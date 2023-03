Arosea Life Balance Hotel: benessere naturale in Val d’Ultimo

Ci troviamo nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, in uno dei luoghi più accoglienti dell’Alto Adige: è qui che si trova Arosea Life Balance Hotel, un’ospitalità in Val d’Ultimo che fa del lusso, del comfort e della sostenibilità i propri elementi fondanti.

Il benessere naturale di Arosea Life Balance Hotel

Immerso in una natura mozzafiato, l’hotel è il luogo perfetto per una vacanza rigenerante, dove ogni attimo si trasforma in sensazioni di equilibrio, pace interiore e armonia. Appena varcata la porta, infatti, capisci che qui il benessere trova la sua massima espressione, coniugandosi sempre con il rispetto della natura e la sostenibilità. Gli elementi principali che danno vita agli ambienti di Arosea Life Balance Hotel sono il legno di cembro, la lana di pecora e la pietra ardesia; tutti materiali naturali che permettono di creare luoghi di design che hanno effetti positivi sulla nostra vita quotidiana.

Il legno di cembro, per esempio, ha un effetto antibatterico che riduce la frequenza cardiaca assicurando una migliore qualità del riposo. L’ardesia, che rende ancora più raffinato l’ambiente, protegge dalle radiazioni nocive. La lana di pecora, materiale autoctono della Val d’Ultimo, è una preziosa fibra naturale che isola, scalda e ha una funzione auto igienizzante. Ecco allora che vivere secondo natura diventa sinonimo di salute, wellness e rigenerazione. La stessa filosofia si ritrova poi nella piscina filtrata naturalmente, nel laghetto naturale di 700 m², nel centro benessere, nelle camere e nella cucina. Nella moderna sala da pranza, nelle più tradizionali stube in legno gli ospiti infatti possono gustare ricette salutari, preparate con ingredienti biologici e locali.

I dintorni dell’hotel: Val d’Ultimo

Val d’Ultimo, foto via Canva Pro

Tornare alla sera negli spazi dell’esclusivo Arosea Life Balance Hotel e svegliarsi nel calore delle sue camere significa già vivere dei momenti indimenticabili, ma un altro punto di forza della struttura è sicuramente la sua posizione. Val d’Ultimo infatti è una delle destinazioni più belle e affascinanti di tutto l’Alto Adige: qui ti aspetta una natura selvaggia incontaminata, numerosi specchi d’acqua (l’hotel stesso si trova sulle sponde del Lago di Zoccolo) e infiniti spazi verdeggianti dove dedicarsi a escursioni, ferrate e passeggiate.

Val d’Ultimo, foto via Canva Pro

I boschi a perdita d’occhio, i borghi pittoreschi, le tradizionali malghe, ma anche la vicinanza con Merano, le rovine del Castello Eschenlohe e la Chiesetta di Sant’Elena rendono questo luogo davvero sorprendente.

Vacanza wellness in Val d‘Ultimo: le esperienze imperdibili

Arosea Life Balance Hotel coccola i suoi ospiti con piccole e grandi accortezze. Puoi per esempio concederti un rituale alla lana di pecora, che avvolge il corpo in un calore naturale, che penetra nella profondità degli strati epidermici e scioglie così ogni tensione. Puoi provare il bagno di fieno o i diversi tipi di sauna e iniziare la giornate con prodotti di stagione e l’ottimo pane biologico del buffet. Poco lontano dall’hotel, non puoi perdere i bagni naturali di Lad e Oltretorrente.