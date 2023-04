Valsugana sostenibile e solidale è la prima fiera dedicata alla sostenibilità sul territorio della Valsugana, una delle prime destinazioni al mondo ad ottenere la certificazioe Global Sustainable Tourism.

Prevista per domenica 7 maggio a Levico Terme (Trento) ed organizzata dall’associazione L’Ortazzo, la fiera ha l’obiettivo di creare una rete di comunicazione tra famiglie, imprese e associazioni e di far conoscere le bellezze e le peculiarità di questo territorio.

Splendido tramonto della Valsugana, foto via Canva Pro

Valsugana Sostenibile e Solidale è un’occasione per conoscere ed incontrare associazioni, imprese, enti e cooperative che operano in maniera sostenibile e solidale sul territorio della Valsugana.

Durante tutta la giornata di domenica 7 maggio al Palalevico (viale Lido 4, Levico Terme) potrai scoprire decine di artigiani e produttori agricoli biologici, associazioni green, progetti educativi legati alla sostenibilità, e moto altro!

Valsugana sostenibile e solidale

Una fiera gratuita ricca di eventi da non perdere

La fiera, che è gratuita e aperta a tutti, ti darà la possibilità di conoscere numerose realtà interessanti ed eco-friendly in diversi ambiti:

agricoltura biologica

artigianato naturale e riciclo creativo

cosmesi e prodotti green

progetti educativi e di solidarietà

attività per bambini

laboratori e incontri

street food e degustazioni

swap party e scambio di libri

proposte di turismo sostenibile: qui potrai trovare anche noi!

Laboratori per bambini

Foto via Canva Pro

Inoltre, ci saranno attività e laboratori, grazie ai quali anche i più piccoli potranno divertirsi e spendere una giornata diversa dal solito. Con la dimensione del gioco, i bambini impareranno a rispettare l’ambiente che li circonda.

Workshop e laboratori creativi

Foto via Canva PRO

Oltre a fare conoscenza di tutte le associazioni che hanno come prerogativa quella di salvaguardare l’ambiente, potrai anche prendere parte ai vari workshop. Tra questi non mancheranno laboratori creativi in cui potrai scoprire nuove dimensioni e mettere alla prova la tua fantasia.

Scambio di vestiti e libri

Foto via Canva PRO

Ma non è tutto! Ci saranno anche scambi di libri e vestiti, in modo da promuovere l’economia circolare e sostenere la formula di riuso degli oggetti che molto spesso sono lasciati a prendere polvere nelle nostre case.

Cibo bio e locale

Foto via Canva Pro

All’interno della fiera potrai anche pranzare e assaggiare piatti a base di piatti biologici e locali, oltre che acquistare prodotti eco-friendly per te e per la tua casa.

La fiera Valsugana Solidale e Sostenibile è promossa da PT Valsugana Lagorai, Cassa Rurale Alta Valsugana, BSI Fiere, SOS Kinderdorf, Altroconsumo Trentino, PuntoZero, Levico Acque e Fa’ la Cosa Giusta! Trento.

Lago di Levico, foto da Canva Pro

Vieni a Levico domenica 7 maggio per non perderti la speciale opportunità di conoscere le persone che si impegnano ogni giorno per un territorio più pulito e solidale. Non mancare e visita il nostro stand!