degli ulivi sotto il sole: in questa cornice incantata si nasconde Malcesine, una delle perle del Lago di Garda e perfetta destinazione per la tua prossima vacanza fatta di relax, sport e sostenibilità.

Foto via Canva Pro

Ci troviamo sulla sponda orientale del Lago di Garda, dove il Veneto confina con il Trentino. È qui che, sospeso tra l’acqua del lago e la montagna, il borgo medievale di Malcesine si sviluppa attorno al Castello Scaligero, vero simbolo della località veneta. Arrivare qui significa camminare tra le caratteristiche viuzze e piazzette acciottolate, passando per porte e volte suggestivi, scoprire minuscoli e colorati negozi, atelier, ristoranti. Lo sguardo scorre tra gli scorci pittoreschi del centro storico allo sperone roccioso su cui si erge il Castello, dal porticciolo e le spiagge alla cima del Monte Baldo. Ed è così che, in un attimo, il fascino irresistibile di Malcesine ti conquista.

Vacanza attività a Malcesine

Foto via Canva Pro

Cosa fare e vedere a Malcesine? Nonostante le ridotte dimensioni del borgo le attività da provare e i monumenti da ammirare sono innumerevoli. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Sicuramente non puoi perderti il Castello Scaligero. Ormai rinomata location per matrimoni, è sede del Museo di storia naturale del Monte Baldo e del Garda. Al suo interno si trovano poi la Sala delle Galee e l’ex polveriera. Quest’ultima è dedicata a W. Goethe, e conserva i disegni realizzati dal poeta in occasione del suo “Viaggio in Italia”. Finita la visita degli interni, avrai la possibilità di salire sulla torre: un punto panoramico che lascia senza fiato!

Rimanendo nel centro storico vale la pena visitare anche il Palazzo dei Capitani, sede dei governatori scaligeri e, successivamente, del Capitano del Lago. Fu edificato tra il Duecento e il Trecento sopra le rovine di antiche costruzioni romane.

Foto via Canva Pro

A soli 4 chilometri dal centro di Malcesine, si trova poi il piccolo borgo di Cassone che si affaccia totalmente sul lago, in un’atmosfera davvero pittoresca. Ma ciò che rende ancora più unica e speciale Malcesine è la natura che la circonda e che offre infinite possibilità di esperienze outdoor. Tappa obbligata per tutti i viaggiatori che passano da qui è la funivia. In pochi minuti raggiungerai dalle sponde del lago i 1800 metri di quota del Monte Baldo, a bordo di cabine rotanti che offrono un panorama a 360 gradi. Potrai scegliere di trasportare con te la tua bici, per poi scendere in downhill o per seguire i vari itinerari in quota, o ancora avventurarti nei vari sentieri alla scoperta della montagna. Mountain-bike, trekking, ma anche sport d’acqua e parapendio. Cosa sceglierai?

Un resort immerso nel verde

C’è una struttura che si inserisce perfettamente nell’atmosfera e nella natura di Malcesine: è Elle Ecoholiday, un rifugio dove sentirsi al sicuro, staccare la spina e vivere una vacanza riservata e attenta all’ambiente. Legno, pietra e fibre naturali sono gli elementi scelti per creare ogni spazio della struttura, alimentata con l’energia solare.

Le camere sono arredate e accessoriate per garantire il massimo comfort e il minor impatto ambientale. In mezzo al lussureggiante giardino e al bellissimo oliveto secolare si trova la piscina, perfetta per un momento di pace e relax sotto i raggi del sole. Trascorrendo la tua vacanza a Elle Ecoholiday potrai inoltre iniziare la giornata con un ottima colazione “à la carte” che prevede prodotti bio e a km 0.

Vivi la bellezza di Malcesine e riscopri il contatto con la natura e il relax da Elle Ecoholiday!