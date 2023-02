Vinifera: Natura e Cultura dei Vini dell’Arco Alpino

Vi aspettiamo il 25 e il 26 marzo 2023 a Trento per la 5° edizione della mostra mercato dei vini dell’Arco Alpino, con più di 100 vignaioli italiani ed esteri.

In questi due giorni, sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, arriva a Trento la quinta edizione di Vinifera, una mostra dedicata al vino e al cibo locale di tutto il territorio alpino.

È un evento del tutto ecosostenibile, ideato dall’associazione Centrifuga, che promuove lo sviluppo agricolo sostenibile in Trentino. Qui potrai scoprire produttori artigianali e degustare vini, birre e prelibatezze tra i numerosi stand della fiera.

Vignaiolo con calice di vino.

Saranno proprio i vignaioli che ti accompagneranno durante la degustazione raccontandoti del loro vino e della loro cultura, perché fare vino significa unire cultura e natura.

L’obiettivo di questa edizione sarà di metter ancora più in evidenzia l’aspetto agricolo della viticultura. Mettendo in luce l’attività di piccole e medie realtà artigianali biologiche e biomediche. Infatti, sarà proprio dedicata al legame tra agricoltura e territorio alpino. È un modo per valorizzare e preservare il luogo dove vivono realizzando prodotti locali di altissima qualità dove oltre al vino producono tantissime altri prodotti come frutta, ortaggi, miele, sementi, formaggi e molto altro.

Vinifera è un modo per far capire cosa significa produrre vino in questi territori alpini, in zone montuose, dove le condizioni sono spesso difficili. È proprio un’occasione per incontrare, condividere e scoprire culture.

Degustazione dei vini e dei prodotti locali alpini a Vinifera.

I Vignaioli ospiti in Vinifera 2023

In questa edizione, dal punto di vista geografico, oltre ad accogliere i produttori dell’arco alpino italiano, dalla Valle d’Aosta al Friuli-Venezia Giulia, saranno presenti anche piccoli produttori d’oltralpe provenienti dalla Francia, Austria, Svizzera e Slovenia per un’esperienza ancora più completa della viticoltura ad alta quota. L’ospite d’onore sarà il vino vulcanico dell’Etna, frutto dell’aspra terra rocciosa.

Vinifera ti darà l’occasione di degustare vini provenienti da tutto l’arco alpino italiano ed estero, ma per di più di assaporare il cibo locale, artigiani che producono consapevolmente nel rispetto della natura, delle materie prime e della sostenibilità che ti porterà nel cuore della Fiera.

Vinifera, mostra del mercato di vini dell’arco alpino.

Non c’è altro da aggiungere ora il prossimo passo tocca a te. Prenota il tuo calice per Vinifera e partecipa a questo evento ecologico per vivere a pieno tutto ciò che ti può regalare il territorio alpino.

Per maggiori informazioni: visita il sito ufficiale.