Rocche di Montexelo è una casa vacanze situata a Monticello d’Alba, in uno dei borghi più antichi e suggestivi delle Langhe-Roero. Colline verdi, itinerari di eco-turismo, piscina panoramica, ottimo cibo e vini eccellenti. Da questa oasi di tranquillità e benessere, lontana dal turismo di massa, si può godere di uno splendido panorama sull’antico castello medievale dei Conti Roero. Scopri tutte le curiosità relative a questa struttura ricettiva ecosostenibile leggendo l’intervista a Irene, la proprietaria.

Come è nata la casa vacanze Rocche di Montexelo?

Rocche di Montexelo nasce dall’idea di creare un luogo ospitale, accogliente e rispettoso dell’ambiente e della natura. L’idea ha preso piede nel 2014, con l’abbattimento totale della struttura e la sua costruzione ha un filone, una base di rispetto per l’ambiente, in anni in cui purtroppo, non si parlava ancora di salvaguardare l’ambiente.

Quali buone pratiche di sostenibilità avete adottato?

Rocche di Montexelo è la destinazione ideale per chi ricerca una vacanza eco sostenibile. Grazie alle buone pratiche di sostenibilità che abbiamo adottato siamo certificati dal Green Key, lo standard di eccellenza della sostenibilità nell’ospitalità turistica.



Green Key è un eco-label che certifica, attraverso una serie di parametri specifici, le performance eco delle strutture turistiche. Dopo una serie di verifiche e di controlli sui nostri impianti e servizi green, nel 2019 abbiamo ottenuto per la prima volta la certificazione, rinnovata anche quest’anno.

A partire dai piccoli gesti quotidiani, come la raccolta differenziata, fino ad accorgimenti più elaborati, queste sono tutte le buone pratiche green che abbiamo adottato:

Energia pulita : attraverso pannelli di scambio energetico “solare-termico” produciamo acqua calda per il riscaldamento, i sanitari, la vasca idromassaggio e la piscina.

: attraverso pannelli di scambio energetico “solare-termico” produciamo acqua calda per il riscaldamento, i sanitari, la vasca idromassaggio e la piscina. Riscaldamento naturale : gli appartamenti, la piscina e la vasca idromassaggio sono riscaldati tramite biomassa con eco-combustibili naturali a Km 0, come i gusci delle nocciole.

: gli appartamenti, la piscina e la vasca idromassaggio sono riscaldati tramite biomassa con eco-combustibili naturali a Km 0, come i gusci delle nocciole. Riuso dell’acqua : grazie a una vasca di raccolta, utilizziamo l’acqua piovana per l’irrigazione delle aree verdi, per gli scarichi dei wc, per l’idropulitrice e per il riempimento della piscina esterna.

: grazie a una vasca di raccolta, utilizziamo l’acqua piovana per l’irrigazione delle aree verdi, per gli scarichi dei wc, per l’idropulitrice e per il riempimento della piscina esterna. Climatizzazione intelligente : la climatizzazione calda e fredda nelle camere si blocca automaticamente all’apertura di porte e finestre.

: la climatizzazione calda e fredda nelle camere si blocca automaticamente all’apertura di porte e finestre. Colonnine ricarica per le auto elettriche : nel nostro garage piastrellato potete trovare le colonnine di ricarica con presa di tipo2, 2×7,4 Kw, per auto e biciclette elettriche.

: nel nostro garage piastrellato potete trovare le colonnine di ricarica con presa di tipo2, 2×7,4 Kw, per auto e biciclette elettriche. Illuminazione intelligente : in tutti gli spazi sono presenti luci a led e nelle aree comuni abbiamo inserito un processo di automatizzazione a tempo.

: in tutti gli spazi sono presenti luci a led e nelle aree comuni abbiamo inserito un processo di automatizzazione a tempo. Raccolta differenziata : suddividiamo i rifiuti per plastica, carta, vetro e lattine.

: suddividiamo i rifiuti per plastica, carta, vetro e lattine. Carta igienica riciclata : non utilizziamo carta igienica ottenuta dalla lavorazione del legno, bensì dalla carta riciclata.

: non utilizziamo carta igienica ottenuta dalla lavorazione del legno, bensì dalla carta riciclata. Accappatoi in microfibra : Nella nostra spa e nella piscina mettiamo a vostra disposizione accappatoi in microfibra, dando così un servizio confortevole con un minor consumo di acqua nel lavaggio e di energia nell’asciugatura

: Nella nostra spa e nella piscina mettiamo a vostra disposizione accappatoi in microfibra, dando così un servizio confortevole con un minor consumo di acqua nel lavaggio e di energia nell’asciugatura Pulizia naturale: i prodotti che utilizziamo per la pulizia delle camere contengono ingredienti di origine vegetale.

Garage con punto di ricarica per le auto elettriche

L’ultima novità introdotta è la piscina eco-sostenibile, con acqua piovana riscaldata da pannelli solari.

Quali attenzioni green apprezzano maggiormente i vostri ospiti?

Camera della Casa Vacanze Rocche di Montexelo

Come prima cosa gli impianti che sono stati realizzati per il riscaldamento a biomassa. Un grandissimo contenitore sotto alla struttura permette di ospitare circa 20 quintali di gusci di nocciola che sono un prodotto di scarto di un frutto tipico delle nostre terre. Il nostro combustibile a Km 0. Abbiamo scelto da subito di non avere il gas, neanche nelle cucine che hanno piastre a induzione.

Angolo cottura con piastre ad induzione

Poi la nuova piscina, una novità ecosostenibile! Perchè è riempita con acqua piovana e riscaldata con pannelli solari e biomassa.

La nuova piscina, vista di notte

La terza cosa direi proprio questa: grazie a una vasca di raccolta utilizziamo l’acqua piovana per l’irrigazione delle aree verdi, per gli scarichi dei wc, per l’idropulitrice e per il riempimento della piscina esterna.

Purtroppo la pioggia che manca da tempo e la situazione drammatica della siccità nel Nord Italia, hanno fatto sì che potessimo apprezzare tantissimo quel poco che riusciamo a raccogliere senza sprecarlo.

Un’altra attenzione green che i nostri ospiti apprezzano è la Certificazione Green Key, conosciuta a livello internazionale.

Relax nell’area wellness di Rocche di Montexelo

Quali sono le attrazioni naturalistiche da non perdere nei dintorni?

A pochi passi da Rocche di Montexelo abbiamo la fortuna di avere:

L’Ecomuseo delle Rocche di Roero

L’ Ecomuseo delle Rocche del Roero riunisce in un unico museo a cielo aperto gli otto comuni di sommità sorti dopo l’anno mille sulla faglia delle “Rocche”. Da Cisterna a Pocapaglia ci si imbatte in un territorio unico fatto di borghi arroccati sui crinali delle colline, una flora unica composta da microclimi secchi che convivono accanto ad altri estremamente umidi. Il paesaggio è infatti molto variegato, con un’alternanza suggestiva di boschi e colture dai colori diversi.

Foto da Canva Pro

Così come i vigneti creano onde nelle Langhe, tra le colline del Roero i noccioleti sembrano tanti soldatini a far da guardia alla biodiversità. Oltre ai noccioleti nel Roero troviamo i vigneti e i frutteti. La pera Madernassa è un frutto tipico e una delle produzioni di maggiore pregio.

L’Ecosistema delle Rocche

Nelle dolci colline tipiche del Roero, si aprono profonde voragini che possono raggiungere anche dislivelli di centinaia di metri. Nella Zona di Salvaguardia si alternano infatti suggestive rocche e valli scoscese tra i 247 e i 436 m sul livello del mare.

Le pareti sabbiose della collina formano guglie dalle forme affascinanti e bellissime, anfiteatri naturali maestosi ed imponenti in cui ci si può avventurare seguendo i sentieri dei contadini.

L’ecosistema delle Rocche di Roero, foto di Virginia Scarsi via Wikimedia

250 km di Sentieri immersi nella natura

L’Ecomuseo delle Rocche del Roero ha attivato una serie di sentieri tematici nel Roero a due passi da Alba e dalle Langhe, che permettono di conoscere le bellezze e le caratteristiche del territorio. Attraverso itinerari immersi nella natura è possibile scoprire le tradizioni, il lavoro e i prodotti dell’Ecomuseo.

Per tutti i sentieri sono a disposizione la cartina e la traccia GPS con indicazione dei punti di maggiore interesse, le caratteristiche del percorso, tempi di marcia, e difficoltà.

Sentiero tra le colline di Roero, foto via Canva PRO

Oltre 250 km di Sentieri, che si snodano tra i crinali e le colline di questa parte incontaminata di Piemonte, offrono la possibilità di camminare, passeggiare, avventurarti tra i boschi ed i frutteti, scoprire i castelli ed i panorami mozzafiato. Questo è il modo migliore per scoprire il Roero sia per i camminatori esperti sia per le famiglie in cerca di semplici itinerari immersi nella natura.

Cosa significa per voi essere parte di Ecobnb?

Sicuramente poter offrire un soggiorno davvero green, dove gli Ospiti possono scoprire toccando con mano che, se si vuole, si può inquinare molto meno.

Ecobnb ci ha dato un’opportunità: quella di far conoscere la nostra struttura e tutto l’amore che abbiamo per l’ambiente. Siamo grati per la fortuna che abbiamo vivendo nella splendida terra del Roero. E insieme a noi, tantissime strutture offrono esperienze uniche, sta solo all’ospite trovarle.

Racchiudere il rispetto per la Natura da parte di molte persone in un unico posto. Un’ottima cosa!

Rocche di Montexelo di notte: vista della piscina esterna dall’alto, e vista del Casello sotto la neve.

Grazie Irene per l’intervista! Vi invitiamo a sperimentare di persona le innovazioni green di questa casa vacanza da fiaba tra le Colline di Roero!