Situato a San Lorenzo Dorsino, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, l’Eco hotel Miravalle è il posto perfetto per cobinare la scoperta di borghi meravigliosi e l’incanto del paesaggio circostante. L’autenticità del borgo di San Lorenzo Dorsino, la meraviglia del Lago di Molveno, il benessere delle Terme di Comano, il suggestivo Parco Naturale Adamello Brenta, e molto altro … l’Hotel Miravalle è il luogo perfetto per la tua prossima vacanza!

Abbiamo intervistato Fabrizia, la proprietaria, per scoprire di più sull’Eco Hotel Miravalle e gli itinerari da non perdere nelle vicinanze della struttura. Ecco cosa ci ha raccontato.

Come è nata la vostra struttura ricettiva e quando ha ricevuto il marchio CETS-Qualità Parco?

L’Hotel Miravalle è stato fondato dai nonni nel 1952, ereditato da mio papà, e ora continuiamo io e mio fratello con l’aiuto di tutta la famiglia. Abbiamo ricevuto il marchio CETS-Qualità Parco nel 2012.

Quali buone pratiche di sostenibilità avete adottato?

Tantissime, stiamo ristrutturando, e la ristrutturazione l’abbiamo pensata in funzione della sostenibilità e del nostro marchio CETS-Qualità Parco:

Arredamento in legno e pavimento in legno di rovere

Raccolta differenziata

Impianti nuovi con risparmio dell’acqua

Caldaia a pellet

Pannelli fotovoltaici e solari

Lampadine a risparmio

Apertura magnetica delle camere con sensori che segnalano le finestre aperte in caso di riscaldamento accesso, e le luci che si spengono automaticamente con la chiusura della camera

Cappotto termico

Cosa apprezzano maggiormente i tuoi ospiti?

La nostra accoglienza e la nostra cucina tipica e curata.

Quali itinerari lenti (a piedi, in e-bike..) consigli di non perdere nei dintorni?

Consiglio sicuramente:

la passeggiata nell’ oasi WWF del Lago di Nembia ,

, la visita del Borgo,

il giro del Lago di Molveno,

la Val d’Ambiez,

la Paganella.

Oasi WWF e Lago di Nembia

Il Lago di Nembia si trova nel cuore delle Dolomiti di Brenta, poco distante dal più conosciuto Lago di Molveno. Con le sue acque cristalline e le bellezze naturali che lo circondano, è un luogo incontaminato da non perdere, adatto anche per una camminata con i più piccoli. Il Lago di Nembia è un’oasi naturalistica del WWF, ovvero un’area naturale protetta per conservarne la biodiversità.

Borgo di San Lorenzo in Banale

Lasciati sorprendere dallo stile di vita autentico e genuino che si respira nel borgo di San Lorenzo in Banale. Ai piedi delle Dolomiti di Brenta, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO, il borgo è il luogo perfetto per gustare specialità locali, avendo a cuore la tutela dell’ambiente.

Lago di Molveno

Il Lago di Molveno, premiato il più bello in Italia, è un vero must see. Con le sue acque cristalline e il riflesso delle Dolomiti di Brenta che lo circondano, sembra che il lago sia uscito da una vera e propria cartolina! Inoltre, ci sono numerosi itinerari in zona per fare una passeggiata o percorrere le sponde in bici.

Val d’Ambiez

Nel cuore delle Dolomiti di Brenta, la Val d’Ambiez è ricca di itinerari da non perdere sia per il panorama che per la flora e la fauna. Famosa è la Via delle Bocchette, un sentiero attrezzato panoramico che attraversa l’intero gruppo delle Dolomiti di Brenta.

Paganella

La Paganella è un gruppo montuoso del Parco Naturale Adamello Brenta, i cui versanti differiscono molto tra di loro. Da un lato ci sono numerosi itinerari escursionistici e piste per sport invernali, e dall’altro si trova una vasta palestra di roccia.

Cosa significa per voi fare parte del Parco Naturale Adamello Brenta e di Ecobnb?

Ho sempre creduto in questo progetto. La sostenibilità è un valore molto importante da trasmettere che deve essere sentito prima di tutto da noi titolari delle strutture ricettive.

Per me è un grandissimo orgoglio far parte di questo mondo. Amo comunicarlo e farlo percepire ai miei ospiti attraverso la mia struttura e tante piccole attenzioni.

L’Hotel Miravalle offre ai suoi ospiti la Trentino Guest Card per visitare gratuitamente castelli e musei, insieme a numerose altre agevolazioni. Non perdere l’occasione di soggiornare in questa struttura sostenibile nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta!